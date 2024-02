Nasdaq Copenhagen

Date 26.02.2024

Share buy-back programme - week 8

The share buy-back programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025 provided that the forthcoming annual general meeting, to be held on 28 February 2024, gives the board a new authority to permit the bank to acquire its own shares. Part I of the programme, for DKK 750 million and a maximum of 1,500,000 shares, is for execution in the period 1 February 2024 - 28 June 2024 and part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 1 July 2024 - 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 82,200 1,140.60 93,757,331 19 February 2024 6,500 1,170.80 7,610,200 20 February 2024 7,500 1,166.87 8,751,525 21 February 2024 7,500 1,169.68 8,772,600 22 February 2024 7,000 1,174.10 8,218,700 23 February 2024 8,000 1,168.09 9,344,720 Total under the share buy-back programme 118,700 1,149.58 136,455,076

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

903,300 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 3.3 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 15 1175 XCSE 20240219 9:02:23.730000 16 1175 XCSE 20240219 9:11:19.205000 5 1172 XCSE 20240219 9:22:40.039000 1 1173 XCSE 20240219 9:36:43.284000 5 1173 XCSE 20240219 9:45:14.149000 46 1172 XCSE 20240219 9:48:31.914000 31 1172 XCSE 20240219 9:48:31.934000 24 1172 XCSE 20240219 9:51:24.595934 26 1172 XCSE 20240219 9:52:16.571589 380 1172 XCSE 20240219 9:52:16.571589 32 1172 XCSE 20240219 9:52:16.581327 18 1172 XCSE 20240219 9:52:16.581461 23 1172 XCSE 20240219 9:52:16.581461 39 1172 XCSE 20240219 9:52:16.582346 11 1172 XCSE 20240219 9:52:16.591387 45 1172 XCSE 20240219 9:52:16.591387 8 1172 XCSE 20240219 9:57:24.427558 14 1172 XCSE 20240219 9:57:46.706251 28 1172 XCSE 20240219 9:57:46.706271 28 1172 XCSE 20240219 9:57:46.706289 22 1172 XCSE 20240219 10:04:29.331664 50 1174 XCSE 20240219 10:18:36.994280 50 1174 XCSE 20240219 10:18:42.982957 100 1174 XCSE 20240219 10:18:42.982967 50 1174 XCSE 20240219 10:18:42.982978 250 1174 XCSE 20240219 10:18:42.982986 12 1173 XCSE 20240219 10:21:15.239000 5 1173 XCSE 20240219 10:21:15.239000 15 1172 XCSE 20240219 10:23:43.807000 16 1172 XCSE 20240219 10:24:56.808000 33 1172 XCSE 20240219 10:24:56.826000 17 1171 XCSE 20240219 10:25:08.890000 9 1170 XCSE 20240219 10:28:49.100000 8 1170 XCSE 20240219 10:28:49.100000 16 1170 XCSE 20240219 10:28:49.100000 15 1170 XCSE 20240219 10:31:06.807000 16 1170 XCSE 20240219 10:32:23.807000 20 1168 XCSE 20240219 10:33:23.597000 29 1169 XCSE 20240219 10:39:37.382000 9 1169 XCSE 20240219 10:39:37.382000 9 1169 XCSE 20240219 10:39:37.382000 9 1169 XCSE 20240219 10:39:37.382000 12 1169 XCSE 20240219 10:39:37.382000 63 1167 XCSE 20240219 10:39:42.725000 17 1169 XCSE 20240219 10:42:38.392000 13 1169 XCSE 20240219 10:44:00.808000 15 1169 XCSE 20240219 10:45:12.808000 33 1168 XCSE 20240219 10:46:26.167000 15 1169 XCSE 20240219 10:48:25.808000 16 1170 XCSE 20240219 10:49:49.725000 6 1169 XCSE 20240219 10:51:21.991000 12 1169 XCSE 20240219 10:54:20.230000 26 1170 XCSE 20240219 10:54:42.731000 33 1170 XCSE 20240219 10:57:02.248000 31 1169 XCSE 20240219 10:57:03.141000 31 1169 XCSE 20240219 10:57:04.261000 16 1168 XCSE 20240219 11:04:59.430000 15 1168 XCSE 20240219 11:04:59.430000 15 1168 XCSE 20240219 11:09:09.807000 32 1167 XCSE 20240219 11:10:30.874000 33 1167 XCSE 20240219 11:10:30.893000 6 1169 XCSE 20240219 11:14:57.284000 4 1169 XCSE 20240219 11:14:57.284000 6 1169 XCSE 20240219 11:14:57.284000 31 1169 XCSE 20240219 11:16:28.053000 50 1168 XCSE 20240219 11:20:14.706000 28 1167 XCSE 20240219 11:21:26.193000 3 1167 XCSE 20240219 11:22:43.335000 15 1167 XCSE 20240219 11:22:43.335000 26 1167 XCSE 20240219 11:22:43.335000 2 1167 XCSE 20240219 11:23:19.813000 19 1167 XCSE 20240219 11:23:19.813000 26 1167 XCSE 20240219 11:25:40.845000 23 1167 XCSE 20240219 11:25:40.845000 9 1166 XCSE 20240219 11:28:43.646000 33 1167 XCSE 20240219 11:51:07.045000 500 1165 XCSE 20240219 11:51:07.045224 50 1167 XCSE 20240219 11:53:00.161000 50 1167 XCSE 20240219 11:53:00.179000 50 1167 XCSE 20240219 11:53:01.824000 50 1167 XCSE 20240219 11:53:05.125000 10 1166 XCSE 20240219 11:53:57.873000 46 1168 XCSE 20240219 12:15:36.785000 15 1168 XCSE 20240219 12:15:36.785000 15 1168 XCSE 20240219 12:15:36.785000 7 1168 XCSE 20240219 12:17:31.547000 65 1167 XCSE 20240219 12:20:26.472000 14 1168 XCSE 20240219 12:28:25.075000 20 1168 XCSE 20240219 12:28:25.075000 6 1168 XCSE 20240219 12:28:25.095000 50 1168 XCSE 20240219 12:30:02.808000 50 1168 XCSE 20240219 12:30:08.566000 7 1167 XCSE 20240219 12:32:15.836000 16 1168 XCSE 20240219 12:33:05.458000 10 1168 XCSE 20240219 12:33:50.066000 18 1171 XCSE 20240219 12:35:16.792000 81 1170 XCSE 20240219 12:36:00.072000 46 1170 XCSE 20240219 12:38:31.288000 47 1169 XCSE 20240219 12:48:26.837000 15 1169 XCSE 20240219 12:48:26.837000 49 1169 XCSE 20240219 12:52:37.426000 32 1168 XCSE 20240219 12:55:55.120000 16 1167 XCSE 20240219 13:00:00.178000 16 1166 XCSE 20240219 13:01:08.402000 15 1166 XCSE 20240219 13:01:08.402000 3 1166 XCSE 20240219 13:03:11.879000 2 1168 XCSE 20240219 13:10:18.301000 16 1168 XCSE 20240219 13:17:28.911000 47 1170 XCSE 20240219 13:36:17.008000 12 1170 XCSE 20240219 13:36:17.008000 5 1170 XCSE 20240219 13:36:17.008000 15 1170 XCSE 