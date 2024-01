Terranet ger en uppdatering från CES, världens största tech-event. Betydelsen av Blincvision lyfts fram.

Terranet ser ett ökat intresse från fordonsindustrin efter givande möten med potentiella partners och leverantörer under CES Las Vegas 2024. Den ökade efterfrågan på snabbare och mer träffsäkra lösningar från industrin stärker Terranets position i partnerdialoger.

Den 9-12 januari 2024 deltog Terranet på CES, världens största tech-event som varje år samlar de stora aktörera inom bilsäkerhetsbranschen, där de under mässan visar upp nästa generations innovationer som syftar till att driva trafiksäkerheten framåt. Med alla ledande Tier-1 leverantörer och biltillverkare (OEM:er) på plats var CES den perfekta platsen för Terranet att bygga nya relationer och fördjupa redan pågående partnerdialoger.



Magnus Andersson, CEO kommenterar:



"CES-mässan har aldrig varit så intensiv och relevant för Terranet som den var detta år. Jag är glad att vi återigen fått bekräftelse på hur stort intresset och behovet för BlincVision är från branschen. I cirka 70 % av alla nödbromsningsscenarier med gångtrafikanter inblandade inträffar fortfarande fordonsolyckor, trots att ett befintligt ADAS-system är installerat. BlincVision innebär en fantastisk möjlighet för hela branschen att ta ett stort steg framåt inom säkerhet. Detta talar inte bara för den kommersiella potentialen utan också för hur viktigt vårt uppdrag som företag är.



Med den kommande prototyptesteten i bil under det andra kvartalet i år förväntar vi oss nu se en ökad aktivitet bland branschens aktörer och i alla de pågående dialoger vi har med potentiella partners. Mot bakgrund av detta kommer bolaget under året att intensifiera de kommersiella satsningarna kring Blincvision, vilket inkluderar partnerdialoger och affärsutveckling.



Jag ser med stor tillförsikt fram emot fortsättningen av 2024!"

För mer information, se vårt LinkedIn-inlägg där vår VD och vår CTO lyfter fram sina intryck från trender på CES: https://www.linkedin.com/posts/terranet-ab_ces2024-adas-roadsafety-activity-7153308665104478208-vpur?utm_source=share&utm_medium=member_desktop



