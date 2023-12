MUUDATUS AS PRFOODS TAGATUD VÕLAKIRJADE OSALISE TAGASIOSTU AJAKAVAS

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“ või „Emitent“) kuulutas oma 21.11.2022 avaldatud börsiteatega välja PRFoods võlakirjade lunastustähtajaga 22.01.2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on muudetud 25.02.2020, 25.02.2022 ja 20.09.2022) (edaspidi „Tingimused“) alusel, osalise tagasiostu kogumahus kuni 15% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest. Järgnevalt avaldas PRFoods 26.09.2023, 10.11.2023 ja 30.11.2023 börsiteated muu hulgas muudatuste kohta Võlakirjade tagasiostu ajakavas. 10.11.2023 avaldatud börsiteatega teavitas PRFoods ka Võlakirjade tagasiostu tulemused. Kokku ostab PRFoods Võlakirjade osalise tagasiostu raames tagasiostupakkumise esitanud Võlakirju omavatelt isikutelt (edaspidi iga selline isik „Võlakirjaomanik“) tagasi 1 423 500 Võlakirja kogunimiväärtuses 1 423 500 EUR, mis moodustab ligikaudu 13% kõigi emiteeritud Võlakirjade kogunimiväärtusest.

Käesolevaga teavitab PRFoods, et Võlakirjade tagasiostu arveldust on Emitendil plaanis finantseerida Emitendi poolt 06.12.2023 avaldatud börsiteates käsitletud tehingute tulemist. Viidatud tehingute lõpuleviimiseks heakskiidu saamiseks on Emitent otsustanud kokku kutsuda erakorralise aktsionäride üldkoosoleku, mille kohta on Emitent avaldanud täna, 20.12.2023, varasemalt ka börsiteate. Seoses PRFoods’i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumisega tehingutele heakskiidu taotlemiseks on Emitent (kooskõlas 21.11.2022 avaldatud börsiteates toodud Emitendi õigusega Võlakirjade tagasiostu tingimusi ühepoolselt muuta) otsustanud edasi lükata Võlakirjade tagasiostu arveldamispäeva (s.o Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna ülekande kuupäeva) selliselt, et Võlakirjade tagasiostu arveldus toimuks pärast PRFoods’i aktsionäride erakorralise üldkoosoleku läbiviimist, teiste tehingu eeltingimuste täitmist ning tehingute lõpuleviimist. Eeltoodut arvestades annab PRFoods teada, et Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna arveldamine toimub mitte hiljem kui 31.01.2024. Võlakirjade ja ostuhinna arveldamine võib toimuda ka varasemal kuupäeval. Seoses arveldamispäeva edasilükkumisega on Võlakirja tagasiostuhind selle nominaalväärtus, millele lisandub vastavalt Tingimustele arvestatud välja maksmata intress kuni päevani (k.a), mis on kaks tööpäeva enne tegelikku arvelduspäeva. Võlakirjade ja Võlakirjade ostuhinna arveldamine uuel arvelduspäeval toimub automaatselt ja Võlakirjade tagasiostus osalenud Võlakirjaomanikud ei pea arvelduseks omalt poolt täiendavaid samme tegema.

