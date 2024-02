Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 19.02.2024

Share buy-back programme - week 7

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 28 February 2024, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 48,700 1,129.76 55,019,506 12 February 2024 7,500 1,137.60 8,532,000 13 February 2024 6,500 1,145.65 7,446,920 14 February 2024 6,500 1,153.23 7,495,995 15 February 2024 6,500 1,171.01 7,611,565 16 February 2024 6,500 1,177.13 7,651,345 Total under the share buy-back programme 82,200 1,140.60 93,757,331

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

866,800 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 50 1132 XCSE 20240212 9:08:59.898000 11 1132 XCSE 20240212 9:08:59.964000 6 1132 XCSE 20240212 9:08:59.989000 46 1132 XCSE 20240212 9:16:20.484000 16 1137 XCSE 20240212 9:22:11.525000 50 1137 XCSE 20240212 9:22:11.633000 100 1137 XCSE 20240212 9:27:19.317000 48 1135 XCSE 20240212 9:31:03.404000 15 1135 XCSE 20240212 9:31:03.404000 16 1135 XCSE 20240212 9:31:03.404000 16 1135 XCSE 20240212 9:31:03.404000 49 1134 XCSE 20240212 9:31:03.439000 14 1134 XCSE 20240212 9:31:04.854000 5 1134 XCSE 20240212 9:31:05.045000 9 1134 XCSE 20240212 9:31:11.038000 16 1136 XCSE 20240212 9:32:31.635000 50 1136 XCSE 20240212 9:32:31.655000 47 1135 XCSE 20240212 9:36:15.419000 50 1135 XCSE 20240212 9:36:15.431000 47 1134 XCSE 20240212 9:40:13.042000 49 1134 XCSE 20240212 9:40:13.068000 45 1136 XCSE 20240212 9:47:12.518000 17 1136 XCSE 20240212 9:47:12.520000 50 1136 XCSE 20240212 9:47:12.520000 16 1136 XCSE 20240212 9:47:12.541000 48 1135 XCSE 20240212 9:49:14.150000 16 1137 XCSE 20240212 9:56:23.871000 40 1137 XCSE 20240212 9:56:23.871000 20 1137 XCSE 20240212 9:56:23.871000 6 1137 XCSE 20240212 9:56:23.871000 16 1137 XCSE 20240212 9:57:28.264000 6 1137 XCSE 20240212 9:58:44.264000 9 1137 XCSE 20240212 9:58:44.264000 15 1137 XCSE 20240212 9:59:51.390000 15 1137 XCSE 20240212 10:01:02.265000 15 1137 XCSE 20240212 10:02:13.265000 6 1137 XCSE 20240212 10:03:20.393000 9 1137 XCSE 20240212 10:03:20.393000 1 1137 XCSE 20240212 10:04:31.402000 11 1137 XCSE 20240212 10:04:31.402000 3 1137 XCSE 20240212 10:04:31.402000 46 1135 XCSE 20240212 10:06:28.520000 1 1135 XCSE 20240212 10:06:28.520000 16 1135 XCSE 20240212 10:06:28.520000 16 1135 XCSE 20240212 10:06:28.520000 15 1135 XCSE 20240212 10:06:28.520000 16 1135 XCSE 20240212 10:06:28.520000 15 1139 XCSE 20240212 10:12:38.904000 17 1139 XCSE 20240212 10:20:19.769000 170 1140 XCSE 20240212 10:27:48.738000 95 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 4 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 16 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 15 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 1 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 17 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 32 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 33 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 2 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 15 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 16 1138 XCSE 20240212 10:30:09.571000 16 1137 XCSE 20240212 10:30:09.614000 16 1136 XCSE 20240212 10:30:17.343000 32 1136 XCSE 20240212 10:35:40.915000 33 1135 XCSE 20240212 10:43:21.609000 17 1135 XCSE 20240212 10:43:21.609000 16 1135 XCSE 20240212 10:54:58.481000 10 1135 XCSE 20240212 10:54:58.481000 6 1135 XCSE 20240212 10:54:58.481000 32 1135 XCSE 20240212 10:55:08.184000 62 1136 XCSE 20240212 11:00:43.339000 63 1136 XCSE 20240212 11:02:08.712000 65 1135 XCSE 20240212 11:04:27.036000 61 1135 XCSE 20240212 11:04:45.791000 25 1135 XCSE 20240212 11:15:33.535000 56 1135 XCSE 20240212 11:15:33.535000 24 1134 XCSE 20240212 11:16:11.363000 8 1134 XCSE 20240212 11:16:11.363000 17 1134 XCSE 20240212 11:16:11.363000 15 1134 XCSE 20240212 11:16:11.363000 1 1133 XCSE 20240212 11:20:53.507000 26 1133 XCSE 20240212 11:30:46.479000 15 1135 XCSE 20240212 11:38:31.194000 15 1135 XCSE 20240212 11:39:59.265000 15 1135 XCSE 20240212 11:41:28.066000 15 1135 XCSE 20240212 11:42:56.264000 4 1135 XCSE 20240212 11:44:25.418000 11 1135 XCSE 20240212 11:44:25.418000 47 1134 XCSE 20240212 11:49:13.926000 35 1133 XCSE 20240212 11:49:14.064000 15 1133 XCSE 20240212 11:49:46.811000 35 1133 XCSE 20240212 11:49:46.811000 42 1133 XCSE 20240212 11:50:02.340000 16 1135 XCSE 20240212 11:53:08.445000 15 1135 XCSE 20240212 11:54:45.265000 15 1135 XCSE 20240212 11:56:16.277000 15 1135 XCSE 20240212 11:57:47.265000 12 1133 XCSE 20240212 11:57:51.478000 35 1133 XCSE 20240212 12:17:45.128000 12 1133 XCSE 20240212 12:17:45.128000 1 1133 XCSE 20240212 12:17:45.128000 4 1133 XCSE 20240212 12:18:22.509000 10 1133 XCSE 20240212 12:18:47.388000 15 1133 XCSE 20240212 12:18:47.388000 47 1133 XCSE 20240212 12:18:47.388000 50 1133 XCSE 20240212 12:18:47.410000 29 1133 XCSE 20240212 12:18:47.411000 15 1133 XCSE 20240212 12:19:05.296000 63 1132 XCSE 20240212 12:26:40.432000 1 1132 XCSE 20240212 12:26:40.930000 39 1134 XCSE 20240212 12:31:39.645000 50 1134 XCSE 20240212 12:31:39.645000 12 1134 XCSE 20240212 12:31:39.645000 27 1134 XCSE 20240212 12:31:39.645000 15 1134 XCSE 20240212 12:34:44.264000 15 1134 XCSE 20240212 12:37:18.553000 15 1134 XCSE 20240212 12:40:11.265000 15 1134 XCSE 20240212 12:42:55.264000 31 1132 XCSE 20240212 12:44:05.834000 16 1132 XCSE 20240212 12:44:05.834000 15 1132 XCSE 20240212 12:44:05.834000 32 1135 XCSE 20240212 12:54:39.632000 13 1135 XCSE 