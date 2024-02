SHARP dévoile sa nouvelle Série PNME de moniteurs MultiSync®

MISSISSAUGA, Ontario, 22 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- C'est avec grand plaisir que SHARP Électronique du Canada Ltée (SECL), une filiale en propriété exclusive de la société japonaise SHARP, annonce la mise en marché de ses nouveaux moniteurs MultiSync Série PNME, le premier fruit d’une collaboration entre les deux équipes d’ingénierie de produits de Sharp et de NEC. Ces moniteurs présentent un éventail de fonctions de pointe et produisent une image claire et lumineuse, parfaitement adaptée aux applications de présentation et de signalisation numérique. Les moniteurs de la Série PNME sont le choix parfait pour les commerces de détail, les restaurants, les cinémas, les lieux de culte et les contextes professionnels.



« La Série PNME conserve la fiabilité commerciale éprouvée qui est le propre des deux marques. Les besoins de nos clients sont en constante évolution et il nous incombe d’évoluer au même rythme et ce, en introduisant une nouvelle plateforme qui ajoute des fonctions innovantes et modernes à notre gamme de produits de signalisation numérique. Ce faisant, nous sommes idéalement placés pour mieux servir une clientèle multisectorielle dans un marché numérique en constante expansion, » a déclaré Kalden Tsung, Responsable de marketing produit, Solutions visuelles, SHARP Électronique du Canada Ltée.

La nouvelle gamme inclut notamment une toute nouvelle plateforme reposant sur un système sur puce qui accroît à la fois la flexibilité et les fonctionnalités. En plus, le menu affiché à l’écran a subi une refonte pour présenter une interface simplifiée et élégante mais tout aussi complète. L’ensemble de bornes de connexion a également été revu et actualisé pour mieux refléter les normes existantes.

La nouvelle série PNME se dote d’un lecteur multimédia haut de gamme et d’une nouvelle plateforme permettant l’intégration de systèmes de gestion de contenus. Les fichiers de lecture peuvent être chargés soit à partir d’un dispositif USB, soit à partir de la mémoire interne. Somme toute, la nouvelle gamme PNME présente tous les atouts que l’on puisse souhaiter pour les applications de signalisation numérique.

La Série SHARP PNME propose des modèles dans les catégories d’écran de 43, 50, 55 et 65 pouces. Le niveau de luminosité élevé de 400 - 450 cd/m2 va assurément capter l’attention du public cible dans n’importe quel environnement. Les modèles PNME552 (55”) et PNME652 (65”) sont disponibles maintenant et les modèles PNME432 (43”) et PNME502 (50”) seront disponibles prochainement, en mars 2024. Dernier point mais pas le moindre, et une forte amélioration par rapport aux modèles précédents : la Série PNME incorpore un panneau antireflet avec un indice de flou très élevé qui réduit considérablement les éblouissements dus à la lumière incidente.

Tous les modèles prennent en charge une exploitation en orientation paysage ou portrait. Ces modèles sont plus fins et plus légers que leurs prédécesseurs; cela dit, ils se vantent d’un châssis entièrement en métal assurant la robustesse nécessaire pour les applications commerciales. Les autres caractéristiques et fonctionnalités incluent :

Système d’exploitation Android™ 13 reposant sur un système sur puce à quatre cœurs avec un espace de disque de 32Go et une mémoire de 4Go

Lecteur multimédia embarqué avec fonction de programmation horaire et lecture de fichiers en dispositif USB ou en mémoire interne

Le capteur de lumière ambiante intégré permet à l’écran de régler automatiquement le niveau de luminosité pour compenser les changements de lumière ambiante

Le récepteur IR central permet d’intégrer le moniteur dans un kiosque sans besoin de relayer le signal IP aux fins d’utiliser la télécommande

Prise en charge des protocoles NEC et SHARP pour faciliter le remplacement de produits de l’une ou de l’autre des marques présentement intégrés dans les systèmes de commande

Fonction complète de détection de signal d’entrée avec des capacités de configuration de signal auxiliaire et de priorisation de signaux

Haut-parleurs intégrés 2x10W avec options de sortie numérique et analogique

Options de verrouillage de pavé tactile et de fonctionnalité IR

1Go LAN pour commande IP, navigateur web, serveur HTTP et mise en service direct

HDMI x 3 et USB-C avec prise en charge du mode DP-Alt pour les connexions AV

Garantie commerciale limitée de 3 ans assortie d’une assistance technique et d’un service dans une classe à part

Android est une marque de commerce de Google LLC

Pour en savoir plus sur la nouvelle Série PNME, veuillez visiter le site https://sharp.ca/fr/products/business-displays

À propos de SHARP Électronique du Canada Ltée

SHARP Électronique du Canada Ltée, une filiale en propriété exclusive de la Société SHARP d’Osaka, au Japon, fait partie d’une société reconnue mondialement pour ses produits et solutions électroniques uniques en leur genre. Nous nous sommes fixé l’objectif d’assurer un bon équilibre entre le travail et le temps personnel, en misant sur des produits qui contribuent positivement à la vie des personnes au travail, à la maison et partout ailleurs. Les appareils électroniques SHARP sont conçus pour accroître la qualité de la vie et le confort et, dans le même temps, créer de nouvelles possibilités. Les produits d’affaires SHARP renforcent la productivité et réduisent les coûts pour les entreprises. Les produits SHARP sont conçus pour aider les personnes, les familles et les équipes de travail à interagir en toute facilité, à communiquer clairement et à donner libre cours à la créativité comme jamais auparavant. SHARP s’efforce d’améliorer la vie des personnes en s’appuyant sur les technologies de pointe, en apportant un esprit d’innovation, une grande qualité et de la valeur à chacun de ses produits. Nous sommes fiers de nos réalisations passées et nous avons hâte de poursuivre notre mission d’innovation au cours des années à venir. SHARP prend très au sérieux ses engagements en matière de responsabilité sociale, notamment en exerçant ses activités en tenant compte des impacts sur ses clients, ses fournisseurs, ses employés, ses voisins dans la communauté et d’autres parties prenantes, incluant l’environnement. Notre organisation s’efforce d’avoir un effet globalement positif sur la société en contribuant à la culture, à la prospérité, au bien-être et à la qualité de vie des personnes autour du monde, en sachant que notre réussite comme entreprise se relie directement à la réussite de la collectivité SHARP au sens plus large du terme.

