EfTEN United Property Fund 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused

EfTEN United Property Fund teenis 2023. aastal 60 tuhat eurot tulusid (1,67 miljonit 2022. aastal). Kui intressitulud kasvasid aastaga 228 tuhande euro ja dividenditulud 150 tuhande võrra, siis kogutulude vähenemine oli seotud investeeringute mitterahalise allahindlusega. Investeeringute ümberhindluselt teenis fond 2023. aastal 828 tuhat eurot kahjumit (1,15 miljonit eurot kasumit 2022. aastal).

Investeeringute allahindlus oli eelkõige seotud intressimäärade tõusust tuleneva diskontomäära tõusuga ja fondi investeeringuga EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsiatesse, mille turuhind Tallinna Väärtpaberiturul langes aastaga 4%. Investeeringute allahindluse tulemusena teenis fond 2023. aastal 179 tuhat eurot kahjumit (1,44 miljonit eurot kasumit 2022. aastal), millest 620 tuhat eurot tulenes EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia börsihinna muutumisest. EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia kajastamisel tema puhasväärtuses (NAV) oleks fond teeninud 2023. aastal 97 tuhat eurot kasumit.

Fondi ärikinnisvara investeeringud säilitasid 2023. aastal positiivse rahavoo, mis võimaldab fondil jätkata regulaarset tulu jaotamist ka 2024. aastal. Hetke seisuga plaanib fondivalitseja eeloleval aastal teha EfTEN United Property Fund'st investoritele kaks väljamakset. Esimese hiliskevadel, kui on laekunud alusfondidest saadavad dividendid ning teise sügisel kui laekuvad laenukapitali vormis tehtud investeeringutest teenitud intressid ja laenude võimalike refinantseerimistega vabanevad täiendavad vahendid.

Koondkasumiaruanne

IVkvartal 12 kuud 2023 2022 2023 2022 € tuhandetes TULUD Intressitulu 152 88 536 308 Dividenditulud 0 0 352 212 Neto kasum / kahjum õiglases väärtuses muutusega läbi koondkasumiaruande kajastatud varadelt -194 239 -828 1 148 Tütarettevõtetelt -68 -381 -98 -199 Alusfondidelt -126 620 -730 1 346 Tulud kokku -42 327 60 1 668 KULUD Tegevuskulud Valitsemistasud -30 -28 -115 -96 Fondi administreerimise kulud -5 -2 -34 -90 Muud tegevuskulud -15 -13 -90 -44 Tegevuskulud kokku -50 -43 -239 -229 Ärikasum/ -kahjum -92 284 -179 1 439 Aruandeperioodi puhaskasum /-kahjum -92 284 -179 1 439 Tava- ja lahustatud kasum / -kahjum osaku kohta (eurodes) -0,04 0,11 -0,07 0,66





Finantsseisundi aruanne

31.12.2023 31.12.2022 € tuhandetes VARAD Käibevarad Raha ja raha ekvivalendid 5 731 8 769 Lühiajalised hoiused 1 795 0 Muud nõuded ja viitlaekumised 711 385 Käibevarad kokku 8 237 9 154 Põhivarad Finantsvarad õiglases väärtuses muutusega läbi kasumi aruande 12 354 12 942 Investeeringud tütarettevõtjatesse 1 054 1 152 Alusfondidesse 11 300 11 790 Antud laenud 5 668 5 376 Põhivarad kokku 18 022 18 318 VARAD KOKKU 26 259 27 472 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused 3 586 Kohustused kokku, v.a osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 3 586 FONDI VARA PUHASVÄÄRTUS Osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus 26 256 26 886 Kohustused ja osakuomanikele kuuluv fondi vara puhasväärtus kokku 26 259 27 472





EfTEN United Property Fund 2023. aasta IV kvartali ja 12 kuu auditeerimata majandustulemused on leitavad fondi kodulehel: https://eftenunitedpropertyfund.ee/aruanded-ja-dokumendid/

Fondivalitseja EfTEN Capital AS viib EfTEN United Property Fund´i tulemuste ja ettevaate tutvustamiseks 15.02.2024, algusega kell 13:00 (EET) läbi internetipõhise inglise keelseveebiseminari. Huvilistel on võimalik küsimusi esitada nii veebiseminari ajal kui ka sellele eelnevalt saates need ette hiljemalt 14. veebruaril kella 17.00-ks (EET) e-kirja teel: united@eften.ee . Veebiseminaril osalemiseks palume registreeruda aadressil: https://nasdaq.zoom.us/webinar/register/WN_hE6LlryURl2BpwsgmunLYQ#/registration . Osalejatele saadetakse üks tund enne veebiseminari algust meeldetuletuseks e-kiri. Veebiseminar salvestatakse ja avalikustatakse fondi kodulehel https://eftenunitedpropertyfund.ee ning YouTube kanalis.

Kristjan Tamla

Tegevjuht

Tel: 655 9515

E-post: kristjan.tamla@eften.ee

Manus