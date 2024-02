Nasdaq Copenhagen

Date 12.02.2024

Share buy-back programme - week 6

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 28 February 2024, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 12,400 1,128.88 13,998,080 5 February 2024 6,700 1,131.18 7,578,906 6 February 2024 7,200 1,137.87 8,192,664 7 February 2024 7,400 1,129.69 8,359,706 8 February 2024 7,500 1,126.94 8,452,050 9 February 2024 7,500 1,125.08 8,438,100 Total under the share buy-back programme 48,700 1,129.76 55,019,506

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

833,300 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 10 1133 XCSE 20240205 9:01:09.093240 240 1133 XCSE 20240205 9:01:09.093240 200 1127 XCSE 20240205 9:08:06.863704 50 1123 XCSE 20240205 9:17:59.656787 100 1123 XCSE 20240205 9:17:59.656804 16 1122 XCSE 20240205 9:24:56.633000 15 1122 XCSE 20240205 9:24:56.633000 15 1123 XCSE 20240205 9:31:38.265000 29 1124 XCSE 20240205 9:37:26.521000 15 1124 XCSE 20240205 9:37:26.521000 10 1125 XCSE 20240205 9:47:35.429596 292 1125 XCSE 20240205 9:47:35.429596 108 1127 XCSE 20240205 9:56:18.793394 150 1127 XCSE 20240205 10:23:02.286283 10 1131 XCSE 20240205 10:38:13.316591 290 1131 XCSE 20240205 10:38:13.316591 10 1130 XCSE 20240205 10:44:22.205017 140 1130 XCSE 20240205 10:44:22.205017 10 1135 XCSE 20240205 11:13:27.693485 190 1135 XCSE 20240205 11:13:27.693485 10 1136 XCSE 20240205 11:37:09.243635 290 1136 XCSE 20240205 11:37:09.243635 100 1137 XCSE 20240205 11:42:04.311712 10 1139 XCSE 20240205 12:03:30.990476 190 1139 XCSE 20240205 12:03:30.990476 10 1141 XCSE 20240205 12:09:58.294191 190 1141 XCSE 20240205 12:09:58.294191 10 1140 XCSE 20240205 12:41:36.026100 290 1140 XCSE 20240205 12:41:36.026100 10 1136 XCSE 20240205 12:46:35.109870 190 1136 XCSE 20240205 12:46:35.109870 10 1133 XCSE 20240205 12:56:18.545269 90 1133 XCSE 20240205 12:56:18.545269 100 1133 XCSE 20240205 13:03:21.978759 100 1133 XCSE 20240205 13:08:06.790442 100 1131 XCSE 20240205 13:20:44.147984 100 1132 XCSE 20240205 13:24:36.943899 10 1133 XCSE 20240205 13:43:46.303636 190 1133 XCSE 20240205 13:43:46.303636 10 1134 XCSE 20240205 14:20:20.965749 190 1134 XCSE 20240205 14:20:20.965749 10 1134 XCSE 20240205 14:31:37.451562 190 1134 XCSE 20240205 14:31:37.451562 10 1130 XCSE 20240205 15:04:21.466294 290 1130 XCSE 20240205 15:04:21.466294 10 1129 XCSE 20240205 15:14:58.471513 190 1129 XCSE 20240205 15:14:58.471513 10 1127 XCSE 20240205 15:22:58.390972 190 1127 XCSE 20240205 15:22:58.390972 10 1129 XCSE 20240205 15:35:35.791421 190 1129 XCSE 20240205 15:35:35.791421 10 1132 XCSE 20240205 15:54:56.575179 225 1132 XCSE 20240205 15:54:56.575179 10 1132 XCSE 20240205 15:57:11.903393 55 1132 XCSE 20240205 15:57:11.903393 10 1127 XCSE 20240205 16:04:16.145554 190 1127 XCSE 20240205 16:04:16.145554 10 1125 XCSE 20240205 16:11:23.504284 190 1125 XCSE 20240205 16:11:23.504284 10 1126 XCSE 20240205 16:27:11.732634 290 1126 XCSE 20240205 16:27:11.732634 10 1129 XCSE 20240205 16:35:05.865143 490 1129 XCSE 20240205 16:35:05.865143 13 1146 XCSE 20240206 9:02:19.932000 45 1143 XCSE 20240206 9:02:19.953000 16 1142 XCSE 20240206 9:02:19.974000 13 1142 XCSE 20240206 9:02:19.974000 2 1142 XCSE 20240206 9:02:19.974000 31 1142 XCSE 20240206 9:02:27.184000 29 1141 XCSE 20240206 9:03:31.671000 10 1138 XCSE 20240206 9:06:20.720964 10 1138 XCSE 20240206 9:06:20.740055 10 1138 XCSE 20240206 9:06:20.790697 10 1138 XCSE 20240206 9:06:20.854987 10 1138 XCSE 20240206 9:08:20.047740 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.889318 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.893830 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.894882 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.906428 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.906459 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.906557 40 1138 XCSE 20240206 9:13:52.906557 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.910738 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.910771 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.917203 110 1138 XCSE 20240206 9:13:52.917203 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.917238 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.923254 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.923538 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.923580 