20240219 13:36:17.008000 6 1170 XCSE 20240219 13:36:17.028000 12 1171 XCSE 20240219 13:49:05.372000 21 1173 XCSE 20240219 13:52:34.859000 50 1173 XCSE 20240219 14:01:44.745000 13 1173 XCSE 20240219 14:01:44.774000 4 1173 XCSE 20240219 14:01:45.129000 2 1173 XCSE 20240219 14:05:09.141000 9 1173 XCSE 20240219 14:05:09.171000 8 1173 XCSE 20240219 14:05:33.777000 5 1173 XCSE 20240219 14:05:49.201000 7 1173 XCSE 20240219 14:05:49.468000 66 1173 XCSE 20240219 14:13:11.494000 16 1173 XCSE 20240219 14:13:11.494000 79 1174 XCSE 20240219 14:13:13.754000 16 1175 XCSE 20240219 14:19:36.350000 15 1175 XCSE 20240219 14:22:54.466000 15 1175 XCSE 20240219 14:26:38.223000 6 1174 XCSE 20240219 14:32:02.287000 12 1174 XCSE 20240219 14:32:02.287000 27 1174 XCSE 20240219 14:32:02.287000 17 1174 XCSE 20240219 14:32:02.287000 21 1175 XCSE 20240219 14:40:29.151000 9 1175 XCSE 20240219 14:44:25.808000 6 1175 XCSE 20240219 14:44:25.808000 16 1175 XCSE 20240219 14:48:51.808000 16 1175 XCSE 20240219 14:52:34.808000 4 1175 XCSE 20240219 15:05:12.325000 8 1175 XCSE 20240219 15:05:17.326000 4 1175 XCSE 20240219 15:05:17.332000 4 1175 XCSE 20240219 15:05:17.337000 4 1175 XCSE 20240219 15:05:17.342000 5 1175 XCSE 20240219 15:05:34.807000 10 1175 XCSE 20240219 15:06:10.807000 6 1175 XCSE 20240219 15:06:10.807000 33 1174 XCSE 20240219 15:06:11.158000 16 1174 XCSE 20240219 15:06:11.158000 16 1174 XCSE 20240219 15:06:11.158000 46 1175 XCSE 20240219 15:14:36.106000 46 1175 XCSE 20240219 15:17:02.280000 31 1175 XCSE 20240219 15:17:59.487000 32 1175 XCSE 20240219 15:18:07.402000 16 1175 XCSE 20240219 15:18:22.420000 8 1175 XCSE 20240219 15:18:33.613000 14 1174 XCSE 20240219 15:21:15.023000 2 1174 XCSE 20240219 15:21:15.023000 15 1173 XCSE 20240219 15:25:13.109000 3 1173 XCSE 20240219 15:28:02.364000 13 1173 XCSE 20240219 15:28:12.785000 15 1173 XCSE 20240219 15:28:12.785000 13 1173 XCSE 20240219 15:30:11.616000 20 1173 XCSE 20240219 15:30:11.616000 48 1173 XCSE 20240219 15:31:33.425000 3 1173 XCSE 20240219 15:39:19.726000 22 1173 XCSE 20240219 15:42:02.287000 63 1173 XCSE 20240219 15:42:49.483000 37 1172 XCSE 20240219 15:42:54.802000 11 1172 XCSE 20240219 15:42:54.821000 16 1173 XCSE 20240219 15:45:32.809000 16 1173 XCSE 20240219 15:46:30.758000 16 1173 XCSE 20240219 15:47:43.808000 49 1172 XCSE 20240219 15:47:52.834000 9 1174 XCSE 20240219 15:50:56.649000 9 1174 XCSE 20240219 15:50:56.649000 15 1174 XCSE 20240219 15:52:32.590000 15 1174 XCSE 20240219 15:55:58.809000 32 1173 XCSE 20240219 15:59:08.374000 15 1174 XCSE 20240219 16:09:52.723000 22 1173 XCSE 20240219 16:10:44.686000 13 1173 XCSE 20240219 16:10:44.686000 49 1172 XCSE 20240219 16:13:18.831000 50 1172 XCSE 20240219 16:27:37.631865 3 1172 XCSE 20240219 16:27:37.648525 5 1172 XCSE 20240219 16:27:37.648559 39 1172 XCSE 20240219 16:27:37.667942 3 1172 XCSE 20240219 16:27:37.667981 50 1172 XCSE 20240219 16:27:37.673982 7 1172 XCSE 20240219 16:27:37.674038 2 1172 XCSE 20240219 16:27:39.002666 41 1172 XCSE 20240219 16:27:40.139407 3 1172 XCSE 20240219 16:27:40.155476 5 1172 XCSE 20240219 16:28:10.456451 1 1172 XCSE 20240219 16:28:45.049773 41 1172 XCSE 20240219 16:28:45.049794 7 1172 XCSE 20240219 16:29:15.421042 22 1172 XCSE 20240219 16:29:28.037753 3 1172 XCSE 20240219 16:29:28.115451 6 1172 XCSE 20240219 16:29:30.420851 12 1172 XCSE 20240219 16:29:59.761883 2 1172 XCSE 20240219 16:29:59.761883 50 1172 XCSE 20240219 16:33:10.541544 50 1172 XCSE 20240219 16:33:10.560952 24 1172 XCSE 20240219 16:33:10.560988 26 1172 XCSE 20240219 16:33:10.561005 24 1172 XCSE 20240219 16:33:10.561005 50 1172 XCSE 20240219 16:33:10.561010 50 1172 XCSE 20240219 16:33:10.577911 50 1172 XCSE 20240219 16:33:10.578493 50 1172 XCSE 20240219 16:33:10.581527 124 1172 XCSE 20240219 16:33:10.581527 4 1171 XCSE 20240219 16:35:55.365000 3 1171 XCSE 20240219 16:35:55.447000 50 1171 XCSE 20240219 16:35:55.447000 2 1171 XCSE 20240219 16:35:56.486000 21 1171 XCSE 20240219 16:35:56.487000 45 1171 XCSE 20240219 16:45:00.679783 521 1171 XCSE 20240219 16:45:00.679868 16 1171 XCSE 20240220 9:02:23.198000 26 1171 XCSE 20240220 9:03:06.919000 10 1169 XCSE 20240220 9:03:29.976000 3 1172 XCSE 20240220 9:04:19.791000 12 1172 XCSE 20240220 9:04:19.791000 6 1172 XCSE 20240220 9:04:19.791000 33 1171 XCSE 20240220 9:09:48.067000 31 1170 XCSE 20240220 9:09:48.086000 31 1169 XCSE 20240220 9:10:41.047000 15 1169 XCSE 20240220 9:10:41.047000 35 1170 XCSE 20240220 9:12:22.378000 3 1170 XCSE 20240220 9:12:22.378000 3 1170 XCSE 20240220 9:12:22.378000 31 1171 XCSE 20240220 9:16:30.747000 33 1170 XCSE 20240220 9:18:36.827000 50 1170 XCSE 20240220 9:18:36.847000 41 1170 XCSE 20240220 9:18:36.848000 9 1170 XCSE 20240220 9:19:20.199000 33 1169 XCSE 20240220 9:20:17.376000 32 1168 XCSE 20240220 9:23:16.741000 15 1168 XCSE 20240220 9:23:16.741000 50 1168 XCSE 20240220 9:29:00.051000 4 1168 XCSE 20240220 9:29:00.142000 33 1167 XCSE 20240220 9:32:23.859000 1 1168 XCSE 20240220 9:32:25.927000 2 1168 XCSE 20240220 9:32:25.927000 12 1168 XCSE 20240220 9:32:25.927000 12 1171 XCSE 20240220 9:43:20.927000 12 1171 XCSE 20240220 9:43:20.927000 25 1171 XCSE 20240220 9:43:20.927000 13 1171 XCSE 20240220 9:44:07.805000 50 1171 XCSE 20240220 9:44:07.805000 10 1171 XCSE 20240220 9:44:07.843000 50 1171 XCSE 20240220 9:44:07.843000 4 1174 XCSE 20240220 9:51:19.780000 45 1174 XCSE 20240220 9:51:19.780000 36 1173 XCSE 20240220 9:51:19.799000 