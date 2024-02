7. februar 2024

Selskabsmeddelelse nr. 05





Tegning af konvertible lån fuldført

Bestyrelsen i Pharma Equity Group besluttede den 7. februar 2024 at udstede konvertible lån i overensstemmelse med bemyndigelsen i selskabets vedtægter i henhold til pkt. 4.3.A.

De konvertible lån er nu fuldt tegnet og giver Pharma Equity Group mulighed for at låne DKK 7.100.000, hvor 6.600.000 nu er udbetalt til selskabet. Den maksimale forhøjelse af selskabskapitalen som følge af konvertering af de konvertible lån er således DKK 10.427.806.

Hovedvilkårene er beskrevet i selskabets vedtægter og selskabsmeddelelse nr. 04 af 7. februar 2024.

Bestyrelsen vil orientere markedet ved konvertering af den konvertible gæld.





For yderligere oplysninger kontakt venligst

Thomas Kaas Selsø, adm. direktør i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 4022 2114

Christian Vinding Thomsen, bestyrelsesformand i Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222





Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

