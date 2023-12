11:11 Systems breidt bekroond DRaaS-aanbod uit

Een volledig beheerde, op maat gemaakte Azure-oplossing die de veerkracht van DR uitbreidt voor on-premises, cloud- en/of multi-cloudomgevingen



FAIRFIELD, NJ – 6 dec. 2023 – 11:11 Systems ("11:11"), een leverancier van beheerde infrastructuuroplossingen, heeft 11:11 DRaaS voor Azure gelanceerd, een nieuw DRaaS-aanbod (Disaster Recovery as a Service) dat speciaal is ontworpen voor de Microsoft Azure-cloud. De nieuwe wereldwijd beschikbare hersteloplossing biedt organisaties op maat gemaakte en volledig beheerde disaster recovery (DR) voor hun on-premises, Azure-cloud en/of multi-cloud omgevingen.

Door 11:11's bekroonde DRaaS-technologie en expertise op het gebied van managed recovery te combineren met de schaalbaarheid en flexibiliteit van Microsoft Azure, biedt de nieuwe oplossing betrouwbare bedrijfscontinuïteit en helpt ze klanten hun hersteldoelstellingen te behalen. Bovendien vermindert 11:11 DRaaS voor Azure de complexiteit, waardoor klanten tijd en middelen vrijmaken om transformatieve bedrijfsresultaten te behalen.

Met een pay-as-you-go-model dat gebruikmaakt van beproefde Zerto-technologie biedt 11:11 DRaaS voor Azure failover- en herstelmogelijkheden op applicatieniveau en automatisering in verschillende use cases, zoals on-premises naar Azure-cloud, Azure-cloud naar on-premises en tussen twee Azure-cloudomgevingen.

"Deze nieuwe oplossing is meer dan een product; het is een toewijding aan de veerkracht en het succes van onze klanten", zegt Kaushik Ray, chief experience officer bij 11:11 Systems. "Deze productrelease verbreedt en verdiept onze DR-mogelijkheden en biedt uitgebreide zelfbeheerde en volledig beheerde herstelservices, ongeacht het platform en de herstellocatie, wat onze positie als een vertrouwde partner op het gebied van risico en veerkracht in de wereldwijde markt versterkt."

De allesomvattende en volledig beheerde oplossing omvat implementatie, onderhoud, geplande tests, 24x7 ondersteuning en een toonaangevende service level agreement (SLA ) voor de hersteltijddoelstellingen (RTO's) van bedrijven, die een gegarandeerd herstel binnen een bepaalde tijd biedt, zoals naar voren komt in de klantbeoordelingen van Gartner Peer Insights.



"Werken met 11:11 Systems was een geweldige ervaring; het is een professionele organisatie waarmee het gemakkelijk werken is. Ze hebben veel ervaring op het gebied van DR en met behulp van hun automatiseringstools is het hele implementatieproces eenvoudig en krijgen we een uitstekende RPO/RTO", aldus een Gartner Peer Review voor 11:11 DRaaS .

