Resultat af omvendt aktiesplit

Som omtalt i selskabsmeddelelse nr. 18 og 19/2023 iværksatte selskabet en proces om omvendt aktiesplit med det formål, at reducere selskabets omkostningsbase, da mere end 80 % af selskabets aktionærer havde Orphazyme aktier til en værdi på mindre end 1.000 kr. Den omvendte aktiesplit-proces betød, at 1.000 gamle aktier ville blive konverteret til 1 ny aktie.

Alle aktionærer havde efter beslutningen 4 uger fra 2. november 2023 – 5. december 2023 til enten at købe/sælge aktier for at nå et samlet deleligt antal med 1.000 for at undgå indløsning af aktier. Selskabet havde pligt til at indløse alle overskydende aktier fra samtlige aktionærer under 1.000 aktier eller de aktier over 1.000 styk, der ikke var deleligt med 1.000, til nye aktier til en fast kurs på 0,94 DKK pr. aktie.

Resultatet af processen er, at aktionærbasen reduceres til 2.237 aktionærer, og selskabet erhvervede i den forbindelse 3.212 egne aktier af 944 DKK pr. aktie. Aktiekapitalen udgør 35.312 DKK og egne aktier svarer til 9,09% heraf.

