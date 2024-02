Bombardier lance un programme d’apprentissage pour technicien aux États-Unis en collaboration avec WSU Tech

Le plus récent programme d’apprentissage de Bombardier, en collaboration avec WSU Tech, formera de futurs techniciens d’entretien cellule et groupe motopropulseur

Il s’agit du tout premier programme d’apprentissage pour technicien d’entretien cellule et groupe motopropulseur reconnu par l’État du Kansas

Pendant le programme de deux ans, les étudiants suivront une formation pratique au site du Groupe Bombardier à Wichita et des cours en classe au WSU Tech

Avec le lancement de ce programme, le Groupe Bombardier continue d’étendre son empreinte à Wichita et son engagement à accroître ses services après-vente par la formation et l’embauche de professionnels qualifiés

WICHITA, Kan., 14 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier a annoncé aujourd’hui sa collaboration avec le campus de sciences et technologies appliquées de l’Université d’État de Wichita (WSU Tech) pour créer un programme d’apprentissage visant à former de futurs techniciens d’entretien cellule et groupe motopropulseur. Pendant le programme d’apprentissage rémunéré de deux ans, les étudiants suivront une formation pratique au site du Groupe Bombardier à Wichita et des cours en classe au WSU Tech. Ils auront l’occasion d’apprendre auprès d’instructeurs expérimentés et de chefs de file de la maintenance aéronautique, tout en acquérant de précieuses connaissances sur le portefeuille d’avions d’affaires de calibre mondial de Bombardier.

Après avoir suivi et réussi ce programme d’apprentissage reconnu par l’État – le premier du genre au Kansas – les étudiants obtiendront leur certification de technicien d’entretien cellule et groupe motopropulseur de l’Administration fédérale de l’aviation des États-Unis (FAA), et auront reçu une formation en cours d’emploi. Leur classification d’emploi passera d’apprenti à celle de technicien d’entretien cellule et groupe motopropulseur à temps plein chez Bombardier; ils viendront augmenter les effectifs de techniciens de l’entreprise et permettre la croissance des services de maintenance d’équipementier d’origine fournis en temps utile.

« Nous sommes ravis de nous enraciner davantage à Wichita et aux États-Unis par le lancement de ce programme porteur en collaboration avec WSU Tech, un chef de file dans la formation en mécanique aéronautique à Wichita, a déclaré Paul Sislian, vice-président exécutif, Services après-vente et Stratégie, Bombardier. Le début de ce programme d’apprentissage souligne l’engagement soutenu du Groupe Bombardier à non seulement étendre son empreinte à Wichita, mais aussi à former, embaucher et garder en poste des professionnels qualifiés, ce qui accroîtra davantage notre aptitude à fournir un service clientèle exceptionnel. »

« WSU Tech se joint avec enthousiasme à Bombardier pour fournir à ses étudiants une occasion d’apprentissage extraordinaire dans leur établissement à la fine pointe de la technologie à Wichita, a déclaré Mme Sheree Utash, présidente de WSU Tech et vice-président du perfectionnement de la main-d’œuvre à l’Université d’État de Wichita. Cette collaboration témoigne de la puissance d’un partenariat entre les mondes de l’éducation, des gouvernements, des affaires et de l’industrie, porteur de réussite. Nous sommes profondément reconnaissants du soutien fiscal de l’État du Kansas, dont le rôle a été crucial pour faire de cette occasion une réalité. Par des alliances dynamiques comme celle-là, nous pouvons offrir à nos étudiants des expériences concrètes et déterminantes, qui renforcent notre main-d’œuvre qualifiée et notre solide engagement à l’apprentissage appliqué. »

Au cours des dernières années, Bombardier a étendu son réseau de centres de service dans le monde et a ajouté près d’un million de pieds carrés (93 000 m³) de nouvelles capacités à son empreinte mondiale de services après-vente. En formant et embauchant des techniciens hautement qualifiés, Bombardier témoigne à nouveau de son engagement à développer son bassin de talents en aéronautique.

Outre son centre de services renommé et en constante expansion, Bombardier entretient également une solide présence dans la capitale aéronautique du monde avec Bombardier Défense et son centre d’essais en vol Bombardier de réputation mondiale, qui propulse actuellement l’avion Global 8000, l’avion d’affaires qui vole le plus vite et le plus loin du monde, dans sa campagne de certification en vue d’une entrée en service prévue en 2025.

À propos de Bombardier

Bombardier (BBD-B.TO) et ses filiales (Groupe Bombardier), est un leader mondial en aviation, axé sur la conception et la construction d’avions d’affaires exceptionnels et sur les services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte plus de 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, de gouvernements ou de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions gouvernementales et militaires spéciales faisant appel à l’expertise éprouvée de Bombardier Défense.

Bombardier, dont le siège social est situé dans la région métropolitaine de Montréal, au Québec, exploite par l'intermédiaire du Groupe Bombardier des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle du Groupe Bombardier comprend des centres de service pour avions Learjet, Challenger et Global, situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, en Chine, et en Australie. On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com . Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr . Suivez-nous sur X @Bombardier .

À propos de WSU Tech

WSU Tech, le campus de sciences et technologies appliquées de l’Université d’État de Wichita (Kansas), est le chef de file de l’État en études techniques modernes, offrant plus de 100 diplômes et options de certificats dans les domaines de l’aviation, des soins de santé, de la production industrielle, du design, des technologies de l’information, des sciences culinaires et des affaires. En 2018, WSU Tech a été classé au deuxième rang des collèges à la croissance la plus rapide parmi les collèges offrant des programmes de 2 ans par The Chronicle of Higher Education. Partenaire directeur du National Center for Aviation Training (NCAT) de Wichita (Kansas) et pleinement agréé par The Higher Learning Commission, WSU Tech est également un établissement du Kansas Board of Regents. Pour en savoir plus, visitez le site www.WSUTECH.edu.