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.923827 10 1138 XCSE 20240206 9:13:52.927554 100 1138 XCSE 20240206 9:14:45.914072 10 1137 XCSE 20240206 9:19:39.033430 190 1137 XCSE 20240206 9:19:39.033430 100 1136 XCSE 20240206 9:25:30.282361 97 1135 XCSE 20240206 9:26:04.596709 3 1135 XCSE 20240206 9:26:04.596731 24 1134 XCSE 20240206 9:39:49.916162 27 1134 XCSE 20240206 9:39:49.916179 90 1131 XCSE 20240206 9:59:17.890656 60 1131 XCSE 20240206 9:59:28.176240 10 1131 XCSE 20240206 10:03:57.717694 190 1131 XCSE 20240206 10:03:57.717694 10 1131 XCSE 20240206 10:05:58.017710 116 1131 XCSE 20240206 10:05:58.017710 10 1131 XCSE 20240206 10:06:06.576427 29 1131 XCSE 20240206 10:06:06.576427 10 1131 XCSE 20240206 10:06:34.709922 125 1131 XCSE 20240206 10:06:34.709922 10 1135 XCSE 20240206 10:16:31.640215 10 1135 XCSE 20240206 10:16:31.640234 10 1135 XCSE 20240206 10:16:31.640240 10 1134 XCSE 20240206 10:19:15.828049 10 1134 XCSE 20240206 10:25:33.640410 51 1134 XCSE 20240206 10:25:33.640410 10 1135 XCSE 20240206 10:45:50.147050 190 1135 XCSE 20240206 10:45:50.147050 10 1134 XCSE 20240206 10:56:22.954410 16 1134 XCSE 20240206 10:56:22.954410 10 1135 XCSE 20240206 11:43:49.748660 150 1135 XCSE 20240206 11:43:49.748660 10 1135 XCSE 20240206 11:44:14.517599 90 1135 XCSE 20240206 11:44:14.517599 10 1136 XCSE 20240206 11:55:46.236737 390 1136 XCSE 20240206 11:55:46.236737 10 1136 XCSE 20240206 11:56:11.512975 490 1136 XCSE 20240206 11:56:11.512975 10 1137 XCSE 20240206 12:02:24.440944 190 1137 XCSE 20240206 12:02:24.440944 10 1135 XCSE 20240206 12:13:29.037651 10 1135 XCSE 20240206 12:13:29.056620 10 1135 XCSE 20240206 12:13:29.056860 1 1135 XCSE 20240206 12:13:29.056872 9 1135 XCSE 20240206 12:13:29.058965 10 1134 XCSE 20240206 12:14:32.293636 6 1134 XCSE 20240206 12:14:32.293650 10 1134 XCSE 20240206 12:14:32.293699 10 1134 XCSE 20240206 12:16:42.045875 10 1134 XCSE 20240206 12:17:13.097880 27 1134 XCSE 20240206 12:17:13.097880 16 1133 XCSE 20240206 12:21:20.014000 1 1133 XCSE 20240206 12:31:47.263000 7 1133 XCSE 20240206 12:36:02.169000 7 1133 XCSE 20240206 12:36:02.169000 14 1133 XCSE 20240206 12:36:02.169000 14 1133 XCSE 20240206 12:36:02.169000 15 1133 XCSE 20240206 12:36:02.169000 26 1133 XCSE 20240206 12:36:02.193000 29 1134 XCSE 20240206 13:03:31.222000 32 1134 XCSE 20240206 13:03:31.224000 29 1133 XCSE 20240206 13:12:59.829000 14 1133 XCSE 20240206 13:12:59.829000 5 1133 XCSE 20240206 13:14:06.561000 31 1133 XCSE 20240206 13:14:33.922000 50 1138 XCSE 20240206 13:48:40.702488 410 1138 XCSE 20240206 13:48:40.702488 10 1138 XCSE 20240206 14:11:24.941519 290 1138 XCSE 20240206 14:11:24.941519 10 1138 XCSE 20240206 15:08:19.196103 290 1138 XCSE 20240206 15:08:19.196103 10 1138 XCSE 20240206 15:14:45.543875 190 1138 XCSE 20240206 15:14:45.543875 10 1137 XCSE 20240206 15:33:03.459009 290 1137 XCSE 20240206 15:33:03.459009 10 1143 XCSE 20240206 15:44:08.984640 365 1143 XCSE 20240206 15:44:08.984640 3 1145 XCSE 20240206 15:49:03.110000 12 1145 XCSE 20240206 15:49:03.110000 15 1145 XCSE 20240206 15:49:03.110000 14 1145 XCSE 20240206 15:49:03.110000 15 1145 XCSE 20240206 15:49:03.110000 14 1145 XCSE 20240206 15:49:03.110000 29 1145 XCSE 20240206 15:50:46.637000 2 1145 XCSE 20240206 15:50:46.637000 12 1145 XCSE 20240206 15:51:02.734000 14 1145 XCSE 20240206 15:51:02.734000 4 1145 XCSE 20240206 15:51:02.734000 15 1145 XCSE 20240206 15:51:02.734000 16 1145 XCSE 20240206 15:52:05.716000 16 1145 XCSE 20240206 15:52:42.020000 14 1146 XCSE 20240206 15:55:07.644000 14 1146 XCSE 20240206 15:55:46.412000 14 1146 XCSE 20240206 15:56:27.413000 7 1146 XCSE 20240206 15:57:04.929000 7 1146 XCSE 20240206 15:57:04.929000 15 1146 XCSE 20240206 15:57:47.995000 15 1144 XCSE 20240206 15:57:52.391000 14 1144 XCSE 20240206 15:57:52.391000 14 1144 XCSE 20240206 15:57:52.391000 1 1144 XCSE 20240206 15:57:52.391000 2 1144 XCSE 20240206 15:57:52.391000 14 1146 XCSE 20240206 16:00:19.413000 14 1146 XCSE 20240206 16:00:51.413000 14 1146 XCSE 20240206 16:01:20.852000 10 1146 XCSE 20240206 16:01:53.412000 5 1146 XCSE 20240206 16:01:53.412000 14 1146 XCSE 20240206 16:02:25.128000 41 1146 XCSE 20240206 16:03:56.390000 57 1145 XCSE 20240206 16:05:55.824000 16 1145 XCSE 20240206 16:05:55.824000 15 1145 XCSE 20240206 16:05:55.824000 31 1144 XCSE 20240206 16:07:54.336000 15 1144 XCSE 20240206 16:13:09.313000 15 1144 XCSE 20240206 16:13:09.313000 15 1144 XCSE 20240206 16:13:09.313000 13 1144 XCSE 20240206 