14 1173 XCSE 20240220 9:51:19.799000 34 1173 XCSE 20240220 9:51:19.800000 49 1172 XCSE 20240220 9:51:19.809000 33 1172 XCSE 20240220 9:57:29.929000 16 1172 XCSE 20240220 9:57:29.929000 13 1170 XCSE 20240220 10:09:19.880000 20 1170 XCSE 20240220 10:09:20.233000 18 1169 XCSE 20240220 10:14:07.650000 13 1169 XCSE 20240220 10:14:07.650000 16 1169 XCSE 20240220 10:14:07.650000 15 1169 XCSE 20240220 10:14:07.650000 15 1169 XCSE 20240220 10:14:07.650000 47 1169 XCSE 20240220 10:15:17.978000 50 1171 XCSE 20240220 10:23:26.486000 23 1172 XCSE 20240220 10:23:26.486000 1 1172 XCSE 20240220 10:23:26.486000 1 1172 XCSE 20240220 10:23:26.486000 1 1172 XCSE 20240220 10:23:26.486000 52 1172 XCSE 20240220 10:23:26.486000 55 1172 XCSE 20240220 10:23:26.486000 15 1172 XCSE 20240220 10:25:47.201000 32 1170 XCSE 20240220 10:26:02.316000 15 1171 XCSE 20240220 10:29:40.965000 16 1172 XCSE 20240220 10:31:02.199000 15 1172 XCSE 20240220 10:32:39.200000 15 1172 XCSE 20240220 10:34:17.199000 4 1172 XCSE 20240220 10:35:46.057000 15 1172 XCSE 20240220 10:36:08.125000 15 1172 XCSE 20240220 10:37:43.369000 31 1170 XCSE 20240220 10:37:57.776000 2 1168 XCSE 20240220 10:38:31.288000 27 1168 XCSE 20240220 10:40:35.658000 4 1168 XCSE 20240220 10:40:35.658000 18 1168 XCSE 20240220 10:40:35.658000 48 1167 XCSE 20240220 10:40:36.316000 47 1166 XCSE 20240220 10:40:39.828000 15 1166 XCSE 20240220 10:40:39.836000 18 1166 XCSE 20240220 10:40:58.897000 11 1166 XCSE 20240220 10:43:34.632000 11 1166 XCSE 20240220 10:44:02.395000 22 1166 XCSE 20240220 10:44:02.395000 21 1165 XCSE 20240220 10:44:02.397277 32 1165 XCSE 20240220 10:45:59.075000 15 1165 XCSE 20240220 10:45:59.075000 16 1165 XCSE 20240220 10:45:59.075000 33 1165 XCSE 20240220 10:45:59.075668 172 1165 XCSE 20240220 10:45:59.075689 24 1165 XCSE 20240220 10:45:59.075705 28 1163 XCSE 20240220 10:54:55.605000 46 1163 XCSE 20240220 10:55:55.601000 10 1163 XCSE 20240220 10:55:56.409000 38 1163 XCSE 20240220 10:55:56.409000 23 1163 XCSE 20240220 10:57:03.684000 24 1163 XCSE 20240220 10:57:03.684000 47 1162 XCSE 20240220 11:02:46.761000 2 1162 XCSE 20240220 11:02:46.761000 49 1162 XCSE 20240220 11:02:46.781000 14 1161 XCSE 20240220 11:03:57.179000 17 1161 XCSE 20240220 11:05:25.373000 17 1164 XCSE 20240220 11:10:49.567000 16 1164 XCSE 20240220 11:10:49.567000 11 1168 XCSE 20240220 11:31:56.199000 46 1167 XCSE 20240220 11:33:57.854000 21 1167 XCSE 20240220 11:41:56.556000 1 1169 XCSE 20240220 11:47:09.131000 1 1169 XCSE 20240220 11:48:33.132000 22 1168 XCSE 20240220 11:51:13.129000 27 1168 XCSE 20240220 11:51:14.456000 22 1168 XCSE 20240220 11:51:14.456000 15 1168 XCSE 20240220 11:52:16.199000 48 1167 XCSE 20240220 11:53:45.102000 15 1167 XCSE 20240220 11:53:45.102000 14 1167 XCSE 20240220 11:53:45.102000 18 1168 XCSE 20240220 12:04:01.252000 28 1168 XCSE 20240220 12:04:01.261000 18 1168 XCSE 20240220 12:04:01.261000 35 1167 XCSE 20240220 12:04:42.862000 12 1167 XCSE 20240220 12:08:21.871000 24 1167 XCSE 20240220 12:08:21.871000 33 1168 XCSE 20240220 12:16:09.942000 11 1168 XCSE 20240220 12:16:09.942000 5 1168 XCSE 20240220 12:16:09.942000 50 1167 XCSE 20240220 12:16:49.434000 49 1169 XCSE 20240220 12:34:09.485000 13 1169 XCSE 20240220 12:34:09.485000 12 1169 XCSE 20240220 12:34:09.485000 3 1169 XCSE 20240220 12:34:09.485000 15 1169 XCSE 20240220 12:36:40.075000 15 1169 XCSE 20240220 12:39:22.199000 1 1169 XCSE 20240220 12:42:04.198000 1 1169 XCSE 20240220 12:42:04.198000 25 1170 XCSE 20240220 12:50:34.201000 25 1170 XCSE 20240220 12:50:34.201000 4 1170 XCSE 20240220 12:50:34.201000 13 1169 XCSE 20240220 12:50:34.248000 49 1169 XCSE 20240220 12:50:34.248000 33 1168 XCSE 20240220 12:51:46.212000 29 1168 XCSE 20240220 12:51:46.212000 62 1167 XCSE 20240220 12:59:46.617000 64 1168 XCSE 20240220 13:03:14.070000 13 1170 XCSE 20240220 13:17:12.198000 2 1170 XCSE 20240220 13:17:12.198000 15 1170 XCSE 20240220 13:20:24.198000 22 1169 XCSE 20240220 13:23:53.384000 46 1168 XCSE 20240220 13:23:53.473000 15 1168 XCSE 20240220 13:23:53.473000 15 1168 XCSE 20240220 13:23:53.473000 1 1168 XCSE 20240220 13:23:53.473000 42 1168 XCSE 20240220 13:34:46.492000 21 1168 XCSE 20240220 13:34:46.492000 16 1169 XCSE 20240220 13:37:21.643000 15 1169 XCSE 20240220 13:37:21.643000 6 1169 XCSE 20240220 13:37:21.643000 15 1169 XCSE 20240220 13:40:14.155000 38 1168 XCSE 20240220 13:42:58.744000 8 1168 XCSE 20240220 13:43:28.345000 2 1168 XCSE 20240220 13:43:28.345000 32 1168 XCSE 20240220 13:46:00.299000 20 1167 XCSE 20240220 13:46:38.732000 2 1168 XCSE 20240220 14:01:41.661000 50 1168 XCSE 20240220 14:01:41.661000 50 1168 XCSE 20240220 14:01:41.733000 7 1168 XCSE 20240220 14:01:41.733000 50 1168 XCSE 20240220 14:01:41.735000 11 1168 XCSE 20240220 14:01:41.735000 9 1167 XCSE 20240220 14:05:53.523000 65 1168 XCSE 20240220 14:13:26.663000 23 1168 XCSE 20240220 14:13:26.664000 15 1168 XCSE 20240220 14:16:21.199000 48 1167 XCSE 20240220 14:17:18.207000 3 1167 XCSE 20240220 14:20:42.200000 3 1167 XCSE 20240220 14:20:42.200000 9 1167 XCSE 20240220 14:20:42.200000 15 1167 XCSE 20240220 14:22:15.200000 46 1166 XCSE 20240220 14:22:29.912000 16 1166 XCSE 20240220 14:22:29.912000 30 1166 XCSE 20240220 14:22:29.928000 36 1166 XCSE 20240220 14:22:29.929000 16 1166 XCSE 20240220 14:27:28.626000 18 1167 XCSE 20240220 14:30:40.649000 34 1166 XCSE 20240220 14:30:43.779000 16 1166 XCSE 20240220 14:30:43.779000 