Virtualware annonce (MLVIR.PA) un chiffre d'affaires record de 4,52 millions d'euros en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente

Bilbao, 24 janvier - La société européenne de réalité virtuelle Virtualware (MLVIR.PA) (EPA:MLVIR) a annoncé un chiffre d'affaires total record de 4,52 millions d'euros en 2023, soit 40 % de plus que l'année précédente, neuf mois seulement après son introduction en bourse sur Euronext Access Paris.



Cette croissance est principalement attribuée à l'adoption accrue de ses plans d'abonnement VR as a Service (VRaaS) et à l'adoption de sa technologie principale VIROO, qui a généré des revenus de 1,3 million d'euros, soit une augmentation significative de 118,26 % par rapport à l'année précédente

VIROO permet aux développeurs du monde entier et de toute taille de créer et de déployer facilement des applications de réalité virtuelle. Il est actuellement utilisé par des entreprises sur trois continents, y compris de grands conglomérats mondiaux et des institutions publiques.

"Au cours des deux prochaines années, nous allons canaliser nos ressources et notre expertise pour positionner VIROO comme la plateforme de développement VR la plus répandue. Nous voulons nous assurer que tout ce que nous offrons à l'industrie reste à la pointe de l'innovation. Nous voulons consolider la position de Virtualware à l'avant-garde de la réalité virtuelle européenne", a déclaré Unai Extremo, PDG.

En outre, l'entreprise a communiqué les données pertinentes suivantes:

En 2023, l'entreprise a enregistré une consolidation de son modèle VRaaS, qui s'est développé en seulement trois ans pour contribuer à 35 % des revenus annuels de l'entreprise.

Les services liés à VIROO, qui comprennent l'installation de salles physiques de réalité virtuelle multi-utilisateurs et la création de contenu immersif, ont contribué à hauteur de 2,15 millions d'euros, représentant 58% de ce segment.

Selon l'aperçu des résultats de 2023 présenté au marché aujourd'hui, la marge bénéficiaire brute de la société pour 2023 a augmenté à 81%, contre 76% en 2022, ce qui indique une amélioration continue de l'efficacité opérationnelle.

Pour la période, l'EBITDA de Virtualware pour 2023 s'est élevé à 355 000 €, affichant une croissance de 8,47 % par rapport à l'année précédente.

Après exclusion des dépenses exceptionnelles liées à l'introduction en bourse, l'EBITDA ajusté pour la période était de 192 000 €. Il s'agit d'un redressement substantiel par rapport au résultat négatif de 293 000 euros en 2022.

Les dépenses salariales de la société, y compris les attributions extraordinaires d'actions aux employés liées à l'introduction en bourse elle-même, se sont élevées à 3,06 millions d'euros, reflétant une croissance de 25,08 % d'une année sur l'autre.

Cette augmentation des dépenses salariales est due à une augmentation de 12 % résultant des augmentations de salaires et de l'expansion du personnel et à une augmentation de 13 % attribuée à la rémunération des actions des employés liée à l'introduction en bourse.

Au cours de la période, la dette de la société a été réduite d'environ 400 000 euros, ce qui porte la dette nette à 1,3 million d'euros. Cela représente une réduction de 23% par rapport aux niveaux de 2022.

En 2023, Virtualware a signé des contrats d'une valeur de 5,6 millions d'euros, dont 43% en Amérique du Nord (USA et Canada), 33% en EMEA (principalement en Espagne) et 24% en Amérique latine, principalement au Salvador.



À propos de Virtualware

Basée à Bilbao et disposant de bureaux à Toronto, Virtualware est l'une des entreprises pionnières dans le domaine de la réalité virtuelle européenne.

Tous ses travaux sont axés sur le développement de technologies de réalité virtuelle destinées à l'industrie, à l'éducation et à des secteurs critiques tels que l'énergie, les transports et la défense.

Fondée en 2004, l'entreprise a été reconnue en 2021 comme la société de réalité virtuelle la plus innovante au monde lors des VR Awards.

Sa technologie VIROO est l'une des premières technologies SaaS au monde adaptée au domaine de la réalité virtuelle, et est déjà utilisée par des entreprises sur trois continents.

Pour l'année à venir, l'objectif stratégique de Virtualware est précisément d'étendre VIROO au niveau mondial, d'améliorer les offres VRaaS, de promouvoir la durabilité et l'impact social, et d'attirer les meilleurs talents de l'industrie afin de maintenir son leadership sur le marché en pleine évolution de la réalité virtuelle.

Son portefeuille de clients comprend de grands conglomérats tels que GE Hitachi Nuclear Energy, Ontario Power Generation, Petronas, Iberdrola, Alstom, Guardian Glass, Gestamp, Danone, Johnson & Johnson, Biogen, Bayer, ADIF, le ministère espagnol de la défense, le pôle automobile canadien Invest WindsorEssex, l'université McMaster, l'université d'El Salvador et l'université EAN.

Récemment, la société a annoncé la nomination d'un nouveau comité consultatif international, afin de renforcer sa présence sur le marché américain.

La société est entrée en bourse sur Euronext Access Paris en avril 2023, où ses actions se négocient actuellement à 7,50 euros par action sous le symbole MLVIR, pour une valorisation de près de 34 millions d'euros.

COMMUNIQUÉ COMPLET SUR LES RÉSULTATS :

https://www.virtualwareco.com/news/reports-solid-growth-2023/

VIRTUALWARE SUR EURONEXT

https://live.euronext.com/en/product/equities/ES0105704003-XMLI

PLUS D'INFORMATIONS

ir@virtualwareco.com





Safe Harbor

This document is only provided for information purposes and does not constitute, nor should it be interpreted as, an offer to sell or exchange or acquire, or an invitation for offers to buy securities issued by any of the aforementioned companies. Any decision to buy or invest in securities in relation to a specific issue must be made solely and exclusively on the basis of the information set out in the pertinent prospectus filed by the company in relation to such specific issue. No one who becomes aware of the information contained in this report should regard it as definitive, because it is subject to changes and modifications.

This document contains or may contain forward looking statements regarding intentions, expectations or projections of Virtualware 2007, S.A. (“Virtualware” or the “Company”) or of its management on the date thereof, that refer to or incorporate various assumptions and projections, including projections about the future earnings of the business. The statements contained herein are based on our current projections, but the actual results may be substantially modified in the future by various risks and other factors that may cause the results or final decisions to differ from such intentions, projections or estimates. These factors include, without limitation, (1) the market situation, macroeconomic factors, regulatory, political or government guidelines, (2) domestic and international stock market movements, exchange rates and interest rates, (3) competitive pressures, (4) technological changes, (5) alterations in the financial situation, creditworthiness or solvency of our customers, debtors or counterparts. These factors could cause or result in actual events differing from the information and intentions stated, projected or forecast in this document or in other past or future documents. Virtualware does not undertake to publicly revise the contents of this or any other document, either if the events are not as described herein, or if such events lead to changes in the information contained in this document. This disclaimer needs to be taken into account by those persons which may take a decision over the base of this document or to elaborate or disseminate opinions based hereof. This document may contain summarised information or information that has not been audited. This document is confidential and it cannot be revealed or disclosed to third parties different from the original recipients, even partially, without Virtualware’s prior consent.