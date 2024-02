11:00 Lontoo, 13:00 Helsinki, 14.2.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

AFARAK GROUP SE: SUUNNATTU MAKSUTON OSAKEANTI YHTIÖLLE ITSELLEEN

Pörssitiedote

Yhtiön hallitus on osakeyhtiölain 9. luvun 20 §:n mukaisesti päättänyt suunnata maksuttoman osakeannin yhtiölle itselleen varsinaisen yhtiökokouksen 21.6.2023 antamaan osakeantivaltuutukseen perustuen.

Annettavien osakkeiden lukumäärä on yhteensä 10.000.000 uutta osaketta. Osakkeet ovat samaa lajia kuin Yhtiön muut osakkeet ja ne tuottavat samat osakeoikeudet kuin Yhtiön vanhat osakkeet niiden rekisteröinnistä alkaen. Yhtiön haltuun tulevia omia osakkeita voidaan käyttää muun muassa lisärahoituksen keräämiseen sekä yrityskauppoihin tai muihin liiketoiminnan järjestelyihin ja sijoituksiin tai työntekijöiden kannustin- ja sitouttamisjärjestelmiin.

Uudet osakkeet merkitään kaupparekisteriin viivytyksettä, jonka jälkeen Yhtiö hakee osakkeiden ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