16 1166 XCSE 20240220 14:30:43.779000 49 1165 XCSE 20240220 14:33:43.978000 16 1165 XCSE 20240220 14:33:43.978000 50 1164 XCSE 20240220 14:35:41.650000 15 1163 XCSE 20240220 14:35:44.199000 25 1165 XCSE 20240220 14:37:31.945000 16 1165 XCSE 20240220 14:38:05.201000 12 1165 XCSE 20240220 14:38:47.924000 3 1165 XCSE 20240220 14:38:47.924000 17 1165 XCSE 20240220 14:42:20.208000 24 1165 XCSE 20240220 14:42:20.208000 2 1166 XCSE 20240220 14:45:38.205000 16 1166 XCSE 20240220 14:45:38.205000 15 1166 XCSE 20240220 14:45:38.205000 15 1166 XCSE 20240220 14:46:58.202000 62 1165 XCSE 20240220 14:47:29.593000 47 1164 XCSE 20240220 14:50:49.216000 30 1165 XCSE 20240220 14:57:58.259000 1 1166 XCSE 20240220 15:01:24.200000 16 1166 XCSE 20240220 15:01:24.200000 16 1166 XCSE 20240220 15:01:24.200000 35 1166 XCSE 20240220 15:01:24.200000 2 1166 XCSE 20240220 15:01:24.200000 15 1166 XCSE 20240220 15:04:57.199000 34 1165 XCSE 20240220 15:05:14.620000 30 1165 XCSE 20240220 15:05:14.620000 13 1165 XCSE 20240220 15:05:14.620000 16 1164 XCSE 20240220 15:05:46.324000 33 1165 XCSE 20240220 15:11:00.673000 15 1165 XCSE 20240220 15:11:00.673000 10 1165 XCSE 20240220 15:11:14.566000 15 1165 XCSE 20240220 15:11:36.200000 81 1165 XCSE 20240220 15:15:37.971000 50 1164 XCSE 20240220 15:21:10.235000 16 1164 XCSE 20240220 15:21:10.235000 16 1163 XCSE 20240220 15:21:10.254000 16 1164 XCSE 20240220 15:26:45.530000 15 1164 XCSE 20240220 15:28:06.074000 15 1165 XCSE 20240220 15:29:20.360000 20 1164 XCSE 20240220 15:31:44.007000 15 1164 XCSE 20240220 15:32:42.188000 42 1164 XCSE 20240220 15:35:13.758000 20 1164 XCSE 20240220 15:35:13.779000 42 1164 XCSE 20240220 15:36:14.036000 23 1164 XCSE 20240220 15:36:14.036000 46 1163 XCSE 20240220 15:36:14.403000 50 1163 XCSE 20240220 15:36:14.403059 63 1164 XCSE 20240220 15:39:32.543000 37 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199000 11 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199000 50 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199405 50 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199437 77 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199437 11 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199459 11 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199480 11 1163 XCSE 20240220 15:41:03.199484 10 1163 XCSE 20240220 15:41:03.218854 4 1163 XCSE 20240220 15:41:14.067679 16 1163 XCSE 20240220 15:42:27.649000 15 1163 XCSE 20240220 15:42:27.649000 5 1163 XCSE 20240220 15:42:27.649000 10 1163 XCSE 20240220 15:42:27.649000 3 1163 XCSE 20240220 15:42:27.649415 10 1163 XCSE 20240220 15:42:27.666983 10 1163 XCSE 20240220 15:42:27.668000 6 1163 XCSE 20240220 15:42:27.668000 40 1163 XCSE 20240220 15:42:27.668448 17 1163 XCSE 20240220 15:42:27.670000 50 1163 XCSE 20240220 15:42:27.670271 123 1163 XCSE 20240220 15:42:27.670271 17 1163 XCSE 20240220 15:46:03.673000 16 1163 XCSE 20240220 15:46:03.673000 16 1163 XCSE 20240220 15:46:03.673000 49 1164 XCSE 20240220 15:50:03.930000 16 1164 XCSE 20240220 15:50:03.930000 11 1164 XCSE 20240220 15:50:03.930000 2 1164 XCSE 20240220 15:50:03.930000 3 1164 XCSE 20240220 15:53:08.199000 12 1164 XCSE 20240220 15:53:08.199000 2 1164 XCSE 20240220 15:53:08.240000 12 1164 XCSE 20240220 15:53:08.240000 2 1164 XCSE 20240220 15:53:09.362000 14 1164 XCSE 20240220 15:53:09.362000 1 1164 XCSE 20240220 15:55:32.940000 47 1163 XCSE 20240220 15:55:44.349000 16 1163 XCSE 20240220 15:55:44.349000 63 1164 XCSE 20240220 16:03:18.294000 15 1164 XCSE 20240220 16:03:18.294000 18 1165 XCSE 20240220 16:08:43.410000 15 1165 XCSE 20240220 16:09:38.376000 44 1166 XCSE 20240220 16:13:49.529000 35 1166 XCSE 20240220 16:13:49.529000 8 1167 XCSE 20240220 16:19:54.010000 8 1167 XCSE 20240220 16:19:54.010000 16 1167 XCSE 20240220 16:19:54.010000 16 1167 XCSE 20240220 16:19:54.011000 15 1167 XCSE 20240220 16:27:50.202000 1 1167 XCSE 20240220 16:27:50.221000 15 1167 XCSE 20240220 16:27:50.221000 15 1167 XCSE 20240220 16:27:50.221000 15 1167 XCSE 20240220 16:28:04.864000 15 1167 XCSE 20240220 16:28:04.864000 4 1167 XCSE 20240220 16:28:04.864000 11 1167 XCSE 20240220 16:29:12.200000 4 1167 XCSE 20240220 16:29:12.200000 15 1167 XCSE 20240220 16:30:40.231000 13 1167 XCSE 20240220 16:32:08.199000 2 1167 XCSE 20240220 16:32:08.199000 7 1167 XCSE 20240220 16:33:04.890000 30 1167 XCSE 20240220 16:34:09.898000 9 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 1 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 15 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 15 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 15 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 27 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 50 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 70 1167 XCSE 20240220 16:35:03.552000 22 1167 XCSE 20240220 16:35:03.554000 15 1167 XCSE 20240220 16:35:28.199000 1 1167 XCSE 20240220 16:35:51.198000 14 1167 XCSE 20240220 16:35:51.198000 1 1167 XCSE 20240220 16:36:14.847000 14 1167 XCSE 20240220 16:36:14.847000 2 1168 XCSE 20240220 16:38:57.202000 3 1168 XCSE 20240220 16:38:57.202000 3 1168 XCSE 20240220 16:38:57.202000 3 1168 XCSE 20240220 16:38:57.202000 14 1168 XCSE 20240220 16:38:57.202000 12 1168 XCSE 20240220 16:38:57.202000 16 1168 XCSE 20240220 16:38:57.204000 30 1169 XCSE 20240220 16:39:54.698000 78 1169 XCSE 20240220 16:39:54.698000 50 1169 XCSE 20240220 16:41:10.302000 