20240212 12:54:39.632000 8 1135 XCSE 20240212 12:54:39.632000 6 1135 XCSE 20240212 12:57:47.594000 4 1135 XCSE 20240212 12:57:47.594000 15 1135 XCSE 20240212 12:59:26.265000 62 1133 XCSE 20240212 13:17:02.474000 15 1133 XCSE 20240212 13:17:02.474000 48 1134 XCSE 20240212 13:30:20.237000 16 1134 XCSE 20240212 13:30:20.237000 31 1132 XCSE 20240212 13:32:21.982000 17 1132 XCSE 20240212 13:37:22.510000 16 1132 XCSE 20240212 13:41:21.129000 16 1132 XCSE 20240212 13:41:21.129000 44 1134 XCSE 20240212 13:45:23.001000 12 1134 XCSE 20240212 13:45:23.001000 6 1134 XCSE 20240212 13:45:23.022000 25 1134 XCSE 20240212 13:45:23.022000 35 1135 XCSE 20240212 13:50:28.193000 23 1135 XCSE 20240212 13:50:28.193000 4 1136 XCSE 20240212 13:52:20.832000 1 1135 XCSE 20240212 13:58:31.047000 22 1135 XCSE 20240212 13:58:31.053000 22 1135 XCSE 20240212 14:01:02.765000 1 1135 XCSE 20240212 14:15:33.299000 23 1135 XCSE 20240212 14:15:33.299000 22 1135 XCSE 20240212 14:15:33.299000 16 1135 XCSE 20240212 14:15:33.299000 54 1137 XCSE 20240212 14:48:37.398000 15 1137 XCSE 20240212 14:48:37.398000 43 1137 XCSE 20240212 14:48:37.398000 26 1137 XCSE 20240212 14:48:37.398000 15 1137 XCSE 20240212 14:50:49.747000 16 1137 XCSE 20240212 14:54:00.487000 13 1135 XCSE 20240212 14:55:50.541000 24 1137 XCSE 20240212 14:59:19.229000 1 1137 XCSE 20240212 15:00:29.964000 1 1137 XCSE 20240212 15:00:37.779000 1 1137 XCSE 20240212 15:03:13.229000 77 1136 XCSE 20240212 15:03:21.225000 16 1136 XCSE 20240212 15:03:21.225000 46 1138 XCSE 20240212 15:23:54.501000 12 1138 XCSE 20240212 15:23:54.501000 12 1138 XCSE 20240212 15:23:55.312000 72 1140 XCSE 20240212 15:27:13.794000 130 1140 XCSE 20240212 15:29:02.572000 2 1140 XCSE 20240212 15:29:02.601000 110 1140 XCSE 20240212 15:29:02.601000 15 1141 XCSE 20240212 15:39:46.269000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.593000 80 1139 XCSE 20240212 15:39:49.634000 16 1139 XCSE 20240212 15:39:49.657000 16 1138 XCSE 20240212 15:40:22.880000 16 1138 XCSE 20240212 15:40:22.880000 16 1138 XCSE 20240212 15:40:22.880000 16 1138 XCSE 20240212 15:40:22.880000 16 1138 XCSE 20240212 15:40:22.880000 16 1138 XCSE 20240212 15:40:22.947000 17 1138 XCSE 20240212 15:40:22.947000 17 1137 XCSE 20240212 15:50:05.872000 16 1137 XCSE 20240212 15:50:05.872000 17 1137 XCSE 20240212 15:50:05.872000 16 1137 XCSE 20240212 15:50:05.872000 17 1137 XCSE 20240212 15:50:05.872000 32 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 15 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 19 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 13 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 13 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 16 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 28 1140 XCSE 20240212 16:06:17.183000 50 1140 XCSE 20240212 16:06:17.184000 50 1140 XCSE 20240212 16:06:17.185000 50 1140 XCSE 20240212 16:06:17.186000 50 1140 XCSE 20240212 16:06:17.186000 50 1140 XCSE 20240212 16:06:17.204000 1 1140 XCSE 20240212 16:06:17.204000 15 1140 XCSE 20240212 16:07:09.245000 24 1138 XCSE 20240212 16:09:47.179000 84 1138 XCSE 20240212 16:09:47.202000 6 1141 XCSE 20240212 16:21:48.581000 12 1141 XCSE 20240212 16:21:48.581000 28 1141 XCSE 20240212 16:21:48.581000 50 1141 XCSE 20240212 16:21:48.581000 2 1141 XCSE 20240212 16:21:48.635000 12 1141 XCSE 20240212 16:22:31.044000 50 1141 XCSE 20240212 16:24:26.226000 20 1141 XCSE 20240212 16:24:26.226000 62 1140 XCSE 20240212 16:25:27.711000 49 1140 XCSE 20240212 16:29:02.443000 16 1140 XCSE 20240212 16:29:02.443000 16 1139 XCSE 20240212 16:29:18.929000 17 1139 XCSE 20240212 16:29:19.199000 17 1139 XCSE 20240212 16:29:46.265000 93 1140 XCSE 20240212 16:30:15.050000 16 1142 XCSE 20240212 16:31:07.504000 46 1141 XCSE 20240212 16:32:04.282000 15 1141 XCSE 20240212 16:32:04.282000 100 1141 XCSE 20240212 16:37:21.337252 1616 1141 XCSE 20240212 16:37:21.337252 12 1138 XCSE 20240213 9:00:05.084000 4 1138 XCSE 20240213 9:00:05.084000 11 1144 XCSE 20240213 9:09:50.911000 2 1145 XCSE 20240213 9:10:53.206000 50 1145 XCSE 20240213 9:10:58.740000 40 1145 XCSE 20240213 9:10:58.740000 46 1144 XCSE 20240213 9:11:05.903000 50 1145 XCSE 20240213 9:14:59.182000 50 1145 XCSE 20240213 9:21:30.166000 11 1145 XCSE 20240213 9:21:30.230000 6 1145 XCSE 20240213 9:21:30.251000 32 1144 XCSE 20240213 9:31:08.150000 1 1144 XCSE 20240213 9:31:08.150000 50 1144 XCSE 20240213 9:31:08.167000 17 1145 XCSE 20240213 9:36:25.687000 30 1146 XCSE 20240213 9:38:57.418000 1 1146 XCSE 20240213 9:39:13.831000 30 1146 XCSE 20240213 9:39:13.831000 33 1146 XCSE 20240213 9:43:17.420000 45 1147 XCSE 20240213 9:47:04.273000 15 1147 XCSE 20240213 9:47:04.273000 50 1147 XCSE 20240213 9:47:04.329000 96 1149 XCSE 20240213 9:53:15.786000 4 1149 XCSE 20240213 9:53:15.786000 25 1149 XCSE 20240213 9:53:15.786000 2 1149 XCSE 20240213 9:53:15.786000 81 1151 XCSE 20240213 9:53:16.797000 41 1150 XCSE 20240213 9:53:27.387000 24 1150 XCSE 20240213 10:05:03.752000 9 1150 XCSE 20240213 10:05:03.752000 16 1150 XCSE 20240213 10:05:03.752000 16 1150 XCSE 20240213 10:05:03.752000 10 1150 XCSE 20240213 10:05:03.761000 20 1150 XCSE 20240213 10:05:03.761000 19 1150 XCSE 20240213 10:05:03.887000 30 1150 XCSE 20240213 10:05:03.887000 8 1150 XCSE 20240213 10:10:48.607000 15 1150 XCSE 20240213 10:10:48.607000 10 1150 XCSE 20240213 10:10:48.607000 14 1149 XCSE 20240213 10:13:35.109000 5 1150 XCSE 20240213 10:21:31.119000 45 1151 XCSE 20240213 10:33:00.745000 41 1151 XCSE 20240213 10:33:00.745000 5 1151 XCSE 20240213 10:33:00.745000 97 1150 XCSE 20240213 