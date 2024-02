Communiqué de presse

Pluxee renforce son équipe dirigeante

Paris: [20] février 2024 // Pluxee (le " Groupe "), acteur international majeur dans le domaine des avantages et de l'engagement des salariés, annonce le renforcement de son équipe dirigeante, en ligne avec son plan stratégique présenté le 10 janvier 2024 lors de son Capital Markets Day.

Alexandre Cotarmanac'h rejoint Pluxee en tant que Directeur Produit et membre de l’équipe dirigeante. Il supervisera le portefeuille de produits et de services de Pluxee en définissant la feuille de route et en pilotant l’innovation. Alexandre assurera le déploiement de l’offre et contribuera à la croissance rentable du Groupe.

Alexandre Cotarmanac'h reportera à Aurélien Sonet, Directeur général de Pluxee, avec effet immédiat.

Viktoria Otero del Val, précédemment Directrice Stratégie, Produit et Expérience Client, devient Directrice Stratégie, Marketing et Vente pour le Groupe, et Directrice de la Croissance des revenus pour les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans son nouveau rôle, tout en continuant à encadrer la stratégie, le marketing et la performance des ventes, Viktoria pilotera également l’augmentation des revenus du Groupe sur les activités d’engagement, de motivation et de reconnaissance des salariés aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Aurélien Sonet, Directeur général de Pluxee, a commenté :

« Cette période est passionnante pour notre Groupe, alors que nous continuons à capitaliser sur l'élan donné par notre introduction en Bourse. Le renforcement de l’équipe dirigeante de Pluxee vise à soutenir l'exécution de notre plan stratégique, destiné à consolider notre position d’acteur international majeur dans le domaine des avantages et de l'engagement des salariés et à soutenir notre croissance rentable. En tant que pure player, nous nous engageons à améliorer notre proposition de valeur pour l’ensemble de nos parties prenantes – clients, consommateurs et partenaires marchands.

Avec l’arrivée d’Alexandre Cotarmanac'h, un expert chevronné doté d’une expérience avérée en matière de produits, de technologie et de data, Pluxee est d’autant mieux positionné pour saisir les opportunités du marché et optimiser son offre de produits et services à l'échelle mondiale. Dans son nouveau rôle, Viktoria s’appuiera sur son savoir-faire pour réaliser pleinement le potentiel de croissance des marchés américains et britanniques de l'engagement, de motivation et de reconnaissance des salariés tout en restant en charge de la stratégie, du marketing et de la performance des ventes du Groupe. »

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee accompagne les entreprises dans l’attraction et la rétention de leurs collaborateurs grâce à une offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant par les solutions de motivation et de reconnaissance des salariés, ou les avantages publics.



S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs provenant de tous les horizons, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions de consommateurs.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties prenantes, en déployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, en soutenant le bien-être au travail des employés et en préservant la planète.

Pour plus d’information : https://www.pluxeegroup.com/fr

Contacts

Media

Cecilia de Pierrebourg

+33 6 03 30 46 98

cecilia.depierrebourg@pluxeegroup.com



Analystes et Investisseurs

Pauline Bireaud

+ 33 6 22 58 83 51

pauline.bireaud@pluxeegroup.com





Notes à l’intention des rédacteurs

Biographies

Alexandre Cotarmanac’h, Directeur Produit du Groupe Pluxee et membre de l’équipe dirigeante

Alexandre a commencé sa carrière dans le département de recherche et développement d’Orange où il a déposé plus de 10 brevets.

De 2015 à 2018, Alexandre était responsable des produits Publisher chez Criteo, diffusant plusieurs milliards de publicités ciblées par jour et couvrant la moitié de la population Internet mondiale.

En 2018, Alexandre a rejoint Dunnhumby, où il était le Chief Product & Technology Officer (CPTO) de la business unit Media, en charge de la vision produit, la stratégie et la roadmap. Ses principales réalisations comprennent la livraison d'une plateforme de gestion clients, en cloud multi-tenant, permettant de mettre en place des programmes de fidélisation et de rétention.

Plus récemment, Alexandre était CPTO chez Stuart, le leader de la logistique B2B du dernier kilomètre en Europe, où il a dirigé la transformation de la Tech (incluant les équipes Product, Data et Engineering). Ses principales réalisations comprennent le lancement d'une nouvelle offre dédiée à la grande distribution au Royaume-Uni et en France, l’amélioration significative de la profitabilité grâce à de nouveaux produits et à des algorithmes de machine learning, ainsi que la cession de l'entreprise.

Il est diplômé de l’École polytechnique et du Corps des Mines. Alexandre est bilingue français-espagnol et parle couramment l'anglais.

Viktoria Otero Del Val, Directrice Stratégie, Marketing et Vente du Groupe, et Directrice de la Croissance des revenus pour les États-Unis et le Royaume-Uni

Viktoria débute sa carrière en 1999 à titre de conseillère en stratégie chez McKinsey & Company en Hongrie et au Boston Consulting Group au Canada. Puis elle passe dix ans dans le secteur de l’énergie assurant les positions de management en stratégie et marketing d’abord chez Centrica au Canada puis chez EDF en France, contribuant à la définition de stratégies « go to market » au moment de l’ouverture des marchés de l’énergie.

Viktoria intègre Sodexo en 2012 en tant que Directrice Déléguée à la Stratégie Groupe avant de devenir Directrice du Développement Commercial et de l’Innovation pour l’activité Services Corporate en France.

En 2017, elle rejoint Thales Alenia Space où elle occupe le poste de Directrice Stratégie, Innovation, Fusions-Acquisitions et Nouvelles Initiatives pilotant les investissements importants. En 2019, Viktoria retourne chez Sodexo en tant que Directrices Groupe Stratégie, Produit & Expérience Client chez Sodexo Services Avantages & Récompenses en tant que membre du Comité Exécutif de l’Activité.

Viktoria est diplômée de l’Université de Harvard avec un Master en Gouvernement et de l’Université d’Europe Centrale à Budapest avec un Master en Sciences Politiques. Elle est également titulaire d’un MBA de la Harvard Business School. Citoyenne française et hongroise, Viktoria parle français, anglais et hongrois.

Pièce jointe