31 1169 XCSE 20240220 16:41:10.302000 47 1169 XCSE 20240220 16:43:20.544000 15 1169 XCSE 20240220 16:43:20.544000 64 1168 XCSE 20240220 16:47:20.019000 16 1168 XCSE 20240220 16:47:20.019000 74 1168 XCSE 20240220 16:47:20.037000 2 1168 XCSE 20240220 16:47:44.757000 14 1168 XCSE 20240220 16:47:44.757000 11 1168 XCSE 20240220 16:48:35.022000 9 1168 XCSE 20240220 16:49:41.093000 10 1168 XCSE 20240220 16:51:11.714814 144 1168 XCSE 20240220 16:51:23.019694 48 1170 XCSE 20240221 9:08:05.008000 50 1169 XCSE 20240221 9:08:05.017000 49 1169 XCSE 20240221 9:08:05.669000 16 1169 XCSE 20240221 9:08:44.372000 3 1169 XCSE 20240221 9:09:27.763000 3 1169 XCSE 20240221 9:09:27.763000 47 1167 XCSE 20240221 9:24:19.260000 40 1171 XCSE 20240221 9:27:03.755000 50 1171 XCSE 20240221 9:27:03.755000 47 1170 XCSE 20240221 9:29:19.432000 50 1170 XCSE 20240221 9:29:19.437000 60 1170 XCSE 20240221 9:29:19.443000 1 1169 XCSE 20240221 9:32:32.370000 31 1169 XCSE 20240221 9:32:32.370000 45 1170 XCSE 20240221 9:32:33.135000 32 1172 XCSE 20240221 9:53:46.624000 15 1172 XCSE 20240221 9:53:46.624000 48 1171 XCSE 20240221 9:58:52.072000 16 1171 XCSE 20240221 9:58:52.072000 69 1171 XCSE 20240221 10:37:19.021261 79 1171 XCSE 20240221 10:37:19.021261 50 1171 XCSE 20240221 10:37:19.040873 19 1171 XCSE 20240221 10:43:53.999554 26 1171 XCSE 20240221 10:43:53.999554 69 1171 XCSE 20240221 10:45:17.368003 50 1171 XCSE 20240221 10:45:17.368003 69 1171 XCSE 20240221 10:48:45.205548 33 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427667 36 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427684 69 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427722 36 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427750 33 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427762 36 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427762 33 1171 XCSE 20240221 10:48:54.427766 36 1171 XCSE 20240221 10:48:54.444535 33 1171 XCSE 20240221 10:48:54.444605 50 1171 XCSE 20240221 10:48:54.445543 19 1171 XCSE 20240221 10:48:54.445552 19 1171 XCSE 20240221 10:48:54.445559 69 1171 XCSE 20240221 10:48:54.447920 267 1171 XCSE 20240221 10:48:54.447920 16 1169 XCSE 20240221 11:00:07.524000 3 1169 XCSE 20240221 11:05:03.211000 37 1169 XCSE 20240221 11:05:03.212000 3 1170 XCSE 20240221 11:12:12.812000 50 1170 XCSE 20240221 11:12:12.812000 28 1170 XCSE 20240221 11:12:12.812000 50 1173 XCSE 20240221 11:26:04.518000 50 1173 XCSE 20240221 11:26:04.519000 65 1173 XCSE 20240221 11:26:58.977000 66 1172 XCSE 20240221 11:30:20.751000 49 1171 XCSE 20240221 11:30:20.883000 17 1172 XCSE 20240221 11:30:20.938000 17 1171 XCSE 20240221 11:40:39.974000 16 1171 XCSE 20240221 11:40:39.974000 33 1169 XCSE 20240221 11:42:04.354000 16 1169 XCSE 20240221 11:42:29.448000 32 1170 XCSE 20240221 12:29:02.242000 100 1170 XCSE 20240221 12:29:02.375000 287 1170 XCSE 20240221 12:29:02.375000 31 1169 XCSE 20240221 12:29:50.772000 1 1169 XCSE 20240221 12:29:50.772000 65 1171 XCSE 20240221 12:42:02.315000 50 1171 XCSE 20240221 12:42:02.315000 9 1171 XCSE 20240221 12:42:02.315000 50 1171 XCSE 20240221 12:42:02.316000 40 1170 XCSE 20240221 12:42:02.334000 20 1170 XCSE 20240221 12:42:02.334000 47 1169 XCSE 20240221 12:54:17.978000 44 1171 XCSE 20240221 13:05:22.590000 23 1171 XCSE 20240221 13:05:22.590000 23 1171 XCSE 20240221 13:05:22.611000 41 1172 XCSE 20240221 13:14:00.037000 3 1172 XCSE 20240221 13:14:00.037000 49 1172 XCSE 20240221 13:14:00.037000 13 1172 XCSE 20240221 13:17:25.598000 2 1172 XCSE 20240221 13:17:25.598000 8 1170 XCSE 20240221 13:22:18.947000 38 1170 XCSE 20240221 13:22:18.947000 15 1170 XCSE 20240221 13:22:18.947000 3 1170 XCSE 20240221 13:22:18.947000 66 1169 XCSE 20240221 13:22:18.984000 9 1171 XCSE 20240221 13:31:00.654000 16 1171 XCSE 20240221 13:31:00.654000 37 1171 XCSE 20240221 13:31:00.654000 15 1171 XCSE 20240221 13:32:08.071000 27 1169 XCSE 20240221 13:43:20.243000 36 1171 XCSE 20240221 13:51:17.342000 12 1171 XCSE 20240221 13:51:17.342000 50 1171 XCSE 20240221 13:51:17.342000 4 1171 XCSE 20240221 13:51:17.342000 2 1171 XCSE 20240221 13:51:17.342000 28 1171 XCSE 20240221 13:51:17.342000 15 1171 XCSE 20240221 13:51:28.576000 2 1169 XCSE 20240221 13:53:36.675000 17 1169 XCSE 20240221 13:55:02.337000 15 1169 XCSE 20240221 13:55:02.337000 16 1169 XCSE 20240221 13:55:02.337000 47 1167 XCSE 20240221 14:11:44.885000 40 1167 XCSE 20240221 14:11:44.903000 20 1167 XCSE 20240221 14:14:55.068000 49 1166 XCSE 20240221 14:29:02.283000 17 1166 XCSE 20240221 14:29:02.283000 16 1166 XCSE 20240221 14:29:02.283000 16 1166 XCSE 20240221 14:29:02.283000 74 1165 XCSE 20240221 14:29:03.110000 19 1165 XCSE 20240221 14:29:03.110000 48 1165 XCSE 20240221 14:29:03.119000 26 1164 XCSE 20240221 14:32:59.387000 2 1166 XCSE 20240221 14:41:46.278000 50 1166 XCSE 20240221 14:41:46.278000 50 1166 XCSE 20240221 14:41:46.278000 50 1166 XCSE 20240221 14:41:46.279000 50 1166 XCSE 20240221 14:41:46.296000 50 1167 XCSE 20240221 14:42:00.071000 15 1167 XCSE 20240221 14:42:27.185000 7 1168 XCSE 20240221 14:45:15.966000 11 1168 XCSE 20240221 14:45:15.966000 16 1168 XCSE 20240221 14:47:32.595000 15 1168 XCSE 20240221 14:51:11.595000 3 1168 XCSE 20240221 14:54:09.464000 3 1168 XCSE 20240221 14:54:09.464000 9 1168 XCSE 20240221 14:54:09.464000 15 1168 XCSE 20240221 14:56:21.594000 15 1168 XCSE 20240221 14:58:57.595000 9 1168 XCSE 20240221 15:03:15.493000 4 1168 