16:13:09.313000 15 1144 XCSE 20240206 16:13:09.313000 50 1144 XCSE 20240206 16:13:09.314000 25 1144 XCSE 20240206 16:13:09.341000 73 1143 XCSE 20240206 16:14:31.647000 14 1143 XCSE 20240206 16:14:31.647000 30 1142 XCSE 20240206 16:14:32.507000 12 1143 XCSE 20240206 16:18:09.554000 2 1143 XCSE 20240206 16:18:09.554000 10 1143 XCSE 20240206 16:18:44.710000 4 1143 XCSE 20240206 16:18:44.710000 8 1143 XCSE 20240206 16:19:16.419000 6 1143 XCSE 20240206 16:19:16.419000 14 1143 XCSE 20240206 16:19:51.716000 15 1143 XCSE 20240206 16:20:27.412000 73 1142 XCSE 20240206 16:20:53.320000 15 1141 XCSE 20240206 16:21:08.914000 4 1142 XCSE 20240206 16:24:41.412000 1 1142 XCSE 20240206 16:24:41.412000 10 1142 XCSE 20240206 16:24:41.412000 44 1141 XCSE 20240206 16:25:57.437000 44 1141 XCSE 20240206 16:25:57.458000 5 1141 XCSE 20240206 16:27:31.149000 10 1141 XCSE 20240206 16:27:49.527000 15 1141 XCSE 20240206 16:27:49.527000 5 1141 XCSE 20240206 16:27:49.527000 434 1141 XCSE 20240206 16:37:53.925251 15 1139 XCSE 20240207 9:00:02.878000 44 1141 XCSE 20240207 9:04:16.183000 44 1144 XCSE 20240207 9:06:03.999000 4 1144 XCSE 20240207 9:06:03.999000 10 1141 XCSE 20240207 9:09:23.692138 10 1141 XCSE 20240207 9:09:23.692160 60 1141 XCSE 20240207 9:09:23.692160 64 1141 XCSE 20240207 9:09:23.692163 64 1141 XCSE 20240207 9:09:23.692166 10 1141 XCSE 20240207 9:09:23.692288 10 1146 XCSE 20240207 9:52:26.655696 10 1146 XCSE 20240207 9:52:26.674743 10 1146 XCSE 20240207 9:52:26.677028 10 1146 XCSE 20240207 9:52:26.700111 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396068 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396108 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396120 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396125 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396155 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396234 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396267 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.396298 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.400564 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.400603 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.409941 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.409971 9 1146 XCSE 20240207 9:52:50.410001 1 1146 XCSE 20240207 9:52:50.637696 10 1146 XCSE 20240207 9:52:50.637730 10 1146 XCSE 20240207 9:52:51.831545 10 1146 XCSE 20240207 9:52:51.831584 50 1143 XCSE 20240207 9:58:33.402270 8 1143 XCSE 20240207 9:58:33.482008 42 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495627 15 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495668 15 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495689 20 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495691 30 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495691 15 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495708 18 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495725 3 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495739 14 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495749 3 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495749 9 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495756 50 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495851 8 1143 XCSE 20240207 10:01:56.495881 10 1140 XCSE 20240207 10:14:37.559722 43 1140 XCSE 20240207 10:14:37.559722 83 1140 XCSE 20240207 10:14:37.559728 10 1140 XCSE 20240207 10:14:37.559759 73 1140 XCSE 20240207 10:14:37.559759 81 1140 XCSE 20240207 10:14:37.559762 10 1137 XCSE 20240207 10:36:39.477987 390 1137 XCSE 20240207 10:36:39.477987 10 1135 XCSE 20240207 10:50:13.113206 10 1137 XCSE 20240207 10:56:20.065644 490 1137 XCSE 20240207 10:56:20.065644 7 1135 XCSE 20240207 11:05:19.017550 50 1135 XCSE 20240207 11:05:30.161832 133 1135 XCSE 20240207 11:05:30.161851 200 1133 XCSE 20240207 11:34:11.715009 10 1132 XCSE 20240207 11:39:54.800370 190 1132 XCSE 20240207 11:39:54.800370 100 1130 XCSE 20240207 11:49:42.117418 10 1128 XCSE 20240207 12:11:26.480318 90 1128 XCSE 20240207 12:11:26.480318 10 1130 XCSE 20240207 12:44:48.525726 565 1130 XCSE 20240207 12:44:48.525726 100 1131 XCSE 20240207 13:02:14.960969 100 1130 XCSE 20240207 13:20:04.275986 100 1130 XCSE 20240207 13:28:16.229559 10 1128 XCSE 20240207 14:29:09.930010 190 1128 XCSE 20240207 14:29:09.930010 500 1125 XCSE 20240207 14:46:17.176044 10 1126 XCSE 20240207 14:57:22.868404 190 1126 XCSE 20240207 14:57:22.868404 10 1125 XCSE 