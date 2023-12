EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus seisuga 30.11.2023

EfTEN United Property Fund osaku puhasväärtus (NAV) oli novembri lõpus 10,66 eurot, kasvades kuuga 0,4%. Kui fondi investeeringut EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse kajastada selle puhasväärtuse alusel, oleks EfTEN United Property Fund’i NAV olnud novembri lõpu seisuga 10,85 eurot, kasvades kuuga samuti 0,4% võrra.

Detsembris anti fondi kinnisvaraarenduse investeeringus Uus-Järveküla elurajoonis klientidele üle esimesed 6 ridamaja (sõlmiti asjaõiguslepingud). Kokku on esimesest ehitusetapist müüdud 50 ridamaja, mille üleandmine klientidele toimub suuremas osas 2024. aasta jaanuaris ja veebruaris. Teise etapi raames valmib 16 paarismaja ja 14 ridamaja. Nendest on tänaseks klientide poolt broneeritud pooled ning ehitustöödega on plaanis alustada eeloleval kevadel. Detsembri lõpus sõlmis elurajooni arendav Uus-Järveküla OÜ teise ehitusetapi elamute ja taristu rahastamiseks laenulepingu Coop Pangaga summas 6,435 miljonit eurot.

Detailsem EfTEN United Property Fund portfelli ülevaade on leitav fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/fondi-tulemused/