XCSE 20240221 15:03:15.493000 2 1168 XCSE 20240221 15:03:15.493000 15 1166 XCSE 20240221 15:04:38.621000 33 1166 XCSE 20240221 15:04:38.621000 15 1166 XCSE 20240221 15:04:38.621000 48 1165 XCSE 20240221 15:05:05.076000 16 1165 XCSE 20240221 15:15:02.649000 15 1165 XCSE 20240221 15:15:02.649000 15 1165 XCSE 20240221 15:15:02.649000 48 1164 XCSE 20240221 15:15:02.667000 29 1165 XCSE 20240221 15:15:02.668000 49 1164 XCSE 20240221 15:15:02.686000 5 1164 XCSE 20240221 15:26:25.523000 65 1165 XCSE 20240221 15:31:31.127000 61 1164 XCSE 20240221 15:37:53.182000 12 1166 XCSE 20240221 15:46:37.864000 7 1166 XCSE 20240221 15:46:44.884000 50 1166 XCSE 20240221 15:46:50.356000 50 1166 XCSE 20240221 15:46:52.445000 50 1166 XCSE 20240221 15:46:52.466000 50 1166 XCSE 20240221 15:47:00.752000 13 1166 XCSE 20240221 15:48:24.864000 50 1166 XCSE 20240221 15:48:24.864000 50 1166 XCSE 20240221 15:48:49.141000 77 1168 XCSE 20240221 15:53:16.135000 50 1170 XCSE 20240221 15:54:01.666000 40 1170 XCSE 20240221 15:54:01.666000 12 1170 XCSE 20240221 15:54:01.666000 45 1171 XCSE 20240221 15:54:01.685000 14 1171 XCSE 20240221 15:54:02.082000 63 1170 XCSE 20240221 15:56:48.350000 18 1170 XCSE 20240221 15:56:48.350000 16 1170 XCSE 20240221 15:56:48.350000 16 1170 XCSE 20240221 15:56:48.350000 19 1170 XCSE 20240221 15:56:48.358000 26 1169 XCSE 20240221 15:58:58.911000 52 1169 XCSE 20240221 16:06:40.625000 11 1169 XCSE 20240221 16:06:40.625000 4 1171 XCSE 20240221 16:16:26.042000 2 1171 XCSE 20240221 16:16:26.042000 42 1171 XCSE 20240221 16:16:26.042000 46 1171 XCSE 20240221 16:16:26.064000 22 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579738 100 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579743 41 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579761 15 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579763 50 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579766 63 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579769 1343 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579788 91 1171 XCSE 20240221 16:40:37.579807 16 1180 XCSE 20240222 9:06:39.540000 16 1178 XCSE 20240222 9:07:22.418000 32 1172 XCSE 20240222 9:19:21.068000 15 1175 XCSE 20240222 9:23:57.357000 1 1174 XCSE 20240222 9:25:48.720000 15 1174 XCSE 20240222 9:25:48.720000 33 1175 XCSE 20240222 9:30:13.423000 32 1174 XCSE 20240222 9:32:38.348000 6 1173 XCSE 20240222 9:34:31.182000 10 1173 XCSE 20240222 9:34:31.182000 16 1173 XCSE 20240222 9:34:31.182000 7 1172 XCSE 20240222 9:41:30.309000 24 1172 XCSE 20240222 9:41:30.326000 7 1172 XCSE 20240222 9:54:01.787000 7 1172 XCSE 20240222 9:54:01.787000 17 1172 XCSE 20240222 9:54:01.824000 16 1172 XCSE 20240222 9:54:01.824000 49 1172 XCSE 20240222 10:01:06.167000 25 1171 XCSE 20240222 10:01:28.919000 21 1171 XCSE 20240222 10:01:28.919000 50 1171 XCSE 20240222 10:01:28.923000 36 1172 XCSE 20240222 10:02:24.003000 4 1172 XCSE 20240222 10:09:27.648000 2 1172 XCSE 20240222 10:12:30.800000 1 1172 XCSE 20240222 10:12:58.936000 4 1172 XCSE 20240222 10:12:58.964000 1 1172 XCSE 20240222 10:13:05.962000 7 1170 XCSE 20240222 10:14:29.100000 6 1170 XCSE 20240222 10:15:07.356000 1 1170 XCSE 20240222 10:15:28.685000 50 1170 XCSE 20240222 10:20:38.810000 33 1169 XCSE 20240222 10:24:14.424000 17 1169 XCSE 20240222 10:24:14.424000 100 1168 XCSE 20240222 10:24:14.443000 50 1168 XCSE 20240222 10:24:14.443000 47 1168 XCSE 20240222 10:24:14.444000 37 1169 XCSE 20240222 10:37:45.274000 26 1169 XCSE 20240222 10:37:45.274000 50 1169 XCSE 20240222 10:37:45.282000 48 1171 XCSE 20240222 10:41:47.968000 12 1171 XCSE 20240222 10:41:47.968000 32 1171 XCSE 20240222 10:41:47.968000 12 1171 XCSE 20240222 10:41:47.968000 20 1171 XCSE 20240222 10:41:47.989000 4 1171 XCSE 20240222 10:41:47.997000 2 1171 XCSE 20240222 10:48:37.311000 2 1171 XCSE 20240222 10:48:37.351000 1 1171 XCSE 20240222 10:48:41.666000 2 1171 XCSE 20240222 10:48:42.375000 1 1171 XCSE 20240222 10:48:45.385000 1 1171 XCSE 20240222 10:48:46.263000 1 1171 XCSE 20240222 10:48:46.552000 2 1171 XCSE 20240222 10:48:51.066000 2 1171 XCSE 20240222 10:48:51.278000 50 1173 XCSE 20240222 10:53:33.009000 50 1173 XCSE 20240222 10:53:33.011000 45 1173 XCSE 20240222 10:53:33.015000 45 1173 XCSE 20240222 10:53:33.019000 7 1173 XCSE 20240222 10:53:33.027000 47 1172 XCSE 20240222 10:55:44.707000 94 1174 XCSE 20240222 11:03:27.007000 33 1175 XCSE 20240222 11:14:09.110000 31 1175 XCSE 20240222 11:14:09.148000 31 1174 XCSE 20240222 11:17:44.237000 110 1174 XCSE 20240222 11:17:44.238000 13 1174 XCSE 20240222 11:17:44.238000 31 1173 XCSE 20240222 11:17:44.255000 40 1175 XCSE 20240222 11:26:00.788000 13 1175 XCSE 20240222 11:26:00.788000 2 1175 XCSE 20240222 11:26:00.788000 10 1175 XCSE 20240222 11:27:27.357000 6 1175 XCSE 20240222 11:27:27.357000 6 1175 XCSE 20240222 11:29:00.178000 9 1175 XCSE 20240222 11:29:00.178000 9 1175 XCSE 20240222 12:16:58.299460 1 1175 XCSE 20240222 12:16:58.299530 10 1175 XCSE 20240222 12:17:01.818852 10 1175 XCSE 20240222 12:17:05.356266 5 1175 XCSE 20240222 12:17:05.356266 400 1177 XCSE 20240222 12:57:14.703535 45 1180 XCSE 20240222 13:42:34.302148 255 1180 XCSE 20240222 13:42:34.302177 38 1180 XCSE 20240222 13:52:46.123284 160 1180 XCSE 20240222 13:56:48.441376 139 1180 XCSE 20240222 13:56:48.441424 63 1180 XCSE 20240222 13:56:48.441430 160 1177 XCSE 20240222 14:39:08.611672 35 1177 XCSE 20240222 14:39:08.611685 205 