20240207 15:08:49.770570 363 1125 XCSE 20240207 15:08:49.770570 15 1125 XCSE 20240207 15:09:59.578000 2 1126 XCSE 20240207 15:11:57.020000 18 1126 XCSE 20240207 15:12:13.018000 10 1126 XCSE 20240207 15:12:29.028000 4 1126 XCSE 20240207 15:12:29.028000 11 1126 XCSE 20240207 15:12:45.024000 4 1126 XCSE 20240207 15:13:01.020000 4 1126 XCSE 20240207 15:13:01.020000 7 1126 XCSE 20240207 15:13:16.023000 8 1126 XCSE 20240207 15:14:04.023000 15 1126 XCSE 20240207 15:15:09.026000 14 1126 XCSE 20240207 15:15:09.026000 7 1125 XCSE 20240207 15:17:25.031000 17 1125 XCSE 20240207 15:17:45.028000 5 1125 XCSE 20240207 15:18:04.022000 14 1125 XCSE 20240207 15:20:40.020000 7 1125 XCSE 20240207 15:20:59.050000 4 1125 XCSE 20240207 15:20:59.050000 13 1125 XCSE 20240207 15:21:19.023000 4 1125 XCSE 20240207 15:21:19.023000 1 1125 XCSE 20240207 15:21:38.020000 12 1125 XCSE 20240207 15:23:53.026000 42 1127 XCSE 20240207 15:24:10.532000 14 1126 XCSE 20240207 15:27:02.373000 31 1126 XCSE 20240207 15:27:02.376000 14 1126 XCSE 20240207 15:27:02.376000 14 1126 XCSE 20240207 15:27:02.376000 15 1125 XCSE 20240207 15:27:07.390000 8 1125 XCSE 20240207 15:30:10.752000 23 1125 XCSE 20240207 15:30:11.165000 21 1125 XCSE 20240207 15:35:02.495000 20 1125 XCSE 20240207 15:35:02.495000 1 1125 XCSE 20240207 15:35:02.495000 8 1125 XCSE 20240207 15:35:02.495000 1 1125 XCSE 20240207 15:35:02.495000 18 1126 XCSE 20240207 15:35:02.520000 50 1126 XCSE 20240207 15:35:02.521000 36 1126 XCSE 20240207 15:35:02.521000 8 1125 XCSE 20240207 15:35:02.541000 42 1125 XCSE 20240207 15:35:02.541000 9 1125 XCSE 20240207 15:35:02.541000 30 1124 XCSE 20240207 15:35:03.281000 37 1126 XCSE 20240207 15:40:12.928000 44 1125 XCSE 20240207 15:40:16.611000 45 1123 XCSE 20240207 15:40:18.193000 15 1123 XCSE 20240207 15:40:20.180000 15 1123 XCSE 20240207 15:40:21.642000 15 1122 XCSE 20240207 15:41:20.888000 16 1122 XCSE 20240207 15:41:21.023000 15 1122 XCSE 20240207 15:42:39.837000 12 1119 XCSE 20240207 15:44:31.042000 19 1119 XCSE 20240207 15:44:31.043000 15 1119 XCSE 20240207 15:45:05.038000 15 1118 XCSE 20240207 15:45:40.043000 6 1118 XCSE 20240207 15:45:40.043000 8 1118 XCSE 20240207 15:45:59.041000 7 1118 XCSE 20240207 15:45:59.041000 3 1117 XCSE 20240207 15:46:31.027000 3 1117 XCSE 20240207 15:46:41.251000 12 1116 XCSE 20240207 15:46:50.023000 3 1116 XCSE 20240207 15:46:50.024000 12 1116 XCSE 20240207 15:46:50.024000 15 1116 XCSE 20240207 15:48:28.024000 15 1116 XCSE 20240207 15:49:10.025000 6 1115 XCSE 20240207 15:49:42.026000 9 1115 XCSE 20240207 15:50:03.029000 15 1116 XCSE 20240207 15:50:26.030000 15 1115 XCSE 20240207 15:50:51.027000 43 1119 XCSE 20240207 15:54:09.073000 42 1118 XCSE 20240207 16:00:47.280000 15 1118 XCSE 20240207 16:00:47.280000 14 1118 XCSE 20240207 16:00:47.280000 15 1117 XCSE 20240207 16:03:09.075000 14 1117 XCSE 20240207 16:03:09.075000 15 1117 XCSE 20240207 16:03:09.075000 14 1117 XCSE 20240207 16:03:09.075000 14 1117 XCSE 20240207 16:03:09.075000 14 1119 XCSE 20240207 16:07:17.252000 17 1122 XCSE 20240207 16:12:47.289000 55 1122 XCSE 20240207 16:13:12.229000 17 1122 XCSE 20240207 16:13:12.229000 31 1122 XCSE 20240207 16:13:12.248000 63 1123 XCSE 20240207 16:22:34.496000 50 1123 XCSE 20240207 16:22:34.496000 15 1123 XCSE 20240207 16:22:34.496000 18 1123 XCSE 20240207 16:22:34.496000 50 1123 XCSE 20240207 16:22:34.496000 50 1123 XCSE 20240207 16:22:34.497000 101 1121 XCSE 20240207 16:22:37.420000 50 1122 XCSE 20240207 16:26:42.803000 50 1122 XCSE 20240207 16:26:42.803000 88 1121 XCSE 20240207 16:26:47.049000 1 1121 XCSE 20240207 16:27:08.022000 6 1121 XCSE 20240207 16:27:18.028000 9 1121 XCSE 20240207 16:30:11.044010 6 1121 XCSE 20240207 16:30:29.034296 6 1121 XCSE 20240207 16:30:47.020084 6 1121 XCSE 20240207 16:31:05.033164 6 1121 XCSE 20240207 16:31:22.016606 4 1122 XCSE 20240207 16:36:19.021631 6 1122 XCSE 20240207 16:36:30.025580 6 1122 XCSE 20240207 16:36:41.023905 6 1122 XCSE 20240207 16:36:53.029348 28 1122 XCSE 20240207 16:37:02.506232 40 1122 XCSE 20240207 16:37:02.523474 10 1122 XCSE 20240207 16:37:02.525108 40 1122 XCSE 20240207 16:37:02.525108 6 1122 XCSE 20240207 16:37:04.029384 6 1122 XCSE 20240207 16:37:15.027305 6 1122 XCSE 20240207 16:37:27.030055 6 1122 XCSE 20240207 16:37:38.035753 6 1122 XCSE 20240207 16:37:49.023805 6 1122 XCSE 20240207 16:38:01.024218 6 1122 XCSE 20240207 16:38:12.028568 6 1122 XCSE 20240207 16:38:23.024265 2 1122 XCSE 20240207 16:38:35.026818 3 1122 XCSE 