10:33:01.237000 27 1151 XCSE 20240213 10:45:19.259000 4 1151 XCSE 20240213 10:45:19.259000 43 1151 XCSE 20240213 10:45:19.259000 20 1150 XCSE 20240213 10:45:20.114000 42 1150 XCSE 20240213 10:45:20.114000 4 1154 XCSE 20240213 11:01:21.349000 92 1154 XCSE 20240213 11:01:21.349000 63 1153 XCSE 20240213 11:02:45.377000 55 1152 XCSE 20240213 11:11:49.948000 8 1152 XCSE 20240213 11:11:49.948000 15 1152 XCSE 20240213 11:11:49.948000 32 1151 XCSE 20240213 11:14:37.237000 34 1151 XCSE 20240213 11:14:37.237000 32 1150 XCSE 20240213 11:14:39.992000 30 1150 XCSE 20240213 11:14:39.992000 33 1150 XCSE 20240213 11:19:08.360000 32 1150 XCSE 20240213 11:21:17.096000 12 1150 XCSE 20240213 11:26:07.425000 22 1150 XCSE 20240213 11:31:18.106000 9 1150 XCSE 20240213 11:32:19.217000 15 1150 XCSE 20240213 11:32:19.217000 22 1150 XCSE 20240213 11:32:19.217000 15 1152 XCSE 20240213 11:38:45.830000 16 1152 XCSE 20240213 11:40:05.826000 30 1152 XCSE 20240213 11:44:03.565000 15 1152 XCSE 20240213 11:46:01.826000 31 1151 XCSE 20240213 11:46:24.780000 1 1151 XCSE 20240213 11:46:24.780000 33 1150 XCSE 20240213 11:46:31.674000 33 1150 XCSE 20240213 11:46:31.707000 7 1152 XCSE 20240213 12:08:16.369000 58 1152 XCSE 20240213 12:08:16.369000 50 1152 XCSE 20240213 12:08:16.370000 25 1152 XCSE 20240213 12:08:16.370000 63 1151 XCSE 20240213 12:14:41.286000 47 1151 XCSE 20240213 12:14:41.286000 62 1150 XCSE 20240213 12:14:45.832000 60 1150 XCSE 20240213 12:14:47.042000 5 1150 XCSE 20240213 12:14:47.042000 15 1151 XCSE 20240213 12:22:18.827000 16 1151 XCSE 20240213 12:23:41.827000 16 1151 XCSE 20240213 12:25:10.551000 15 1151 XCSE 20240213 12:26:43.163000 15 1151 XCSE 20240213 12:28:08.828000 32 1150 XCSE 20240213 12:29:15.197000 75 1150 XCSE 20240213 12:29:15.197000 15 1150 XCSE 20240213 12:38:27.826000 16 1150 XCSE 20240213 12:39:56.827000 16 1150 XCSE 20240213 12:41:27.988000 16 1150 XCSE 20240213 12:43:03.827000 62 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 15 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 15 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 16 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 15 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 24 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 2 1149 XCSE 20240213 12:44:40.581000 15 1149 XCSE 20240213 12:54:33.826000 16 1149 XCSE 20240213 12:56:07.827000 16 1149 XCSE 20240213 12:56:42.975000 16 1149 XCSE 20240213 12:58:10.830000 16 1148 XCSE 20240213 12:59:14.869000 66 1148 XCSE 20240213 12:59:14.869000 16 1148 XCSE 20240213 12:59:14.869000 40 1147 XCSE 20240213 12:59:22.912000 42 1147 XCSE 20240213 12:59:22.912000 46 1148 XCSE 20240213 13:19:33.627000 4 1148 XCSE 20240213 13:19:33.627000 17 1148 XCSE 20240213 13:19:33.627000 6 1148 XCSE 20240213 13:19:33.627000 21 1148 XCSE 20240213 13:19:33.627000 15 1148 XCSE 20240213 13:20:29.826000 16 1148 XCSE 20240213 13:21:57.699000 16 1148 XCSE 20240213 13:23:44.826000 48 1147 XCSE 20240213 13:25:19.303000 1 1147 XCSE 20240213 13:25:19.303000 47 1146 XCSE 20240213 13:26:10.899000 15 1146 XCSE 20240213 13:26:10.899000 66 1145 XCSE 20240213 13:26:49.517000 64 1145 XCSE 20240213 13:26:49.519000 48 1144 XCSE 20240213 13:43:22.482000 16 1144 XCSE 20240213 13:43:22.482000 15 1144 XCSE 20240213 13:43:22.482000 16 1144 XCSE 20240213 13:43:22.482000 16 1144 XCSE 20240213 13:43:22.482000 16 1144 XCSE 20240213 13:43:22.482000 111 1144 XCSE 20240213 13:43:22.518000 32 1143 XCSE 20240213 13:43:22.553000 16 1143 XCSE 20240213 13:43:22.554000 41 1142 XCSE 20240213 13:43:22.591426 7 1144 XCSE 20240213 13:46:15.172000 73 1144 XCSE 20240213 13:48:37.053000 46 1143 XCSE 20240213 13:50:02.253000 29 1143 XCSE 20240213 13:51:43.148000 2 1143 XCSE 20240213 13:51:43.149000 31 1143 XCSE 20240213 14:17:10.344000 59 1142 XCSE 20240213 14:17:10.344124 184 1142 XCSE 20240213 14:17:10.344124 29 1142 XCSE 20240213 14:17:10.351922 71 1142 XCSE 20240213 14:17:10.351941 71 1142 XCSE 20240213 14:17:10.352098 29 1142 XCSE 20240213 14:17:10.352114 2 1143 XCSE 20240213 14:17:10.374000 32 1143 XCSE 20240213 14:17:10.478000 48 1144 XCSE 20240213 14:22:52.597000 67 1144 XCSE 20240213 14:22:52.597000 1 1145 XCSE 20240213 14:24:04.062000 26 1145 XCSE 20240213 14:24:04.062000 50 1145 XCSE 20240213 14:24:04.062000 32 1145 XCSE 20240213 14:28:09.265000 15 1145 XCSE 20240213 14:29:02.103000 31 1144 XCSE 20240213 14:30:01.143000 15 1144 XCSE 20240213 14:30:01.143000 31 1144 XCSE 20240213 14:30:01.512000 31 1143 XCSE 20240213 14:30:13.987000 1 1143 XCSE 20240213 14:30:13.987000 33 1142 XCSE 20240213 14:30:34.796000 16 1142 XCSE 20240213 14:30:34.796647 24 1141 XCSE 20240213 14:31:08.772000 9 1141 XCSE 20240213 14:31:08.772000 13 1140 XCSE 20240213 14:31:31.198000 20 1140 XCSE 20240213 14:32:17.998000 13 1140 XCSE 20240213 14:32:17.998000 33 1140 XCSE 20240213 14:34:22.137000 13 1141 XCSE 20240213 14:40:58.931000 48 1141 XCSE 20240213 14:41:36.723000 13 1141 XCSE 20240213 14:41:36.723000 49 1143 XCSE 20240213 14:48:22.337000 32 1142 XCSE 20240213 14:50:48.932000 15 1141 XCSE 20240213 14:51:33.643000 33 1140 XCSE 20240213 14:54:52.930000 33 1139 XCSE 20240213 14:54:52.991000 50 1140 XCSE 20240213 15:07:35.203000 38 1140 XCSE 20240213 15:07:35.204000 46 1140 XCSE 20240213 15:15:47.117000 40 1140 XCSE 20240213 15:19:48.451000 6 1140 XCSE 20240213 15:19:48.452000 6 1139 XCSE 20240213 15:23:36.767000 46 1141 XCSE 20240213 15:29:40.144000 2 1141 XCSE 20240213 15:29:40.144000 50 1143 XCSE 20240213 15:35:29.052000 25 1143 XCSE 20240213 15:35:29.906000 50 1143 XCSE 20240213 15:35:29.906000 