Vertex obtient une intégration certifiée avec la plateforme Marketplace Mirakl

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 18 déc. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) (« Vertex » ou la « Société »), un fournisseur mondial de solutions fiscales technologiques, et Mirakl, le leader mondial en matière d’innovation dans le secteur des plateformes commerciales, ont annoncé aujourd’hui l’intégration certifiée de Vertex® O Series® et de la plateforme Marketplace Mirakl. La solution s’intègre parfaitement à la plateforme Mirakl, en automatisant la mise à jour des taux et règles en matière de taxes, ainsi qu’en déterminant et calculant les ventes, l’utilisation par le vendeur et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de transactions sur les marketplaces en ligne.



Les avantages de l’intégration certifiée comprennent des améliorations en matière de précision et de cohérence pour déterminer et calculer les taxes pour chaque catégorie de produit dans une transaction, pour ainsi réduire davantage le risque de non-conformité pour les opérateurs et les vendeurs sur les marketplaces. Grâce à cette intégration, les entreprises exploitant des plateformes en ligne fonctionnant sous Mirakl peuvent tirer pleinement parti de la technologie de pointe en matière de fiscalité et de conformité de bout en bout internationale proposée par Vertex.

Selon les recherches réalisées par Gartner, 80 % des interactions commerciales B2B entre fournisseurs et acheteurs se feront via canaux numériques d’ici 2025. Cette croissance s’accompagne d’un défi pour les opérateurs et les vendeurs sur les marketplaces du monde entier : comprendre et respecter les diverses réglementations fiscales et de conformité pour chaque vente. Les différentes variables qui affectent la complexité fiscale incluent l’origine et la destination des articles, l’évaluation de la responsabilité, les taux et règles en matière de taxe applicables et la responsabilité déterminée pour la perception et le versement des taxes pour des articles particuliers dans une commande.

« Alors que le volume et la complexité des exigences fiscales et en matière de conformité pour les prestataires de marketplaces ne cessent de croître à l’échelle internationale, il est essentiel de pouvoir simplifier la détermination des taxes et d’éliminer les zones de tension potentielles entre les opérateurs et les vendeurs utilisant ces marketplaces », a déclaré Chris Jones, directeur commercial chez Vertex. « Cette certification permet de garantir aux clients que, quels que soient les systèmes de transaction qu’ils exploitent aujourd’hui ou à l’avenir, les solutions offertes par Vertex feront en sorte de répondre à leurs besoins à mesure qu’ils évoluent, et s’adapteront afin de fournir des performances homogènes. »

« Le fait d’étendre une activité sur un marketplace à un nouveau marché entraîne un public d’acheteurs encore inexploité et une augmentation des revenus, mais cela entraîne également de nouvelles complexités en matière de conformité fiscale, » a déclaré Andy Barker, vice-président exécutif des services financiers chez Mirakl. « Grâce à Mirakl et Vertex, les taxes ne sont plus un obstacle au développement d’une plateforme. Désormais, les entreprises peuvent utiliser l’intégration certifiée de Vertex pour simplifier les questions de conformité fiscale et exploiter avec fluidité leurs plateformes fonctionnant sous Mirakl et se concentrer sur l’essentiel : offrir aux clients plus de valeur ajoutée. »

L’intégration de Vertex a été testée et validée de sorte à répondre aux normes strictes de Mirakl en matière de sécurité et de performances, et assure aux clients le fonctionnement attendu une fois l’intégration sur la plateforme Marketplace Mirakl réalisée.

Pour en savoir plus sur le partenariat entre Vertex et Mirakl, cliquez ici.

À propos de Vertex

Vertex est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions de fiscalité indirecte au monde. La Société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter à des secteurs d’activité spécifiques pour les principales catégories de taxes indirectes, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d’utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Domiciliée en Amérique du Nord, avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

À propos de Mirakl

Mirakl est le leader mondial en matière d’innovation dans le secteur des plateformes commerciales. La suite de solutions de Mirakl offre aux entreprises un moyen révolutionnaire de générer une croissance et une efficacité significatives de leur activité en ligne. Depuis 2012, Mirakl s’est positionné en tant que pionnier de l’économie de plateforme, offrant aux entreprises de vente au détail et de B2B la technologie la plus avancée, sécurisée et évolutive permettant de numériser et d’élargir leur gamme de produits via les marketplaces et le dropshipping, d’améliorer l’efficacité de la gestion des catalogues et des paiements des fournisseurs, de personnaliser les expériences d’achat et d’augmenter les profits grâce au retail media. Mirakl bénéficie de la confiance de plus de 400 entreprises à travers le monde parmi les leaders du secteur, telles que Macy’s, Decathlon, Kroger, Airbus, Toyota Material Handling, Sonepar et Yves Rocher. Pour obtenir de plus amples informations : www.mirakl.com