20240207 16:40:43.028828 6 1122 XCSE 20240207 16:41:00.020781 6 1122 XCSE 20240207 16:41:18.025820 6 1122 XCSE 20240207 16:41:36.035712 6 1122 XCSE 20240207 16:41:53.045567 6 1122 XCSE 20240207 16:42:11.027844 17 1122 XCSE 20240207 16:42:14.181374 299 1122 XCSE 20240207 16:42:14.181374 16 1124 XCSE 20240208 9:00:24.525000 15 1124 XCSE 20240208 9:00:24.525000 6 1120 XCSE 20240208 9:02:21.987000 30 1124 XCSE 20240208 9:04:21.508000 5 1126 XCSE 20240208 9:04:49.326000 15 1126 XCSE 20240208 9:04:49.354000 10 1130 XCSE 20240208 9:28:24.863607 10 1130 XCSE 20240208 9:28:24.863673 10 1130 XCSE 20240208 9:28:24.863680 10 1130 XCSE 20240208 9:28:24.863694 22 1130 XCSE 20240208 9:28:24.863694 10 1130 XCSE 20240208 9:28:24.908217 9 1130 XCSE 20240208 9:28:24.908217 10 1130 XCSE 20240208 9:28:30.696771 10 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443672 18 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443672 32 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443691 32 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443693 10 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443713 22 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443713 10 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443732 22 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443732 10 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443741 10 1127 XCSE 20240208 9:50:00.443773 10 1127 XCSE 20240208 9:50:00.460415 39 1127 XCSE 20240208 9:50:00.460415 10 1127 XCSE 20240208 10:03:05.433221 115 1127 XCSE 20240208 10:03:05.433221 10 1123 XCSE 20240208 10:15:15.029194 238 1123 XCSE 20240208 10:15:15.029194 15 1126 XCSE 20240208 10:45:28.730760 15 1126 XCSE 20240208 10:46:07.130049 13 1126 XCSE 20240208 10:46:07.130468 2 1126 XCSE 20240208 10:46:07.130502 8 1126 XCSE 20240208 10:46:07.131376 5 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134589 2 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134608 5 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134608 15 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134649 15 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134807 15 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134837 13 1126 XCSE 20240208 10:46:07.134866 1 1126 XCSE 20240208 10:46:17.030880 1 1126 XCSE 20240208 10:48:32.040910 15 1126 XCSE 20240208 10:49:07.263477 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.410036 155 1126 XCSE 20240208 10:49:53.410036 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.410081 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.422104 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.427138 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.427156 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.427462 16 1126 XCSE 20240208 10:49:53.427462 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.427493 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.438920 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.438951 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.443954 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.443984 15 1126 XCSE 20240208 10:49:53.444240 9 1126 XCSE 20240208 10:49:53.444270 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146122 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146182 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146226 50 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146228 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146251 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146252 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146261 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.146286 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.152920 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.152956 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.165217 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.165255 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.165285 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.165300 9 1128 XCSE 20240208 11:27:20.168692 1 1128 XCSE 20240208 11:27:20.169738 9 1128 XCSE 20240208 11:27:20.169738 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.169775 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.169790 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.169821 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.170028 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.170061 