50 1143 XCSE 20240213 15:35:29.930000 50 1143 XCSE 20240213 15:35:41.020000 5 1143 XCSE 20240213 15:37:00.855000 40 1143 XCSE 20240213 15:37:00.855000 1 1143 XCSE 20240213 15:37:00.855000 24 1142 XCSE 20240213 15:41:13.963000 20 1142 XCSE 20240213 15:41:13.999000 5 1142 XCSE 20240213 15:41:13.999000 17 1142 XCSE 20240213 15:41:13.999000 24 1142 XCSE 20240213 15:41:13.999000 1 1142 XCSE 20240213 15:41:14.097000 31 1143 XCSE 20240213 15:43:06.969000 17 1142 XCSE 20240213 15:44:55.483000 16 1142 XCSE 20240213 15:44:55.483000 16 1142 XCSE 20240213 15:44:55.496000 16 1142 XCSE 20240213 15:49:04.809000 16 1142 XCSE 20240213 15:49:04.809000 17 1141 XCSE 20240213 15:51:10.459000 1 1141 XCSE 20240213 15:51:10.459000 15 1141 XCSE 20240213 15:51:10.459000 16 1141 XCSE 20240213 15:51:10.459000 32 1141 XCSE 20240213 15:55:41.607000 16 1141 XCSE 20240213 15:55:41.607000 9 1141 XCSE 20240213 15:55:41.607000 6 1141 XCSE 20240213 15:55:41.607000 4 1141 XCSE 20240213 15:59:33.152000 11 1141 XCSE 20240213 15:59:33.152000 15 1141 XCSE 20240213 16:00:24.993000 32 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 6 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 10 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 2 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 14 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 13 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 22 1140 XCSE 20240213 16:01:03.319000 46 1140 XCSE 20240213 16:06:22.200000 1 1140 XCSE 20240213 16:06:22.200000 15 1140 XCSE 20240213 16:07:01.829000 16 1140 XCSE 20240213 16:07:58.830000 16 1140 XCSE 20240213 16:09:10.828000 10 1140 XCSE 20240213 16:10:21.827000 5 1140 XCSE 20240213 16:10:21.827000 1 1140 XCSE 20240213 16:10:21.827000 31 1140 XCSE 20240213 16:10:22.812000 18 1140 XCSE 20240213 16:10:22.812000 16 1140 XCSE 20240213 16:13:36.826000 16 1140 XCSE 20240213 16:14:55.506000 17 1139 XCSE 20240213 16:15:28.560000 16 1139 XCSE 20240213 16:15:28.560000 5 1138 XCSE 20240213 16:16:32.712000 11 1138 XCSE 20240213 16:16:32.712000 57 1138 XCSE 20240213 16:24:00.732000 8 1138 XCSE 20240213 16:24:00.732000 16 1138 XCSE 20240213 16:24:45.832000 17 1137 XCSE 20240213 16:24:51.793000 31 1140 XCSE 20240213 16:33:31.690958 8 1140 XCSE 20240213 16:33:31.690958 48 1148 XCSE 20240214 9:04:00.826000 16 1145 XCSE 20240214 9:06:41.458000 16 1143 XCSE 20240214 9:10:38.594000 16 1143 XCSE 20240214 9:10:38.594000 15 1144 XCSE 20240214 9:13:04.319000 31 1146 XCSE 20240214 9:19:32.959000 16 1146 XCSE 20240214 9:19:32.959000 29 1146 XCSE 20240214 9:23:31.510000 21 1146 XCSE 20240214 9:23:31.510000 50 1147 XCSE 20240214 9:30:05.270000 32 1147 XCSE 20240214 9:30:05.271000 21 1149 XCSE 20240214 9:31:51.438000 15 1149 XCSE 20240214 9:33:02.317000 15 1149 XCSE 20240214 9:34:14.317000 62 1148 XCSE 20240214 9:45:16.768000 16 1148 XCSE 20240214 9:45:16.768000 15 1148 XCSE 20240214 9:45:16.768000 16 1148 XCSE 20240214 9:45:16.768000 15 1148 XCSE 20240214 9:45:16.769000 102 1146 XCSE 20240214 9:48:42.235000 12 1146 XCSE 20240214 9:48:42.235000 9 1145 XCSE 20240214 9:48:42.380000 38 1145 XCSE 20240214 9:48:42.380000 2 1144 XCSE 20240214 9:48:44.362000 16 1145 XCSE 20240214 9:48:45.624000 5 1145 XCSE 20240214 10:04:40.940575 5 1145 XCSE 20240214 10:04:57.973433 5 1145 XCSE 20240214 10:04:57.973433 10 1145 XCSE 20240214 10:05:31.082323 26 1145 XCSE 20240214 10:05:31.082323 3 1145 XCSE 20240214 10:05:31.320049 7 1145 XCSE 20240214 10:05:31.320081 7 1145 XCSE 20240214 10:05:31.320101 3 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914027 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914074 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914095 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914118 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914139 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914153 9 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914157 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.914171 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.932596 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.932626 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.932657 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.933134 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.933164 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.933193 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.936715 48 1145 XCSE 20240214 10:05:58.936715 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.936746 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.936784 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.949409 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.949438 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.949846 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.950138 5 1145 XCSE 20240214 10:05:58.950229 5 1145 XCSE 20240214 10:05:58.950571 5 1145 XCSE 20240214 10:05:58.950571 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.954161 10 1145 XCSE 20240214 10:05:58.961061 3 1145 XCSE 20240214 10:05:59.894020 7 1145 XCSE 20240214 10:06:01.052775 1 1145 XCSE 20240214 10:06:01.060954 9 1145 XCSE 20240214 10:12:05.943652 427 1145 XCSE 20240214 10:12:05.943652 10 1144 XCSE 20240214 10:12:05.943652 461 1144 XCSE 20240214 10:12:05.943652 48 1147 XCSE 20240214 10:17:01.544000 11 1146 XCSE 20240214 10:19:15.482000 16 1146 XCSE 20240214 10:19:58.524000 48 1145 XCSE 20240214 10:46:27.355000 10 1147 XCSE 20240214 11:01:57.565000 6 1147 XCSE 20240214 11:02:08.668000 5 1147 XCSE 20240214 