Årsregnskabsmeddelelse 2023 - Fokuseret strategi slår igennem på resultatet

SELSKABSMEDDELELSE nr. 2/2024

Gyldendal A/S

Bestyrelsen for Gyldendal har i dag godkendt årsrapporten for 2023. Omsætning og EBIT er på niveau med udmeldingen i selskabsmeddelelse nr. 1/2023 af 9. februar 2023.

Adm. direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Gyldendal har i 2023 haft fokus på at styrke og udvikle vores forlagsforretning inden for litteratur og læremidler. Den strategi har båret frugt. Gyldendals indtjening blev forbedret, og i et år med udfordrende eksterne forhold er det tilfredsstillende, at vi formåede at leve op til de finansielle forventninger, som vi meldte ud ved indgangen til året. Det bekræfter, at vores retning og strategi er rigtig, og at Gyldendal kan nå sine finansielle mål, men vi er samtidig bevidste om, at det kommer til at kræve fortsat hårdt arbejde.”

Omsætningen i 2023 blev 720 mio. kr. mod 706 mio. kr. i 2022 – en stigning på 2 %. Omsætningen er som forventet.

Det samlede EBIT for 2023 er 36 mio. kr. som er en forbedring på 87 mio. kr. i forhold til 2022 (-51 mio. kr. i 2022).

EBIT af fortsættende aktiviteter er 18 mio. kr. mod 12 mio. kr. i 2022. EBIT-marginen er 2,5%. Der er i EBIT for fortsættende aktiviteter 2023 indeholdt ikke budgetterede omstrukturerings- og sagsomkostninger på 7 mio. kr. og et negativt EBIT-bidrag fra Mentor på 2 mio. kr. EBIT korrigeret for disse poster er således 27 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 3,8 %.

Særlige poster består i 2023 af en positiv værdiregulering af købsforpligtelse vedrørende Mentor-forretningen på 15 mio. kr. i 2023. Købsforpligtelsen for de udestående 23 % af Mentor er genforhandlet med minoritetsejerne i 2023. Købsforpligtelsen er ændret fra en omsætningsbaseret til en indtjeningsbaseret værdiansættelse (med en minimumsværdi). Den nye aftale sikrer, at alle anpartshavere har fælles interesse og fokus på at øge indtjeningen.

Ophørte aktiviteter bidrager i 2023 med 3 mio. kr., hvilket består af justeringer vedrørende 2022. Der henvises til årsrapport 2022 for beskrivelse af særlige poster og ophørte aktiviteter.

EBIT, mio. kr. 2023 2022 Fortsættende aktiviteter 18 12 Særlige poster 15 -81 Ophørte aktiviteter 3 18 Totalt 36 -51

Gyldendals finansielle forventninger til 2023 og indstilling til udbytte fremgår af selskabsmeddelelse nr. 1/2024 netop udsendt i dag den 8. februar 2024.

Generalforsamling afholdes den 16. april 2024.

Gyldendals årsrapport 2023 er vedhæftet denne meddelelse i to versioner. Rapporten i ESEF-versionen (.zip-filen) er den gældende officielle version.

København, den 8. februar 2024

GYLDENDAL A/S

For yderligere information

Adm. dir. Hanne Salomonsen kan kontaktes via kommunikationschef Niels Overgaard på no@gyldendal.dk

Vedhæftede filer