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.170093 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.182594 10 1128 XCSE 20240208 11:27:20.182628 8 1128 XCSE 20240208 11:27:20.182663 2 1128 XCSE 20240208 11:27:20.183025 8 1128 XCSE 20240208 11:27:20.183025 3 1128 XCSE 20240208 11:27:20.186705 10 1126 XCSE 20240208 11:33:33.529495 390 1126 XCSE 20240208 11:33:33.529495 10 1124 XCSE 20240208 11:33:33.556409 10 1124 XCSE 20240208 11:33:33.571743 10 1124 XCSE 20240208 11:33:33.577602 10 1124 XCSE 20240208 11:33:41.237662 10 1124 XCSE 20240208 11:33:45.648976 10 1126 XCSE 20240208 11:38:21.616360 10 1126 XCSE 20240208 11:38:21.617737 4 1126 XCSE 20240208 11:38:56.182536 1 1126 XCSE 20240208 11:44:44.085428 5 1126 XCSE 20240208 11:44:44.085480 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.620031 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.620070 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.620088 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.642639 59 1126 XCSE 20240208 11:45:42.642639 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.642674 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.642690 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694017 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694052 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694067 8 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694314 2 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694330 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694360 10 1126 XCSE 20240208 11:45:42.694390 10 1126 XCSE 20240208 11:45:47.573102 10 1126 XCSE 20240208 11:45:47.573143 10 1126 XCSE 20240208 11:45:47.573161 10 1126 XCSE 20240208 11:45:47.590508 10 1126 XCSE 20240208 11:45:47.590538 10 1126 XCSE 20240208 11:45:47.590568 10 1126 XCSE 20240208 11:45:56.017975 10 1126 XCSE 20240208 11:45:56.034944 10 1126 XCSE 20240208 11:47:26.618467 10 1126 XCSE 20240208 11:47:26.620339 24 1126 XCSE 20240208 11:47:26.620339 10 1126 XCSE 20240208 11:47:26.646339 57 1126 XCSE 20240208 11:47:26.646339 10 1125 XCSE 20240208 12:13:42.044791 10 1126 XCSE 20240208 12:19:02.359256 10 1126 XCSE 20240208 12:23:02.280104 10 1126 XCSE 20240208 12:28:18.350129 24 1126 XCSE 20240208 12:28:18.350129 10 1126 XCSE 20240208 12:54:27.239821 13 1126 XCSE 20240208 12:54:27.239821 15 1129 XCSE 20240208 13:41:19.986636 15 1129 XCSE 20240208 13:41:20.037776 15 1129 XCSE 20240208 13:41:20.066498 15 1129 XCSE 20240208 13:41:20.105724 15 1129 XCSE 20240208 13:41:20.171905 4 1129 XCSE 20240208 13:46:05.839986 11 1129 XCSE 20240208 13:47:02.353859 15 1129 XCSE 20240208 13:49:20.909958 15 1129 XCSE 20240208 13:49:20.909987 27 1129 XCSE 20240208 13:49:20.909987 15 1129 XCSE 20240208 13:49:20.932325 98 1129 XCSE 20240208 13:49:20.932325 15 1129 XCSE 20240208 13:49:20.954116 15 1129 XCSE 20240208 13:49:20.954157 9 1129 XCSE 20240208 13:50:02.469493 6 1129 XCSE 20240208 13:51:02.404263 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.408848 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.408887 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.421233 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.421271 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.421285 50 1129 XCSE 20240208 13:51:02.421294 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.423123 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.423170 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.423214 15 1129 XCSE 20240208 13:51:02.423249 10 1129 XCSE 20240208 13:51:02.425647 3 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361333 47 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361351 100 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361357 50 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361373 27 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361405 23 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361422 50 1126 XCSE 20240208 14:21:02.361424 50 1126 XCSE 20240208 14:21:02.378814 70 1126 XCSE 20240208 14:21:02.378814 50 1126 XCSE 20240208 14:21:02.384016 72 1126 XCSE 20240208 14:21:02.384016 35 1126 XCSE 20240208 14:23:42.770625 11 1126 XCSE 20240208 14:25:13.590199 4 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594247 14 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594296 36 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594345 14 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594345 9 