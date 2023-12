Pipefy e v.Brain se unem para acelerar transformação digital nas empresas

CURITIBA, Brasil, Dec. 19, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Pipefy , líder global em automação de processos no-code, anuncia a criação de uma solução estratégica com a v.Brain, a plataforma cloud da consultoria de transformação e desenvolvimento de negócios Visagio. A v.Brain oferece soluções de Inteligência Artificial (IA) para impulsionar a transformação digital de empresas.

A iniciativa busca melhorar o gerenciamento de processos digitais dos negócios, otimizando a gestão de estoques e permitindo o processamento inteligente de documentos, por exemplo.

O primeiro benefício é a capacidade de utilizar modelos de machine learning avançados na gestão de processos. Isso é particularmente útil no varejo, para a previsão de demandas e gestão de estoque mais eficientes. De acordo com a Associação Brasileira de Supermercados, 56% das empresas do setor atribuem a ineficiência operacional a quebras operacionais, sendo a principal delas o prazo de validade dos produtos (43%).

Já o processamento inteligente de documentos é uma solução de IA que permite a análise e extração de dados de diversos tipos de documentos. Isso faz a diferença em processos que envolvem grandes volumes de documentos, como revisões de contratos. Ao automatizar essas tarefas, as empresas garantem processos ágeis e precisos.

A v.Brain conta com quase 20 anos de experiência da Visagio nos principais setores da economia e com mais de 200 casos de sucesso entre grandes empresas em mais de 40 países. “Agora, nossos clientes terão uma vantagem competitiva ao buscar eficiência e excelência operacional”, afirma Gustavo de Martini, Vice Presidente de Parcerias da Pipefy.

Sobre a Pipefy:

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade e a eficiência das equipes, centralizando dados e padronizando processos para áreas de TI, Financeiro, RH e muito mais. Entre seus reconhecimentos recentes, a Pipefy foi nomeada para o Deloitte Technology Fast 500™, ranking das 500 empresas de crescimento mais rápido na América do Norte.

Sobre a Visagio

A Visagio nasceu em 2003 no Parque Tecnológico da COPPE/UFRJ como uma empresa de Tecnologia e Consultoria de Gestão. Ao longo dos anos, seu modelo de atuação foi evoluindo, e hoje ela é uma Plataforma de Transformação e Desenvolvimento de Negócios global com projetos realizados em mais de 40 países – com a missão de “ser o principal parceiro de negócio dos clientes em seus desafios de gestão”.