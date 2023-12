Para 79% dos líderes de empresas, IA deixará automação de processos 25% mais eficiente

CURITIBA, Brasil, Dec. 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setenta e nove por cento dos líderes empresariais e de TI esperam que a inteligência artificial impulsione a eficiência da automação de processos em pelo menos 25%. Esse é um dos números revelados pela pesquisa O Impacto da Automação de Processos, encomendada pela Pipefy . Mais de um terço (34%) dos entrevistados preveem ganhos de eficiência de mais de 50% quando a IA generativa é combinada à automação de processos em empresas.



Entre os executivos, 73% dizem que sua empresa já usa iniciativas de IA. Eles acreditam que a aplicação de IA à automação de processos terá os seguintes impactos:

53% preveem melhor uso do tempo dos colaboradores

51% esperam uma vantagem competitiva

50% antecipam melhoria na eficiência operacional

47% esperam acesso mais rápido à análise de dados

Benefícios da automação

Os líderes de negócios e de TI adotam soluções de automação por diversos motivos. De acordo com a pesquisa, suas motivações são:

74% pretendem aumentar a eficiência

73% desejam melhorar a produtividade

55% buscam redução de erros



Entre os principais benefícios da automação citados pelas lideranças estão:

Melhores dados e melhor tomada de decisão (59%)

Mais agilidade (57%)

Economia de custos (57%)



“As empresas hoje enfrentam o desafio de aumentar a eficiência em todas as áreas”, afirma Alessio Alionço, CEO e Fundador da Pipefy. “Com novos recursos de IA generativa, elas ganham mais controle sobre seus processos. Para empresas que possuem grandes quantidades de dados, o uso da IA torna esses dados ainda mais significativos”.

A pesquisa foi realizada pela Redpoint em agosto de 2023 com 160 entrevistados de empresas com 500 ou mais colaboradores, incluindo líderes empresariais, gestores e executivos de TI, Saúde, Financeiro e outros.

Acesse a íntegra da pesquisa aqui .

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e eficiência das equipes, centraliza dados e padroniza processos. Por meio de sua automação sem código, a ferramenta ajuda as empresas a conquistar eficiência operacional. Com sede em Curitiba (Brasil) e São Francisco (Estados Unidos), o Pipefy foi listado no guia da Gartner para Plataformas de BPA.