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594386 7 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594408 28 1126 XCSE 20240208 14:25:13.594422 50 1124 XCSE 20240208 14:49:30.933169 50 1124 XCSE 20240208 14:49:30.933169 50 1124 XCSE 20240208 14:49:30.933387 50 1124 XCSE 20240208 14:49:30.936710 25 1124 XCSE 20240208 14:49:30.949863 25 1124 XCSE 20240208 14:49:30.949936 25 1124 XCSE 20240208 14:49:30.949936 50 1124 XCSE 20240208 14:49:30.967861 5 1124 XCSE 20240208 14:49:33.523223 18 1124 XCSE 20240208 14:50:02.473845 22 1124 XCSE 20240208 14:51:02.392554 5 1124 XCSE 20240208 14:52:33.395727 21 1124 XCSE 20240208 15:00:02.475021 4 1124 XCSE 20240208 15:00:47.769129 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.312275 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.312309 40 1125 XCSE 20240208 15:47:29.312309 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.312381 27 1125 XCSE 20240208 15:47:29.312381 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.314128 108 1125 XCSE 20240208 15:47:29.314128 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.337387 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.337437 10 1125 XCSE 20240208 15:47:29.337437 8 1125 XCSE 20240208 15:55:46.917621 4 1127 XCSE 20240208 16:24:24.223659 100 1128 XCSE 20240208 16:43:53.079768 3030 1128 XCSE 20240208 16:43:53.079768 5 1129 XCSE 20240209 9:01:02.667000 18 1132 XCSE 20240209 9:04:36.062000 15 1132 XCSE 20240209 9:04:36.062000 31 1130 XCSE 20240209 9:04:46.638000 46 1134 XCSE 20240209 9:05:32.161000 5 1134 XCSE 20240209 9:05:32.161000 31 1130 XCSE 20240209 9:05:45.184000 5 1134 XCSE 20240209 9:08:42.884000 18 1135 XCSE 20240209 9:08:43.344000 18 1134 XCSE 20240209 9:09:03.911000 13 1134 XCSE 20240209 9:09:03.911000 16 1134 XCSE 20240209 9:10:23.623000 33 1132 XCSE 20240209 9:11:00.542000 10 1130 XCSE 20240209 9:11:33.894000 22 1130 XCSE 20240209 9:11:33.894000 33 1129 XCSE 20240209 9:19:30.947000 17 1129 XCSE 20240209 9:19:30.947000 33 1127 XCSE 20240209 9:31:02.242000 2 1127 XCSE 20240209 9:31:02.242000 15 1127 XCSE 20240209 9:31:02.242000 7 1127 XCSE 20240209 9:31:14.991000 3 1129 XCSE 20240209 9:31:44.420000 50 1129 XCSE 20240209 9:33:08.227000 50 1129 XCSE 20240209 9:33:08.259000 50 1129 XCSE 20240209 9:33:08.464000 5 1128 XCSE 20240209 9:33:08.502000 4 1128 XCSE 20240209 9:33:10.312000 4 1128 XCSE 20240209 9:33:11.457000 18 1128 XCSE 20240209 9:33:11.457000 16 1128 XCSE 20240209 9:33:11.457000 5 1128 XCSE 20240209 9:33:11.457000 50 1129 XCSE 20240209 9:34:41.531000 39 1129 XCSE 20240209 9:34:41.531000 31 1130 XCSE 20240209 9:38:33.266000 36 1130 XCSE 20240209 9:38:33.266000 41 1129 XCSE 20240209 9:38:33.402000 36 1129 XCSE 20240209 9:38:33.402000 26 1128 XCSE 20240209 9:42:21.344000 18 1128 XCSE 20240209 9:42:21.344000 19 1128 XCSE 20240209 9:42:21.344000 16 1128 XCSE 20240209 9:42:21.344000 15 1128 XCSE 20240209 9:42:21.344000 23 1127 XCSE 20240209 9:43:07.799000 40 1127 XCSE 20240209 9:43:07.819000 23 1127 XCSE 20240209 9:43:07.819000 33 1126 XCSE 20240209 9:43:29.305000 16 1125 XCSE 20240209 9:44:00.827000 8 1125 XCSE 20240209 9:50:02.445000 25 1125 XCSE 20240209 9:50:02.449000 8 1125 XCSE 20240209 9:50:02.449000 32 1124 XCSE 20240209 9:57:37.760000 6 1124 XCSE 20240209 10:00:47.694000 33 1123 XCSE 20240209 10:01:33.603000 32 1123 XCSE 20240209 10:03:02.405000 32 1123 XCSE 20240209 10:04:09.306000 31 1122 XCSE 20240209 10:10:41.922000 16 1122 XCSE 20240209 10:10:41.922000 15 1122 XCSE 20240209 10:10:41.922000 1 1125 XCSE 20240209 10:19:48.798000 50 1124 XCSE 20240209 10:21:11.742000 2 1124 XCSE 20240209 10:21:24.089000 37 1124 XCSE 20240209 10:22:08.318000 10 1124 XCSE 20240209 10:22:08.318000 47 1123 XCSE 20240209 10:24:02.533000 17 1122 XCSE 20240209 10:24:02.640000 32 1123 XCSE 20240209 10:27:39.457000 48 1124 XCSE 20240209 10:36:42.783000 49 1122 XCSE 20240209 10:37:05.534000 48 1121 XCSE 20240209 10:37:52.956000 13 1120 XCSE 20240209 10:37:53.090000 37 1120 XCSE 20240209 10:38:19.720000 13 1120 XCSE 20240209 10:38:19.720000 5 1120 XCSE 20240209 10:44:52.655000 10 1124 XCSE 20240209 10:48:26.215000 24 1124 XCSE 20240209 10:48:26.215000 15 1124 XCSE 20240209 10:50:07.622000 46 1123 XCSE 20240209 10:50:16.103000 2 1123 XCSE 20240209 10:50:16.103000 23 1122 XCSE 20240209 10:53:55.661000 23 1122 XCSE 20240209 10:55:26.935000 14 1122 XCSE 20240209 10:55:26.935000 9 1122 XCSE 20240209 11:12:46.216000 15 1122 XCSE 20240209 11:12:46.216000 26 1122 XCSE 20240209 