Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Staked Polkadot ETP och Virtune Arbitrum ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 10 januari 2024 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar, meddelar idag att man lanserar två nya innovativa och efterfrågade krypto ETP:er, Virtune Staked Polkadot ETP och Virtune Arbitrum ETP på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.



Om Virtune Staked Polkadot ETP

Virtune Staked Polkadot ETP ger exponering mot Polkadot kombinerat med fördelarna med staking. Tack vare staking erbjuder ETP:n en extra årlig avkastning på 4% utöver Polkadots egen värdeutveckling. Precis som alla Virtunes ETP:er är Virtune Staked Polkadot ETP 100% fysiskt backad och handlas i SEK för svenska investerare samt är tillgänglig på Avanza och Nordnet.

Om Polkadot

Polkadot är en innovativ multi-blockkedjeplattform som möjliggör att olika blockkedjor säkert utbyter meddelanden och värden. Skapad av Web3 Foundation strävar Polkadot efter att bygga ett helt decentraliserat internet där användarna har kontrollen. Plattformen underlättar informations- och transaktionsutbyte mellan oberoende blockkedjor genom Polkadots reläkedja.

Dess unika funktion är förmågan att stödja flera kedjor, kallade parachains, inom samma nätverk. Parachains kan ha sina egna tokens och specialisera sig för olika behov, men de drar nytta av Polkadots gemensamma säkerhet. Detta gör Polkadot extremt flexibelt och skalbart, lämpligt för olika typer av blockkedjor.

Denna ETP riktar sig till institutionella investerare såväl som privatinvesterare och möter den ökande efterfrågan från investerare i Norden som har väntat på ett sömlöst sätt att få exponering mot Polkadot.

Viktig information om Virtune Staked Polkadot ETP:

1:1 exponering mot Polkadot med 4% extra årlig avkastning genom staking

Non-custodial staking

100% fysiskt backad

1,49% årlig förvaltningsavgift

Virtune Staked Polkadot ETP

Fullständigt namn: Virtune Staked Polkadot ETP

Kortnamn: Virtune Staked Polkadot

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: onsdag 10 januari 2024

Ticker: VIRDOT

ISIN: SE0021148129

Om Virtune Arbitrum ETP

Virtune Arbitrum ETP ger exponering mot Arbitrum. Precis som alla Virtunes ETP:er är Virtune Arbitrum ETP 100% fysiskt backad och handlas i SEK för svenska investerare samt är tillgänglig på Avanza och Nordnet.

Om Arbitrum

Arbitrum är en framstående lager-2-lösning för Ethereum, utformad för att förbättra interoperabiliteten och skalbarheten inom Ethereum-nätverket. Genom att underlätta säker och effektiv kommunikation mellan Ethereum och andra blockkedjor främjar Arbitrum en smidig överföring av data och värde, vilket stärker samverkan mellan olika blockkedjesystem.

Dess förmåga att stödja "subnets" – specialiserade kedjor med egna tokens och användningsområden – ger en unik flexibilitet och anpassningsförmåga, vilket är kritiskt för mångsidiga och effektiva blockchain-applikationer. Arbitrum bidrar också till att förbättra transaktionshastigheterna och minska kostnaderna inom Ethereum, vilket gör plattformen mer tillgänglig och attraktiv för bredare användning.

Denna ETP riktar sig till institutionella investerare såväl som privatinvesterare och möter den ökande efterfrågan från investerare i Norden som har väntat på ett sömlöst sätt att få exponering mot Arbitrum.

Viktig information om Virtune Arbitrum ETP:

1:1 exponering mot Arbitrum

100% fysiskt backad

1,95% årlig förvaltningsavgift

Virtune Arbitrum ETP

Fullständigt namn: Virtune Arbitrum ETP

Kortnamn: Virtune Arbitrum

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: onsdag 10 januari 2024

Ticker: VIRARB

ISIN: SE0021310133

Christopher Kock, vd för Virtune:

"Efter ett intensivt och framgångsrikt 2023 där vi lanserade fem krypto ETP:er på Nasdaq Stockholm och Boese Stuttgart fortsätter vi vårt dedikerade arbete med att leverera nya unika krypto ETP:er till marknaden. Vi är därför mycket glada att introducera två nya eftertraktade och unika krypto ETP:er efter att ha sett en växande efterfrågan från nordiska investerare.

Vår staked Polkadot-produkt erbjuder investerare möjligheten att investera i Polkadot med en extra avkastning genom staking. Samtidigt tillhandahåller vår Arbitrum-produkt en enkel och säker väg för investerare att få tillgång till potentialen i denna lovande teknologi. Investerare kan sömlöst hantera och förvara dessa investeringar tillsammans med övriga värdepapper i sin vanliga värdepappersdepå/ISK/Kapitalförsäkring.

Virtune Staked Polkadot ETP och Virtune Arbitrum ETP erbjuder investerare ett enkelt, transparent och säkert sätt att få exponering mot Polkadot respektive Arbitrum genom en reglerad struktur på Nasdaq Stockholm, tillsammans med våra branschledande samarbetspartners."

Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen med våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära tillgångsförvaltning eller vill lära dig mer om Virtune och vårt produktutbud, är du välkommen att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress på vår hemsida för att få uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.

Presskontakt:

Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