11:02:08.668000 16 1147 XCSE 20240214 11:05:54.462000 12 1148 XCSE 20240214 11:07:12.745000 13 1148 XCSE 20240214 11:07:12.745000 1 1147 XCSE 20240214 11:13:35.434000 9 1147 XCSE 20240214 11:13:35.434000 32 1147 XCSE 20240214 11:23:27.645000 5 1152 XCSE 20240214 12:51:57.316000 10 1152 XCSE 20240214 12:51:57.316000 20 1151 XCSE 20240214 13:00:33.605000 45 1153 XCSE 20240214 13:02:46.762000 16 1153 XCSE 20240214 13:05:12.316000 15 1153 XCSE 20240214 13:08:07.320000 15 1153 XCSE 20240214 13:10:35.316000 31 1151 XCSE 20240214 13:14:17.409000 9 1151 XCSE 20240214 13:14:17.409000 48 1153 XCSE 20240214 13:39:54.857000 8 1153 XCSE 20240214 13:39:54.857000 3 1153 XCSE 20240214 13:39:54.857000 10 1153 XCSE 20240214 13:39:54.857000 17 1153 XCSE 20240214 13:39:54.857000 50 1153 XCSE 20240214 13:39:55.011000 13 1156 XCSE 20240214 13:48:44.451000 50 1156 XCSE 20240214 13:48:44.451000 4 1156 XCSE 20240214 13:48:44.451000 46 1156 XCSE 20240214 13:49:12.009000 17 1156 XCSE 20240214 13:49:12.009000 31 1155 XCSE 20240214 13:49:12.046000 16 1154 XCSE 20240214 13:50:49.774000 7 1157 XCSE 20240214 14:03:49.016000 9 1156 XCSE 20240214 14:19:40.676000 40 1156 XCSE 20240214 14:19:40.676000 16 1156 XCSE 20240214 14:19:40.676000 65 1156 XCSE 20240214 14:19:51.126000 15 1157 XCSE 20240214 14:20:54.871000 82 1159 XCSE 20240214 14:29:10.680000 11 1160 XCSE 20240214 14:31:28.477000 5 1160 XCSE 20240214 14:31:28.477000 60 1159 XCSE 20240214 14:37:00.159000 19 1159 XCSE 20240214 14:37:00.159000 16 1159 XCSE 20240214 14:37:00.159000 76 1158 XCSE 20240214 14:37:01.847000 1 1158 XCSE 20240214 14:37:01.847000 6 1157 XCSE 20240214 14:37:54.929000 11 1157 XCSE 20240214 14:37:54.929000 17 1156 XCSE 20240214 14:51:12.992000 16 1156 XCSE 20240214 14:51:12.992000 17 1156 XCSE 20240214 14:51:12.992000 4 1155 XCSE 20240214 14:58:25.827000 40 1155 XCSE 20240214 14:58:25.838000 6 1155 XCSE 20240214 14:58:25.838000 1 1155 XCSE 20240214 14:59:29.127000 13 1155 XCSE 20240214 15:00:32.625000 5 1157 XCSE 20240214 15:14:02.383000 22 1157 XCSE 20240214 15:14:02.383000 6 1157 XCSE 20240214 15:14:02.383000 11 1157 XCSE 20240214 15:14:02.383000 6 1157 XCSE 20240214 15:14:02.383000 50 1157 XCSE 20240214 15:14:02.384000 50 1157 XCSE 20240214 15:14:02.384000 27 1157 XCSE 20240214 15:14:02.402000 31 1156 XCSE 20240214 15:14:02.413000 32 1155 XCSE 20240214 15:14:02.516000 16 1154 XCSE 20240214 15:14:02.906000 10 1154 XCSE 20240214 15:32:15.194000 21 1155 XCSE 20240214 15:55:38.123000 7 1155 XCSE 20240214 15:56:15.058000 36 1155 XCSE 20240214 15:56:44.419000 5 1155 XCSE 20240214 15:56:44.419000 7 1155 XCSE 20240214 15:56:44.419000 47 1154 XCSE 20240214 15:56:49.190000 46 1154 XCSE 20240214 15:59:16.679000 49 1154 XCSE 20240214 15:59:57.066000 46 1154 XCSE 20240214 16:00:02.531000 2 1155 XCSE 20240214 16:04:16.838000 50 1155 XCSE 20240214 16:04:20.543000 50 1155 XCSE 20240214 16:04:27.056000 50 1155 XCSE 20240214 16:04:30.543000 8 1156 XCSE 20240214 16:04:49.753000 20 1155 XCSE 20240214 16:09:16.662000 28 1155 XCSE 20240214 16:14:01.112000 20 1155 XCSE 20240214 16:14:01.112000 60 1155 XCSE 20240214 16:14:01.130000 50 1155 XCSE 20240214 16:14:01.130000 4 1156 XCSE 20240214 16:20:41.733000 25 1156 XCSE 20240214 16:23:35.209000 21 1156 XCSE 20240214 16:24:54.756000 10 1156 XCSE 20240214 16:24:54.756000 33 1156 XCSE 20240214 16:25:02.220000 14 1157 XCSE 20240214 16:28:35.426000 31 1156 XCSE 20240214 16:34:42.966000 15 1156 XCSE 20240214 16:34:42.966000 12 1156 XCSE 20240214 16:34:42.966000 4 1156 XCSE 20240214 16:35:14.717000 62 1156 XCSE 20240214 16:35:14.717000 43 1157 XCSE 20240214 16:35:14.765000 19 1157 XCSE 20240214 16:35:14.799000 12 1157 XCSE 20240214 16:35:14.820000 59 1157 XCSE 20240214 16:38:54.763000 6 1157 XCSE 20240214 16:38:54.763000 50 1157 XCSE 20240214 16:39:11.399323 50 1157 XCSE 20240214 16:39:11.439424 35 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204199 15 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204206 13 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204210 12 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204218 17 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204220 14 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204222 17 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204231 33 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204233 19 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204233 50 1157 XCSE 20240214 16:40:41.204501 50 1158 XCSE 20240214 16:44:32.657110 13 1159 XCSE 20240214 16:46:12.499007 50 1159 XCSE 20240214 16:46:12.499007 78 1159 XCSE 20240214 16:46:12.499198 40 1159 XCSE 20240214 16:46:12.553032 17 1159 XCSE 20240214 16:46:12.565228 117 1159 XCSE 20240214 16:46:12.586904 38 1159 XCSE 20240214 16:46:12.586934 947 1159 XCSE 20240214 16:46:12.586954 413 1159 XCSE 20240214 16:46:12.586958 10 1163 XCSE 20240215 9:10:32.465311 1 1167 XCSE 20240215 9:18:07.550261 27 1167 XCSE 20240215 9:18:07.550261 124 1167 XCSE 20240215 9:18:07.550305 48 1167 XCSE 20240215 9:18:07.550323 5 1165 XCSE 20240215 9:31:51.468440 5 1165 XCSE 20240215 9:31:59.321359 59 1166 XCSE 20240215 9:34:37.935139 9 1166 XCSE 20240215 9:34:37.935139 50 1166 XCSE 20240215 9:34:37.935139 10 1166 XCSE 20240215 9:34:37.952245 6 1166 XCSE 20240215 9:34:37.956589 4 1166 XCSE 20240215 9:34:38.022323 10 1166 XCSE 20240215 9:36:44.587393 10 1166 XCSE 20240215 9:36:44.587429 21 1166 XCSE 20240215 9:36:44.587429 50 1166 XCSE 20240215 9:36:44.587434 10 1166 XCSE 20240215 9:36:45.022598 10 1165 XCSE 20240215 9:38:13.330779 5 1166 XCSE 20240215 