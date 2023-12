Statkraft planlegger pumpekraftverk ved Loch Ness i Skottland

Statkraft har kjøpt rettighetene til prosjektet Red John, et pumpevannkraftverk som skal hente vann fra Loch Ness i Skottland. Gjennomføringen av prosjektet er viktig for å kunne legge om kraftsystemet i Skottland til fornybar energi.



Prosjektet, som ligger ved Inverness vil ha en installert effekt på 450 MW. Det vil være et viktig bidrag til å balansere kraftsystemet for å kunne ta inn mer sol- og vindkraft i strømnettet. Et pumpekraftverk fungerer slik at vannet pumpes opp i et øvre magasin når det er overskudd på kraft. Vannet lagres som et batteri, og brukes til strømproduksjon ved behov, ved å slippe vannet tilbake til et nedre magasin som er Loch Ness.



- Dette er et veldig spennende prosjekt. Vi kan bidra med Statkrafts unike vannkraftkompetanse til det grønne energiskiftet i Skottland og samtidig styrke forsyningssikkerheten. Fleksibel kraft er nødvendig for å kunne balansere strømnettet og fase inn mer fornybar energi, sier Statkrafts Europadirektør, Barbara Flesche.



Det er Intelligent Land Investments Group, et selskap som utvikler fornybarprosjekter i Skottland, som selger prosjektet. Statkraft vil utvikle prosjektet videre og investere dersom det blir lønnsomt. Det vil være avhengig av rammevilkårene. Prosjektet ble godkjent av lokale myndigheter i 2021.

Britiske myndigheter har annonsert at de vil utvikle et rammeverk for å støtte investeringer i større lagringsinfrastruktur for energi, som pumpekraftverk. Hvordan dette blir utformet vil ha stor betydning for om prosjektet lar seg gjennomføre.

- Bygging av dette pumpekraftverket forutsetter rammebetingelser fra britiske myndigheter som er tilpasset slike prosjekter, sier Flesche.

Statkraft har allerede flere pumpekraftverk i drift i Norge og Tyskland. Statkraft er godt etablert i Skottland med hovedkontor i Glasgow og har flere vindparker i drift og andre prosjekter under planlegging eller bygging.

Les mer om prosjektet Red John.

Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5700 ansatte i 21 land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Marte Lerberg Kopstad, internasjonal pressekontakt, Statkraft AS

E-post: MarteLerberg.Kopstad@statkraft.com

Mobil: +47 995 22 026