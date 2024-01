Unsere Grüne Glasfaser et Solutions30 lancent un partenariat stratégique pour fournir des connexions en fibre optique aux foyers allemands.

Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser (UGG), coentreprise entre Allianz et Telefónica, lancent un partenariat stratégique pour déployer un réseau FTTH de fibre optique en Allemagne. Solutions30 apportera son soutien à UGG dans l’atteinte de son objectif de fournir un accès Internet à haut débit à environ 2 millions de foyers en Allemagne.

Solutions30 possède une grande expertise dans le déploiement de réseaux Internet à haut débit, acquise dans toute l'Europe et en particulier en France, en Belgique et aux Pays-Bas, où un grand nombre de foyers du territoire ont été ou sont en cours de raccordement à la fibre optique. Solutions30 et Unsere Grüne Glasfaser entameront leur coopération avec le raccordement de la ville d'Iserlohn.

Jörn Schoof, directeur commercial d'Unsere Grüne Glasfaser, a commenté ce partenariat : « UGG s'est fixé un objectif ambitieux en matière de développement de réseau afin de proposer des connexions haut débit dans de nombreuses régions allemandes. Pour mener à bien nos projets, nous avons choisi de nous associer à des entreprises qui ont fait leur preuve et affichent une grande expérience dans le déploiement de réseaux FTTH. Nous sommes donc ravis de compter l'équipe de Solutions30 parmi nos partenaires. »

Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer de Solutions30, a ajouté : « Nous sommes extrêmement fiers de soutenir ce projet ambitieux pour l'Allemagne et très reconnaissants à Unsere Grüne Glasfaser, Eduardo de Santos (Chief Technology Innovation Officer), Angie Hagemann (Chief Construction Officer) et à leurs équipes pour leur confiance. Notre expertise dans la fourniture de réseaux de fibre optique clés en main, depuis la conception jusqu'au raccordement des abonnés, suivi de la maintenance et de l'assistance aux clients, nous permettra d'apporter un soutien efficace à la montée en puissance rapide des projets en Allemagne. Il s'agit de projets particulièrement intéressants et inclusifs, qui créent de la valeur pour nos territoires et génèrent d'importantes opportunités d'emploi. Ce nouveau contrat en Allemagne atteste du dynamisme des marchés de Solutions30 et souligne notre engagement continu en faveur de la transformation numérique en Europe. »

A propos de Solutions30 SE

Le Groupe Solutions30 s’est donné pour mission de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne, en particulier dans les domaines de la transformation numérique et de la transition énergétique. Avec plus de 65 millions d’interventions réalisées depuis sa création, un réseau de plus de 15 000 techniciens et plus de 500 projets réalisés dans le domaine des énergies renouvelables, soit une puissance installée supérieure à 1000 MWc, Solutions30 contribue chaque jour à l’essor d’un monde toujours plus connecté, toujours plus durable. Figurant parmi les principaux acteurs de son secteur en Europe, Solutions30 est implanté dans 10 pays : France, Italie, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Royaume-Uni et Pologne.

Le capital de Solutions30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables. Solutions30 S.E. est cotée sur Euronext Paris (ISIN FR0013379484- code S30). Indices : MSCI Europe ex-UK Small Cap | SBF120 | CAC Mid 60 | NEXT 150 | CAC Technology | CAC PME.

A propos d‘Unsere Grüne Glasfaser

Unsere Grüne Glasfaser est une coentreprise d’Allianz et Telefónica Group. Allianz est l'une des plus grandes sociétés de services financiers au monde. En tant qu'investisseur de long terme engagé auprès d’UGG, Allianz apporte sa vaste expérience acquise grâce aux nombreux investissements réalisés dans le domaine de la fibre optique. Elle apporte également un soutien financier et une expertise importants, ainsi qu'une forte présence locale. Telefónica est l'une des plus grandes entreprises de télécommunications au monde. S'appuyant sur ses vastes capacités techniques et son savoir-faire en matière de déploiement et d'exploitation de réseaux à fibres optiques, elle a mené à bien de nombreux projets dans de nombreux pays.