1177 XCSE 20240222 14:39:08.611692 9 1175 XCSE 20240222 14:39:08.648146 1 1175 XCSE 20240222 14:39:09.605088 11 1175 XCSE 20240222 14:39:09.605088 10 1175 XCSE 20240222 14:39:09.622213 1 1175 XCSE 20240222 14:40:25.198912 9 1175 XCSE 20240222 14:41:05.137227 10 1175 XCSE 20240222 15:27:44.114699 10 1175 XCSE 20240222 15:32:59.584960 28 1175 XCSE 20240222 15:32:59.584960 10 1175 XCSE 20240222 15:33:00.761203 10 1175 XCSE 20240222 15:33:02.277572 14 1175 XCSE 20240222 15:33:02.277572 10 1175 XCSE 20240222 15:33:02.298208 126 1175 XCSE 20240222 15:33:02.298208 9 1175 XCSE 20240222 15:37:34.981588 1 1175 XCSE 20240222 15:40:01.425820 10 1175 XCSE 20240222 15:42:42.154605 10 1175 XCSE 20240222 15:42:42.154651 10 1175 XCSE 20240222 15:42:42.154712 10 1175 XCSE 20240222 15:45:54.145820 17 1175 XCSE 20240222 15:45:54.145820 11 1175 XCSE 20240222 15:59:49.223506 39 1175 XCSE 20240222 15:59:49.223528 39 1175 XCSE 20240222 15:59:49.223559 11 1175 XCSE 20240222 15:59:49.240237 39 1175 XCSE 20240222 15:59:49.240237 12 1175 XCSE 20240222 15:59:53.135022 22 1175 XCSE 20240222 16:00:03.228008 16 1175 XCSE 20240222 16:00:03.228029 12 1175 XCSE 20240222 16:00:03.228060 30 1175 XCSE 20240222 16:01:44.834398 8 1175 XCSE 20240222 16:01:46.038470 12 1175 XCSE 20240222 16:01:46.038470 50 1175 XCSE 20240222 16:01:46.070882 50 1175 XCSE 20240222 16:01:46.070917 50 1175 XCSE 20240222 16:01:46.092077 313 1175 XCSE 20240222 16:01:46.092077 50 1175 XCSE 20240222 16:01:46.092113 50 1175 XCSE 20240222 16:01:46.150766 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.743160 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.743206 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.743249 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.759975 24 1175 XCSE 20240222 16:04:41.760000 26 1175 XCSE 20240222 16:04:41.761319 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.761366 14 1175 XCSE 20240222 16:04:41.761369 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.762547 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.779363 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.779394 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.780845 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.780847 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.796178 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.796475 50 1175 XCSE 20240222 16:04:41.797921 9 1175 XCSE 20240222 16:04:41.813000 50 1173 XCSE 20240222 16:07:45.633734 2 1173 XCSE 20240222 16:07:45.655057 21 1173 XCSE 20240222 16:07:45.660349 327 1173 XCSE 20240222 16:07:45.660365 10 1172 XCSE 20240222 16:09:56.660761 385 1172 XCSE 20240222 16:09:56.660782 105 1172 XCSE 20240222 16:09:56.660801 2 1171 XCSE 20240222 16:22:43.643140 1 1171 XCSE 20240222 16:22:43.643340 144 1171 XCSE 20240222 16:22:43.665401 50 1172 XCSE 20240222 16:22:49.737967 17 1172 XCSE 20240222 16:22:49.759350 28 1172 XCSE 20240222 16:23:02.405421 15 1172 XCSE 20240222 16:23:02.405440 5 1172 XCSE 20240222 16:23:10.819187 185 1172 XCSE 20240222 16:23:10.819298 54 1171 XCSE 20240222 16:31:31.421364 144 1171 XCSE 20240222 16:31:31.427532 13 1171 XCSE 20240222 16:31:54.135395 10 1171 XCSE 20240222 16:31:54.135414 32 1171 XCSE 20240222 16:31:54.135447 32 1170 XCSE 20240222 16:37:03.286207 22 1170 XCSE 20240222 16:40:05.428202 36 1170 XCSE 20240222 16:40:05.659528 13 1170 XCSE 20240222 16:40:06.112869 99 1170 XCSE 20240222 16:40:06.132400 33 1170 XCSE 20240222 16:40:06.135885 40 1170 XCSE 20240222 16:40:07.122897 25 1170 XCSE 20240222 16:40:07.145698 17 1169 XCSE 20240223 9:00:42.322000 15 1169 XCSE 20240223 9:05:19.040000 15 1169 XCSE 20240223 9:06:06.110000 31 1167 XCSE 20240223 9:06:44.001000 31 1166 XCSE 20240223 9:06:44.009000 31 1165 XCSE 20240223 9:07:20.103000 31 1166 XCSE 20240223 9:07:58.694000 17 1164 XCSE 20240223 9:11:27.371000 16 1164 XCSE 20240223 9:11:27.371000 32 1163 XCSE 20240223 9:16:58.076000 46 1165 XCSE 20240223 9:29:21.107000 15 1165 XCSE 20240223 9:29:21.107000 15 1165 XCSE 20240223 9:29:21.107000 35 1165 XCSE 20240223 9:29:21.108000 27 1165 XCSE 20240223 9:29:21.115000 27 1165 XCSE 20240223 9:29:21.120000 45 1164 XCSE 20240223 9:39:07.515000 1 1164 XCSE 20240223 9:39:07.515000 34 1164 XCSE 20240223 9:41:46.304000 1 1164 XCSE 20240223 9:49:32.736000 50 1164 XCSE 20240223 9:49:32.736000 6 1164 XCSE 20240223 9:49:32.776000 41 1168 XCSE 20240223 9:57:01.299000 17 1168 XCSE 20240223 9:57:01.299000 9 1168 XCSE 20240223 9:57:01.299000 13 1168 XCSE 20240223 9:57:01.299000 49 1168 XCSE 20240223 9:57:01.299000 123 1168 XCSE 20240223 9:57:01.301000 31 1167 XCSE 20240223 10:03:38.198000 36 1168 XCSE 20240223 10:03:58.259000 15 1168 XCSE 20240223 10:05:10.435000 9 1169 XCSE 20240223 10:06:37.439000 6 1169 XCSE 20240223 10:06:37.439000 15 1169 XCSE 20240223 10:07:59.435000 12 1169 XCSE 20240223 10:09:31.435000 3 1169 XCSE 20240223 10:09:31.435000 14 1167 XCSE 20240223 10:13:21.388000 30 1167 XCSE 20240223 10:13:52.618000 15 1167 XCSE 20240223 10:15:16.435000 4 1166 XCSE 20240223 10:15:19.885000 44 1166 XCSE 20240223 10:15:19.888000 1 1164 XCSE 20240223 10:20:35.435000 15 1165 XCSE 20240223 10:20:35.435000 7 1166 XCSE 20240223 10:22:27.773000 30 1166 XCSE 20240223 10:31:16.176000 50 1167 XCSE 20240223 10:40:05.088000 13 1167 XCSE 20240223 10:40:05.088000 56 1167 XCSE 20240223 10:43:19.199000 5 1167 XCSE 20240223 10:43:19.199000 1 1168 