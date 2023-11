KH Group Oyj

Pörssitiedote 30.11.2023 klo 15.30

KH Group Oyj:n päivitetyt taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka

KH Group Oyj:n järjestämän pääomamarkkinapäivän yhteydessä kerrotun mukaisesti KH Group -konsernin päivitetyt taloudelliset tavoitteet ja osingonjakopolitiikka strategisen muutosmatkan ajaksi ovat seuraavat:

Taloudelliset tavoitteet

Strategiamuutoksen läpiviennin aikana yhtiön taserakenne tulee muuttumaan merkittävästi. Tavoitteena on vahvistaa taserakennetta ja vähentää nettovelkaantuneisuutta liiketoiminnan kassavirran ja irtautumisten kautta.

Osingonmaksupolitiikka

Lähivuosien tavoitteena on investoida ydinliiketoiminnan kasvuun sekä maksaa osinkoa merkittävien irtautumisten jälkeen taserakenteen ja rahoitussopimusten sallimissa puitteissa.

Taloudellinen näkymä vuodelle 2024

Yhtiön taloudelliset näkymät vuodelle 2024 julkaistaan vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteen yhteydessä 21.3.2024.

KH GROUP OYJ



Lauri Veijalainen

toimitusjohtaja

LISÄTIETOJA:

toimitusjohtaja Lauri Veijalainen, puh. 046 876 1648

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.khgroup.com

Sievi Capital on nyt monialakonserni KH Group. Neljä liiketoiminta-aluettamme ovat alojensa johtavia toimijoita B2B-tuotteissa ja -palveluissa sekä kuluttajakaupassa. Strategiamuutoksemme tavoitteena on keskittyä maanrakennuskaluston toimittaja KH-Koneiden liiketoimintaan. KH Groupin osake on listattu Helsingin pörssiin.