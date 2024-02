_COMMUNIQUÉ DE PRESSE_

Nexans s’est vu attribuer la prestigieuse notation « A » par CDP, qui reconnaît ainsi son engagement sans faille en faveur de l’action climatique et de la transparence environnementale.

Nexans est également en progrès dans l’évaluation EcoVadis, et maintient sa notation « A » auprès de MSCI, témoignant de l’amélioration continue du Groupe.

Paris, le 7 février 2024 — Nexans, leader de la conception et de la production de systèmes de câbles et de services associés, a été distingué pour son leadership dans le domaine de la durabilité par l’agence de notation environnementale à but non lucratif CDP. En obtenant la note « A » et en se maintenant sur la prestigieuse « liste A » de CDP, Nexans réaffirme la force de ses convictions en matière de responsabilité environnementale.

Cette distinction marque un jalon important dans le parcours de Nexans vers une électrification durable, et souligne l’engagement déterminé du Groupe en faveur de l’action climatique et de la transparence environnementale. Elle récompense les progrès notables réalisés cette année, qui ont permis à Nexans de se hisser au-delà de la note « A- » obtenue en 2021 et 2022 et de renouer avec la note « A » initialement reçue en 2020.

Avec ce succès, Nexans récolte le fruit de ses efforts constants pour optimiser sa méthodologie et traduire ses engagements en actions concrètes. Cette amélioration de la notation de « A-» à « A » valide le cheminement effectué, et atteste de l’attitude proactive de Nexans pour appréhender et relever les défis du changement climatique.

Christopher Guérin, Directeur général de Nexans, a déclaré : « Cette distinction est un puissant catalyseur, qui encourage l’entreprise à intensifier ses efforts et à multiplier les initiatives pour répondre aux défis de l’électrification durable dans les années à venir. Je tiens à exprimer toute ma gratitude à nos équipes pour leur implication et leur travail de tous les instants, et à réitérer notre volonté d’être un vecteur d’évolutions positives dans les domaines de l’action climatique et de la responsabilité environnementale ».

Parallèlement, Nexans affiche une progression significative dans sa notation EcoVadis en obtenant une note de 80/100, en hausse de deux points : cette amélioration reflète également la persévérance de Nexans dans l’amélioration de ses pratiques de développement durable. Enfin, Nexans a maintenu sa note « A » auprès de MSCI, soulignant son ambition constante d’excellence sur les thématiques ESG.

Tout en saluant les réalisations de l’année 2023, Nexans reste focalisé sur les points d’amélioration qui lui restent à adresser et sur le renforcement de sa position de leader de l’électrification.

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 000 personnes dans 42 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2022, Nexans a généré 6,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : Production & Transmission d’énergie, Distribution, Usages et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie de la « Liste A » du CDP Climate Change regroupant les leaders mondiaux en matière d’action climatique. Nexans s’est également engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

