Nova solução da Pipefy para RH junta IA e automação para melhorar experiência de colaboradores

CURITIBA, Brazil, Jan. 16, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pipefy, líder global em automação de processos combinada a IA, anuncia o lançamento da Pipefy AI para RH, com chatbots customizáveis ​​para ajudar colaboradores a navegar por todas as informações relativas a solicitações. A partir de mensagens a um chat, a solução oferece acesso centralizado a políticas, formulários e outras informações frequentemente solicitadas ao RH.



A Pipefy AI para RH oferece um portal no qual colaboradores podem encontrar informações e documentos, criar solicitações, como férias ou reembolsos, e usar o chatbot para pesquisar políticas internas – em qualquer dispositivo digital.

O time de RH consegue, assim, melhorar o cumprimento de SLAs e ganhar tempo para focar em estratégias e atividades de valor. A ferramenta também ajuda a tomar decisões baseadas em dados, fornecendo acesso rápido a insights sobre processos e métricas como turnover e satisfação de colaboradores. Profissionais de RH podem perguntar à Pipefy AI, por exemplo: “Quais são os principais fatores para a rotatividade no departamento de Vendas?”

“A Pipefy AI para RH ajuda a oferecer experiências excepcionais”, afirma Alessio Alionço, CEO da Pipefy. “Isso é feito melhorando tempos de resposta e garantindo autonomia aos colaboradores. A Pipefy AI também dá ao RH mais tempo para contato 1:1 e planejamento estratégico, iniciativas que fazem a diferença para a empresa. E ainda atua como assistente virtual, automatizando fluxos de trabalho, lidando com tarefas rotineiras, respondendo a perguntas e encaminhando solicitações.”

Para garantir que as equipes trabalhem com segurança e conformidade, a Pipefy AI também oferece os principais recursos e certificações de segurança vigentes no setor.

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma de automação de processos no-code que aumenta a produtividade das equipes, centraliza dados e padroniza processos para times de TI, Financeiro, RH e muito mais. Com a automação sem código, Pipefy ajuda empresas a conquistar eficiência operacional. A empresa tem sede em Curitiba (Brasil) e São Francisco (EUA). Em 2023, o Pipefy foi listado pela segunda vez no Guia Gartner para Plataformas de BPA.