11:12:46.216000 16 1122 XCSE 20240209 11:12:46.216000 17 1122 XCSE 20240209 11:12:46.216000 50 1124 XCSE 20240209 11:15:27.946000 45 1124 XCSE 20240209 11:15:27.946000 15 1124 XCSE 20240209 11:16:51.624000 3 1124 XCSE 20240209 11:18:43.623000 12 1124 XCSE 20240209 11:18:43.623000 15 1124 XCSE 20240209 11:20:28.527000 48 1123 XCSE 20240209 11:21:45.326000 47 1123 XCSE 20240209 11:21:45.350000 47 1123 XCSE 20240209 11:21:45.376000 47 1123 XCSE 20240209 11:25:06.639000 64 1123 XCSE 20240209 11:30:02.262000 2 1124 XCSE 20240209 11:50:42.647000 3 1124 XCSE 20240209 11:54:31.833000 26 1124 XCSE 20240209 12:00:16.655000 16 1124 XCSE 20240209 12:00:16.655000 5 1124 XCSE 20240209 12:00:16.655000 15 1125 XCSE 20240209 12:01:34.623000 32 1124 XCSE 20240209 12:02:30.319000 7 1125 XCSE 20240209 12:11:42.331000 16 1125 XCSE 20240209 12:11:42.331000 17 1125 XCSE 20240209 12:11:42.331000 47 1124 XCSE 20240209 12:18:10.556000 15 1125 XCSE 20240209 12:19:25.138000 31 1124 XCSE 20240209 12:20:58.173000 1 1124 XCSE 20240209 12:21:22.343000 9 1124 XCSE 20240209 12:21:22.343000 10 1125 XCSE 20240209 12:32:41.010000 4 1125 XCSE 20240209 12:32:41.010000 41 1125 XCSE 20240209 12:32:41.011000 15 1125 XCSE 20240209 12:34:33.624000 15 1125 XCSE 20240209 12:36:23.622000 4 1125 XCSE 20240209 12:38:06.390000 15 1125 XCSE 20240209 12:38:29.623000 3 1125 XCSE 20240209 12:40:07.623000 47 1125 XCSE 20240209 12:45:16.987000 3 1125 XCSE 20240209 12:47:30.624000 16 1125 XCSE 20240209 12:48:01.626000 64 1124 XCSE 20240209 12:49:15.634000 64 1124 XCSE 20240209 12:53:06.048000 15 1124 XCSE 20240209 12:56:19.023000 15 1124 XCSE 20240209 12:57:48.622000 13 1124 XCSE 20240209 13:05:15.039000 48 1124 XCSE 20240209 13:11:39.662000 16 1124 XCSE 20240209 13:11:39.662000 2 1124 XCSE 20240209 13:11:39.796000 48 1124 XCSE 20240209 13:12:53.652000 33 1124 XCSE 20240209 13:12:53.674000 16 1124 XCSE 20240209 13:13:25.622000 16 1124 XCSE 20240209 13:14:09.195000 2 1124 XCSE 20240209 13:15:36.623000 1 1124 XCSE 20240209 13:16:13.654000 17 1124 XCSE 20240209 13:16:13.654000 3 1124 XCSE 20240209 13:17:45.454000 1 1124 XCSE 20240209 13:17:56.859000 1 1124 XCSE 20240209 13:19:33.654000 4 1124 XCSE 20240209 13:20:12.094000 36 1124 XCSE 20240209 13:20:12.094000 1 1124 XCSE 20240209 13:21:51.624000 27 1125 XCSE 20240209 13:23:15.428000 15 1125 XCSE 20240209 13:25:23.623000 48 1124 XCSE 20240209 13:27:29.640000 48 1125 XCSE 20240209 13:32:59.811000 5 1125 XCSE 20240209 13:32:59.811000 14 1125 XCSE 20240209 13:32:59.811000 22 1125 XCSE 20240209 13:32:59.811000 48 1124 XCSE 20240209 13:35:05.278000 1 1124 XCSE 20240209 13:35:05.278000 78 1125 XCSE 20240209 13:35:50.523000 32 1124 XCSE 20240209 13:44:01.768000 33 1123 XCSE 20240209 13:50:03.920000 16 1123 XCSE 20240209 13:50:03.920000 16 1123 XCSE 20240209 13:50:03.920000 16 1123 XCSE 20240209 13:50:03.920000 29 1124 XCSE 20240209 13:51:03.511000 53 1124 XCSE 20240209 13:51:03.511000 15 1125 XCSE 20240209 14:06:41.102000 15 1125 XCSE 20240209 14:08:11.623000 12 1125 XCSE 20240209 14:11:18.601000 3 1125 XCSE 20240209 14:11:18.601000 7 1125 XCSE 20240209 14:14:42.623000 8 1125 XCSE 20240209 14:14:42.623000 15 1125 XCSE 20240209 14:17:45.623000 35 1126 XCSE 20240209 14:24:43.515000 15 1126 XCSE 20240209 14:26:32.622000 79 1125 XCSE 20240209 14:27:33.975000 1 1125 XCSE 20240209 14:27:33.975000 2 1124 XCSE 20240209 14:29:02.317000 20 1124 XCSE 20240209 14:29:02.317000 44 1124 XCSE 20240209 14:29:02.317000 17 1124 XCSE 20240209 14:29:02.317000 78 1124 XCSE 20240209 14:53:21.625000 80 1124 XCSE 20240209 14:53:21.724000 99 1125 XCSE 20240209 14:56:34.033000 17 1125 XCSE 20240209 14:56:34.033000 6 1125 XCSE 20240209 14:56:34.033000 19 1124 XCSE 20240209 14:57:44.414000 15 1125 XCSE 20240209 15:03:14.623000 15 1125 XCSE 20240209 15:04:05.623000 16 1124 XCSE 20240209 15:21:23.455000 16 1124 XCSE 20240209 15:21:34.023000 12 1124 XCSE 20240209 15:21:34.023000 4 1124 XCSE 20240209 15:21:34.023000 16 1124 XCSE 20240209 15:21:34.023000 15 1124 XCSE 20240209 15:21:34.023000 46 1124 XCSE 20240209 15:30:39.603000 15 1124 XCSE 20240209 15:30:39.603000 15 1124 XCSE 20240209 15:30:39.603000 43 1124 XCSE 20240209 15:30:39.604000 10 1125 XCSE 20240209 15:37:35.473473 1490 1125 XCSE 20240209 15:37:35.473473 10 1125 XCSE 20240209 15:39:59.845385 503 1125 XCSE 20240209 15:39:59.845385 10 1123 XCSE 20240209 15:59:38.445264 50 1125 XCSE 20240209 16:10:08.159096 940 1125 XCSE 20240209 16:10:08.159096