10:16:53.221590 5 1166 XCSE 20240215 10:18:35.608176 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.234827 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.234906 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.251803 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.579187 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.579230 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.596299 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.596755 6 1167 XCSE 20240215 10:26:44.596755 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.596786 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.596817 10 1167 XCSE 20240215 10:26:44.613119 43 1169 XCSE 20240215 10:58:57.961717 62 1169 XCSE 20240215 10:58:57.961717 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.961785 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.961857 18 1169 XCSE 20240215 10:58:57.961857 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.961910 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.978821 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.979537 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.979568 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.979933 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.985078 50 1169 XCSE 20240215 10:58:57.985081 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.985117 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.995639 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.995671 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.995685 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.995715 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996353 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996384 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996414 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996660 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996691 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996721 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996932 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996961 10 1169 XCSE 20240215 10:58:57.996991 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.002194 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.002226 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.002264 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.453173 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.453213 9 1169 XCSE 20240215 10:58:58.453250 1 1169 XCSE 20240215 10:58:58.472503 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.472540 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.958236 10 1169 XCSE 20240215 10:58:58.958273 10 1169 XCSE 20240215 10:59:03.374186 28 1169 XCSE 20240215 10:59:03.374186 10 1169 XCSE 20240215 10:59:03.374226 10 1169 XCSE 20240215 10:59:07.848387 10 1169 XCSE 20240215 10:59:07.848424 10 1169 XCSE 20240215 11:00:03.287220 10 1169 XCSE 20240215 11:00:14.081204 10 1169 XCSE 20240215 11:00:14.870939 1 1169 XCSE 20240215 11:02:00.523493 9 1169 XCSE 20240215 11:02:14.094476 10 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294601 10 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294647 10 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294659 7 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294715 3 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294732 50 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294738 10 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294765 50 1169 XCSE 20240215 11:02:36.294769 3 1169 XCSE 20240215 11:02:36.311391 7 1169 XCSE 20240215 11:02:36.317940 344 1169 XCSE 20240215 11:02:36.317940 10 1169 XCSE 20240215 11:02:36.317973 10 1169 XCSE 20240215 11:02:36.317994 385 1169 XCSE 20240215 11:02:36.317994 100 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494397 47 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494397 29 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494397 50 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494397 120 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494472 40 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494481 19 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494536 17 1175 XCSE 20240215 12:59:30.494560 33 1175 XCSE 20240215 13:05:30.490136 20 1175 XCSE 20240215 13:05:30.490170 16 1175 XCSE 20240215 13:05:30.490181 34 1175 XCSE 20240215 13:05:30.492576 10 1176 XCSE 20240215 13:10:18.804176 990 1176 XCSE 20240215 13:10:18.804176 13 1176 XCSE 20240215 15:06:40.730462 174 1176 XCSE 20240215 15:06:40.817240 113 1176 XCSE 20240215 15:06:40.817260 4 1170 XCSE 20240215 15:33:25.065585 6 1170 XCSE 20240215 15:33:35.876829 9 1170 XCSE 20240215 15:38:00.162121 1 1170 XCSE 20240215 15:39:44.137781 10 1170 XCSE 20240215 15:50:20.078367 10 1170 XCSE 20240215 15:50:20.078470 100 1171 XCSE 20240215 16:03:39.080440 100 1171 XCSE 20240215 16:03:39.080487 55 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739175 45 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739210 45 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739232 55 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739250 45 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739268 55 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739285 36 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739285 55 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739287 9 1171 XCSE 20240215 16:03:42.739305 21 1168 XCSE 20240215 16:12:47.354000 43 1168 XCSE 20240215 16:12:47.354000 50 1168 XCSE 20240215 16:12:47.355000 