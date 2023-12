Cologix renforce sa présence au Canada avec des acquisitions et une capacité accrue

DENVER, 07 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'acquisitions stratégiques et l'augmentation de sa capacité, renforçant ainsi sa position en tant que leader dans le paysage des centres de données canadiens. Avec l'achèvement de l'acquisition de deux installations Cyxtera à Vancouver et à Montréal, ainsi que l'expansion des centres de données de Cologix à Montréal et à Toronto, l'entreprise dispose désormais d'un portefeuille canadien de 22 centres de données totalisant 1 057 000 pieds carrés et 94 MW de puissance.

« Les tendances continues de la migration numérique vers le nuage, des réseaux 5G et des besoins de calcul à haute densité en intelligence artificielle et en apprentissage automatique ont créé des conditions favorables substantielles pour la demande de solutions de colocation et d'interconnexion à travers le Canada », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général de Cologix Canada. « Cologix s'est positionnée stratégiquement dans ces villes prospères du Canada pour fournir des solutions de centres de données de pointe et favoriser la croissance des entreprises au cœur de l'innovation technologique. Nos récentes expansions et acquisitions nous positionnent comme le premier fournisseur et partenaire stratégique pour les clients hyperscale, les services de nuage, les entreprises et les transporteurs. Nous n'élargissons pas seulement notre infrastructure; nous façonnons l'avenir de l'interconnexion en périphérie. »

Cologix dispose d'un écosystème canadien robuste d'interconnexion comprenant 350 réseaux, plus de 200 fournisseurs de services de nuage, 15 passerelles d'accès aux services de nuage public et trois points d'échange Internet. Actuellement, Cologix fournit 75 % de toutes les passerelles d'accès au nuage public au Canada, notamment Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.

Détails sur les expansions et les acquisitions des centres de données canadiens de Cologix:

MTL10 : Cologix a augmenté la capacité de 12 000 pieds carrés et de 4 MW de puissance dans son centre de données MTL10, l’un des plus grands centres de données neutre en réseau et le plus connecté à Montréal, avec plus de 250 000 pieds carrés et 39 MW de puissance. Avec des options de connectivité via une fibre diversifiée et évolutive, ainsi qu'un accès direct à la salle d’interconnexions (MMR) du centre de données MTL3 de Cologix, MTL10 offre des capacités d'interconnexion inégalées.

: Cologix a augmenté la capacité de 12 000 pieds carrés et de 4 MW de puissance dans son centre de données MTL10, l’un des plus grands centres de données neutre en réseau et le plus connecté à Montréal, avec plus de 250 000 pieds carrés et 39 MW de puissance. Avec des options de connectivité via une fibre diversifiée et évolutive, ainsi qu'un accès direct à la salle d’interconnexions (MMR) du centre de données MTL3 de Cologix, MTL10 offre des capacités d'interconnexion inégalées. TOR1 : Cologix étend la capacité de 2 400 pieds carrés et de 400 kW de puissance dans son centre TOR1, qui est le plus grand hôtel pour télécommunicateurs du Canada et continue d'être un phare de connectivité avec un total de 27 400 pieds carrés et 4 kW de puissance. Cette installation répond à un large éventail d'entreprises et de transporteurs, offrant plusieurs options de déploiement, notamment des connexions standard et virtuelles, des cabinets, des cages, des pods privés et des suites. La capacité étendue sera opérationnelle en 2024.

: Cologix étend la capacité de 2 400 pieds carrés et de 400 kW de puissance dans son centre TOR1, qui est le plus grand hôtel pour télécommunicateurs du Canada et continue d'être un phare de connectivité avec un total de 27 400 pieds carrés et 4 kW de puissance. Cette installation répond à un large éventail d'entreprises et de transporteurs, offrant plusieurs options de déploiement, notamment des connexions standard et virtuelles, des cabinets, des cages, des pods privés et des suites. La capacité étendue sera opérationnelle en 2024. VAN5 : Située dans l’emblématique Harbour Centre, cette installation nouvellement acquise offre 11 000 pieds carrés de biens immobiliers de premier ordre et 1,2 MW de puissance. Réputé pour son infrastructure de pointe et sa connectivité stratégique, ce centre de données renforce la position de Cologix dans le paysage technologique dynamique de Vancouver.

: Située dans l’emblématique Harbour Centre, cette installation nouvellement acquise offre 11 000 pieds carrés de biens immobiliers de premier ordre et 1,2 MW de puissance. Réputé pour son infrastructure de pointe et sa connectivité stratégique, ce centre de données renforce la position de Cologix dans le paysage technologique dynamique de Vancouver. MTL12 : Englobant 8 500 pieds carrés et offrant 1,6 MW de puissance, ce centre de données nouvellement acquis à Montréal est stratégiquement positionné pour répondre aux demandes croissantes du secteur technologique en évolution rapide de Montréal.

En plus de ces nouveaux développements, Cologix a récemment annoncé l'achèvement de son installation TOR4, qui propose des services fiables, évolutifs et performants. En tant qu'installation de 50 000 pieds carrés située sur un vaste campus de 3,4 acres, TOR4 offre une infrastructure sur mesure qui offre la flexibilité pour s'adapter et se développer selon les besoins des entreprises.

Explorez les nouveaux centres de données canadiens de Cologix et les options de location disponibles dès aujourd'hui.

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel . Suivez Cologix sur LinkedIn et Twitter.

Contact média pour Cologix:

Shifali Erasmus

Crackle PR Cologix@cracklepr.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b21c3370-205d-4198-b0f6-c526f168b696/fr