50 1168 XCSE 20240215 16:12:47.378000 45 1168 XCSE 20240215 16:13:26.371000 50 1169 XCSE 20240215 16:16:58.127000 1 1169 XCSE 20240215 16:17:00.057000 43 1169 XCSE 20240215 16:17:05.431000 12 1170 XCSE 20240215 16:18:27.360000 9 1170 XCSE 20240215 16:18:27.360000 9 1170 XCSE 20240215 16:18:27.360000 8 1170 XCSE 20240215 16:18:27.360000 50 1170 XCSE 20240215 16:18:27.360000 15 1170 XCSE 20240215 16:18:59.484000 13 1170 XCSE 20240215 16:19:39.686000 30 1171 XCSE 20240215 16:20:14.487000 4 1171 XCSE 20240215 16:20:45.484000 11 1171 XCSE 20240215 16:20:45.484000 79 1170 XCSE 20240215 16:20:46.110000 15 1170 XCSE 20240215 16:24:41.484000 3 1170 XCSE 20240215 16:25:07.433000 3 1170 XCSE 20240215 16:25:07.433000 9 1170 XCSE 20240215 16:25:07.433000 69 1170 XCSE 20240215 16:28:57.934000 10 1170 XCSE 20240215 16:28:57.934000 50 1170 XCSE 20240215 16:28:57.936000 42 1170 XCSE 20240215 16:28:57.936000 16 1170 XCSE 20240215 16:29:25.484000 15 1170 XCSE 20240215 16:29:45.669000 16 1170 XCSE 20240215 16:30:04.485000 3 1170 XCSE 20240215 16:30:24.484000 12 1170 XCSE 20240215 16:30:24.484000 15 1170 XCSE 20240215 16:30:42.483000 4 1170 XCSE 20240215 16:31:01.484000 3 1170 XCSE 20240215 16:31:01.484000 8 1170 XCSE 20240215 16:31:01.484000 15 1170 XCSE 20240215 16:31:20.855000 16 1170 XCSE 20240215 16:31:39.484000 15 1170 XCSE 20240215 16:31:59.485000 4 1170 XCSE 20240215 16:32:18.484000 3 1170 XCSE 20240215 16:32:18.484000 15 1170 XCSE 20240215 16:32:26.485000 15 1170 XCSE 20240215 16:32:45.484000 8 1170 XCSE 20240215 16:34:01.283000 25 1170 XCSE 20240215 16:34:01.283000 79 1169 XCSE 20240215 16:34:22.393000 62 1168 XCSE 20240215 16:34:22.651000 16 1168 XCSE 20240215 16:34:25.568000 6 1169 XCSE 20240215 16:35:14.138000 2 1169 XCSE 20240215 16:35:14.138000 1 1169 XCSE 20240215 16:35:14.138000 9 1169 XCSE 20240215 16:35:33.085000 4 1170 XCSE 20240215 16:36:33.335000 12 1170 XCSE 20240215 16:36:33.335000 50 1170 XCSE 20240215 16:36:33.335000 64 1170 XCSE 20240215 16:37:47.075000 16 1170 XCSE 20240215 16:37:47.080000 28 1170 XCSE 20240215 16:38:21.014000 28 1170 XCSE 20240215 16:39:02.511000 12 1170 XCSE 20240215 16:39:37.020000 3 1170 XCSE 20240215 16:39:37.020000 15 1170 XCSE 20240215 16:40:00.484000 1 1170 XCSE 20240215 16:40:17.483000 2 1170 XCSE 20240215 16:40:17.483000 10 1170 XCSE 20240215 16:40:17.483000 2 1170 XCSE 20240215 16:40:17.483000 15 1170 XCSE 20240215 16:40:34.484000 2 1170 XCSE 20240215 16:40:50.484000 1 1170 XCSE 20240215 16:40:50.484000 12 1170 XCSE 20240215 16:40:50.484000 1 1170 XCSE 20240215 16:41:31.213000 2 1170 XCSE 20240215 16:41:44.341000 9 1170 XCSE 20240215 16:41:46.309000 1 1170 XCSE 20240215 16:42:01.056000 2 1170 XCSE 20240215 16:43:24.341000 8 1170 XCSE 20240215 16:43:26.309000 48 1169 XCSE 20240215 16:44:36.642000 15 1169 XCSE 20240215 16:44:36.642000 32 1169 XCSE 20240215 16:45:43.887637 50 1169 XCSE 20240215 16:46:41.981602 45 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858328 3 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858328 45 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858328 3 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858328 3 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858328 50 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858328 229 1170 XCSE 20240215 16:50:28.858382 16 1175 XCSE 20240216 9:00:09.472000 16 1177 XCSE 20240216 9:16:25.441000 50 1179 XCSE 20240216 10:17:02.209917 16 1179 XCSE 20240216 10:17:02.209917 82 1179 XCSE 20240216 10:17:02.209924 50 1179 XCSE 20240216 10:17:02.209986 50 1179 XCSE 20240216 10:17:02.226659 41 1179 XCSE 20240216 10:17:02.226659 5 1179 XCSE 20240216 10:17:02.226793 45 1179 XCSE 20240216 10:17:02.228833 34 1179 XCSE 20240216 10:17:02.252013 16 1179 XCSE 20240216 10:17:02.255936 32 1179 XCSE 20240216 10:17:02.255936 34 1179 XCSE 20240216 10:17:02.264080 7 1179 XCSE 20240216 10:17:02.285382 9 1179 XCSE 20240216 10:17:09.987640 50 1179 XCSE 20240216 10:17:10.008908 50 1179 XCSE 20240216 10:17:10.025726 50 1179 XCSE 20240216 10:17:10.042547 50 1179 XCSE 20240216 10:17:10.059479 50 1179 XCSE 20240216 10:17:12.566805 50 1179 XCSE 20240216 10:17:12.589848 48 1179 XCSE 20240216 10:17:12.646465 2 1179 XCSE 20240216 10:17:12.646482 20 1179 XCSE 20240216 10:17:12.646518 30 1179 XCSE 20240216 10:17:12.646535 50 1179 XCSE 20240216 10:17:12.669153 279 1179 XCSE 20240216 10:17:12.669153 16 1178 XCSE 20240216 10:35:03.385000 8 1178 XCSE 20240216 10:35:03.385000 7 1178 XCSE 20240216 10:35:03.385000 16 1177 XCSE 20240216 10:35:08.333000 16 1179 XCSE 20240216 11:26:50.464000 16 1179 XCSE 20240216 11:26:50.464000 10 1179 XCSE 20240216 11:26:50.464804 354 1179 XCSE 20240216 11:26:50.464804 16 1179 XCSE 20240216 11:26:50.477000 16 1179 XCSE 20240216 11:26:50.477000 10 1179 XCSE 20240216 11:26:50.477602 32 1179 XCSE 20240216 11:26:50.600000 10 1179 XCSE 20240216 11:26:50.600290 32 1179 XCSE 20240216 11:29:48.793000 16 1179 XCSE 20240216 11:29:48.793000 6 1179 XCSE 20240216 11:29:48.795000 3 1179 XCSE 20240216 11:34:13.106000 12 1178 XCSE 20240216 11:42:51.641000 21 1178 XCSE 20240216 11:42:51.641000 16 1178 XCSE 20240216 11:42:51.641000 2 1177 XCSE 20240216 11:49:59.830000 2 1177 XCSE 20240216 11:50:14.829000 2 1177 XCSE 20240216 11:50:29.828000 2 1177 XCSE 20240216 11:50:44.828000 2 1177 XCSE 20240216 11:50:59.829000 22 1177 XCSE 20240216 11:50:59.829000 4 1177 XCSE 20240216 11:50:59.829000 4 1177 XCSE 20240216 11:50:59.829000 2 1178 XCSE 20240216 11:52:59.828000 2 1178 XCSE 20240216 11:53:14.829000 1 1178 XCSE 20240216 11:53:19.202000 2 1178 XCSE 20240216 11:53:29.829000 2 1178 XCSE 20240216 11:53:44.829000 24 1178 XCSE 20240216 11:53:58.319000 4 1178 XCSE 20240216 11:53:58.319000 5 1178 XCSE 20240216 11:53:58.319000 27 1178 XCSE 20240216 11:58:23.533000 8 1179 XCSE 20240216 12:06:02.314000 50 1179 XCSE 20240216 12:06:02.314000 36 1179 XCSE 20240216 12:06:02.336000 78 1179 XCSE 20240216 12:08:20.532000 32 1179 XCSE 20240216 12:08:22.590000 16 1178 XCSE 20240216 12:09:47.525000 7 1178 XCSE 20240216 12:16:25.222000 1 1178 XCSE 20240216 12:17:12.312000 5 1179 XCSE 20240216 12:33:41.076000 12 1179 XCSE 20240216 12:33:41.076000 7 1179 XCSE 20240216 12:33:41.076000 3 1179 XCSE 20240216 12:33:41.076000 48 1179 XCSE 20240216 12:33:41.076000 1 1179 XCSE 20240216 12:33:41.076000 15 1179 XCSE 20240216 12:36:51.232000 40 1178 XCSE 20240216 12:39:05.868000 7 1178 XCSE 20240216 12:39:05.869000 35 1178 XCSE 20240216 12:47:17.784000 49 1177 XCSE 20240216 12:58:31.995000 16 1177 XCSE 20240216 12:58:31.995000 16 1177 XCSE 20240216 12:58:31.995000 3 1177 XCSE 20240216 12:59:52.493000 6 1177 XCSE 20240216 12:59:52.493000 14 1177 XCSE 20240216 12:59:52.494000 7 1177 XCSE 20240216 12:59:52.494000 6 1177 XCSE 20240216 13:00:32.232000 10 1177 XCSE 20240216 13:00:32.232000 15 1177 XCSE 20240216 13:02:36.232000 15 1177 XCSE 20240216 13:03:18.626000 20 1177 XCSE 20240216 13:05:08.110000 12 1177 XCSE 20240216 13:06:26.769000 20 1177 XCSE 20240216 13:06:26.769000 49 1177 XCSE 20240216 13:13:30.935000 32 1177 XCSE 20240216 13:17:43.248000 47 1178 XCSE 20240216 13:24:17.455000 16 1178 XCSE 20240216 13:24:17.458000 48 1178 XCSE 20240216 13:30:15.118000 46 1177 XCSE 20240216 13:34:53.395000 15 1177 XCSE 20240216 13:34:53.395000 9 1176 XCSE 20240216 13:37:04.916000 38 1176 XCSE 20240216 13:37:04.916000 16 1176 XCSE 20240216 13:37:04.916000 15 1176 XCSE 20240216 13:37:04.916000 66 1175 XCSE 20240216 13:37:04.983000 10 1175 XCSE 20240216 13:37:21.051000 33 1175 XCSE 20240216 13:43:01.290000 14 1175 XCSE 20240216 13:51:38.475000 33 1175 XCSE 20240216 13:51:38.475000 38 1174 XCSE 20240216 13:54:41.329000 48 1175 XCSE 20240216 13:59:09.284000 15 1175 XCSE 20240216 14:09:14.881000 16 1175 XCSE 20240216 14:11:02.385000 13 1175 XCSE 20240216 14:12:57.608000 2 1175 XCSE 20240216 14:12:57.608000 64 1175 XCSE 20240216 14:13:09.199000 20 1174 XCSE 20240216 14:16:25.807000 40 1174 XCSE 20240216 14:30:07.354000 50 1174 XCSE 20240216 14:30:07.354000 46 1173 XCSE 20240216 14:30:07.488000 16 1173 XCSE 20240216 14:30:07.488000 15 1173 XCSE 20240216 14:30:07.488000 15 1173 XCSE 20240216 14:30:07.488000 16 1173 XCSE 20240216 14:30:07.488000 12 1174 XCSE 20240216 14:37:24.212000 3 1174 XCSE 20240216 14:37:24.212000 5 1174 XCSE 20240216 14:38:54.231000 6 1174 XCSE 20240216 14:38:54.231000 4 1174 XCSE 20240216 14:38:54.231000 3 1174 XCSE 20240216 14:40:19.232000 12 1174 XCSE 20240216 14:40:19.232000 16 1173 XCSE 20240216 14:46:28.004000 13 1173 XCSE 20240216 14:46:28.004000 18 1173 XCSE 20240216 14:46:28.004000 15 1173 XCSE 20240216 14:46:28.004000 76 1172 XCSE 20240216 14:56:11.684000 15 1172 XCSE 20240216 14:56:11.684000 1 1171 XCSE 20240216 14:56:11.817000 2 1172 XCSE 20240216 14:56:16.092000 57 1172 XCSE 20240216 14:56:44.285000 50 1172 XCSE 20240216 14:56:44.285000 23 1171 XCSE 20240216 14:56:44.304000 20 1171 XCSE 20240216 15:00:05.028000 38 1171 XCSE 20240216 15:14:10.272000 7 1171 XCSE 20240216 15:14:10.272000 4 1171 XCSE 20240216 15:14:10.272000 47 1170 XCSE 20240216 15:14:11.113000 46 1170 XCSE 20240216 15:14:11.880000 12 1170 XCSE 20240216 15:15:23.441000 37 1170 XCSE 20240216 15:15:23.441000 50 1171 XCSE 20240216 15:16:22.767000 50 1171 XCSE 20240216 15:16:22.769000 50 1171 XCSE 20240216 15:16:25.915000 50 1173 XCSE 20240216 15:19:36.871000 50 1173 XCSE 20240216 15:19:36.871000 50 1174 XCSE 20240216 15:19:40.271000 50 1174 XCSE 20240216 15:19:40.271000 65 1177 XCSE 20240216 15:29:39.967000 35 1178 XCSE 20240216 15:31:45.203000 5 1176 XCSE 20240216 15:32:06.068000 15 1178 XCSE 20240216 15:32:54.601000 77 1176 XCSE 20240216 15:33:43.043000 3 1176 XCSE 20240216 15:33:43.044000 73 1176 XCSE 20240216 15:33:43.044000 29 1175 XCSE 20240216 15:34:09.042000 32 1175 XCSE 20240216 15:34:09.042000 14 1174 XCSE 20240216 15:34:29.179000 6 1177 XCSE 20240216 15:49:45.780000 35 1177 XCSE 20240216 15:49:45.804000 54 1177 XCSE 20240216 15:51:40.399000 40 1177 XCSE 20240216 15:51:40.399000 15 1177 XCSE 20240216 15:52:20.231000 21 1176 XCSE 20240216 15:52:28.237000 41 1176 XCSE 20240216 15:53:48.252000 6 1176 XCSE 20240216 15:53:48.252000 12 1176 XCSE 20240216 15:55:06.528000 40 1178 XCSE 20240216 15:58:19.632000 7 1178 XCSE 20240216 15:58:19.632000 12 1179 XCSE 20240216 15:58:46.099000 50 1179 XCSE 20240216 15:58:46.099000 2 1179 XCSE 20240216 15:58:46.099000 46 1179 XCSE 20240216 15:58:48.879000 17 1178 XCSE 20240216 16:00:27.954000 32 1178 XCSE 20240216 16:00:27.954000 15 1177 XCSE 20240216 16:01:39.285000 18 1177 XCSE 20240216 16:01:39.285000 31 1178 XCSE 20240216 16:05:33.696000 3 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163107 2 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163107 50 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163107 14 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163148 780 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163170 50 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163175 50 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163193 50 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163194 276 1179 XCSE 20240216 16:43:27.163212

Attachment