XCSE 20240223 10:50:45.760000 7 1167 XCSE 20240223 11:00:04.025000 13 1167 XCSE 20240223 11:00:04.025000 42 1167 XCSE 20240223 11:00:04.066000 15 1167 XCSE 20240223 11:00:07.596000 20 1167 XCSE 20240223 11:00:07.596000 41 1167 XCSE 20240223 11:00:07.596000 80 1167 XCSE 20240223 11:00:07.597000 14 1167 XCSE 20240223 11:00:07.597000 7 1166 XCSE 20240223 11:03:30.469000 25 1166 XCSE 20240223 11:03:30.469000 15 1167 XCSE 20240223 11:05:17.435000 15 1167 XCSE 20240223 11:06:41.435000 15 1167 XCSE 20240223 11:08:19.437000 15 1167 XCSE 20240223 11:09:50.278000 5 1170 XCSE 20240223 11:16:51.021000 50 1170 XCSE 20240223 11:16:51.021000 15 1170 XCSE 20240223 11:18:25.763000 46 1170 XCSE 20240223 11:18:25.763000 40 1170 XCSE 20240223 11:18:25.781000 49 1170 XCSE 20240223 11:21:28.150000 5 1170 XCSE 20240223 11:21:28.156000 30 1170 XCSE 20240223 11:24:35.378000 100 1170 XCSE 20240223 11:39:07.667241 2503 1170 XCSE 20240223 11:39:07.667241 16 1168 XCSE 20240223 11:51:43.053000 1 1168 XCSE 20240223 12:02:15.435000 14 1168 XCSE 20240223 12:02:15.435000 16 1166 XCSE 20240223 12:03:02.103000 13 1166 XCSE 20240223 12:03:02.103000 2 1168 XCSE 20240223 12:12:48.129000 29 1168 XCSE 20240223 12:14:36.208000 16 1168 XCSE 20240223 12:19:21.106000 16 1168 XCSE 20240223 12:29:26.026000 16 1167 XCSE 20240223 12:29:53.163000 50 1168 XCSE 20240223 12:50:41.647000 31 1168 XCSE 20240223 12:51:45.001000 15 1168 XCSE 20240223 12:51:47.036000 14 1168 XCSE 20240223 12:52:28.435000 1 1168 XCSE 20240223 12:52:28.435000 10 1168 XCSE 20240223 13:06:43.072000 32 1167 XCSE 20240223 13:19:52.458000 5 1167 XCSE 20240223 13:19:52.458000 32 1168 XCSE 20240223 13:59:45.726000 5 1167 XCSE 20240223 14:01:51.436000 11 1167 XCSE 20240223 14:01:51.436000 15 1167 XCSE 20240223 14:03:37.179000 15 1167 XCSE 20240223 14:05:24.437000 8 1167 XCSE 20240223 14:10:07.398000 31 1167 XCSE 20240223 14:10:07.398000 15 1167 XCSE 20240223 14:11:51.435000 9 1167 XCSE 20240223 14:13:34.436000 6 1167 XCSE 20240223 14:13:34.436000 4 1168 XCSE 20240223 14:18:35.333000 9 1168 XCSE 20240223 14:18:35.333000 37 1168 XCSE 20240223 14:18:35.356000 47 1167 XCSE 20240223 14:21:43.334000 144 1167 XCSE 20240223 14:39:14.838015 65 1167 XCSE 20240223 14:39:14.838049 91 1167 XCSE 20240223 14:39:14.844802 16 1167 XCSE 20240223 14:48:25.144000 50 1167 XCSE 20240223 14:48:25.144000 16 1166 XCSE 20240223 14:48:25.163000 15 1166 XCSE 20240223 14:48:25.163000 15 1166 XCSE 20240223 14:48:25.163000 15 1166 XCSE 20240223 14:48:25.163000 48 1167 XCSE 20240223 14:48:25.163000 61 1166 XCSE 20240223 14:55:56.865000 61 1165 XCSE 20240223 14:59:44.879000 5 1165 XCSE 20240223 14:59:44.879000 50 1165 XCSE 20240223 14:59:44.880000 66 1164 XCSE 20240223 14:59:44.897000 22 1165 XCSE 20240223 14:59:44.897000 34 1165 XCSE 20240223 15:30:54.792000 32 1165 XCSE 20240223 15:30:54.792000 9 1165 XCSE 20240223 15:30:54.810000 49 1165 XCSE 20240223 15:33:09.191000 2 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 6 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 7 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 52 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 18 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 14 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 8 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 50 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 29 1166 XCSE 20240223 15:33:58.442000 50 1166 XCSE 20240223 15:33:58.461000 20 1166 XCSE 20240223 15:33:58.461000 50 1166 XCSE 20240223 15:33:58.480000 50 1166 XCSE 20240223 15:33:58.481000 50 1166 XCSE 20240223 15:33:58.542000 50 1166 XCSE 20240223 15:34:01.860000 46 1166 XCSE 20240223 15:36:21.470000 19 1166 XCSE 20240223 15:36:21.487000 29 1166 XCSE 20240223 15:36:21.487000 50 1166 XCSE 20240223 15:40:16.085000 50 1166 XCSE 20240223 15:41:09.770000 14 1166 XCSE 20240223 15:41:09.790000 6 1166 XCSE 20240223 15:41:09.791000 6 1166 XCSE 20240223 15:41:09.791000 6 1166 XCSE 20240223 15:41:09.791000 7 1166 XCSE 20240223 15:41:09.791000 15 1166 XCSE 20240223 15:51:16.796000 80 1166 XCSE 20240223 15:51:16.806000 15 1166 XCSE 20240223 15:51:16.806000 2 1166 XCSE 20240223 15:53:17.691000 50 1168 XCSE 20240223 15:56:38.128000 51 1168 XCSE 20240223 15:59:30.050000 14 1168 XCSE 20240223 15:59:30.050000 61 1168 XCSE 20240223 15:59:30.099000 50 1168 XCSE 20240223 15:59:50.436000 50 1168 XCSE 20240223 15:59:50.454000 50 1168 XCSE 20240223 15:59:50.455000 44 1169 XCSE 20240223 16:04:02.853000 34 1169 XCSE 20240223 16:04:02.853000 14 1169 XCSE 20240223 16:04:02.853000 14 1169 XCSE 20240223 16:04:02.853000 50 1169 XCSE 20240223 16:04:02.873000 50 1169 XCSE 20240223 16:04:02.874000 21 1169 XCSE 20240223 16:04:02.877000 16 1169 XCSE 20240223 16:04:30.436000 48 1169 XCSE 20240223 16:10:37.456000 46 1169 XCSE 20240223 16:10:37.456000 50 1169 XCSE 20240223 16:10:37.473000 45 1169 XCSE 20240223 16:10:37.494000 50 1169 XCSE 20240223 16:10:38.572000 21 1169 XCSE 20240223 16:10:38.616000 11 1169 XCSE 20240223 16:11:54.288000 5 1169 XCSE 20240223 16:11:54.288000 16 1169 XCSE 20240223 16:11:54.288000 16 1169 XCSE 20240223 16:11:54.288000 16 1168 XCSE 20240223 16:11:54.462000 50 1169 XCSE 20240223 16:15:41.325000 50 1169 XCSE 20240223 16:15:44.324000 24 1169 XCSE 20240223 16:15:44.343000 3 1168 XCSE 20240223 16:15:54.734000 63 1169 XCSE 20240223 16:18:44.134000 31 1169 XCSE 20240223 16:18:44.166000 16 1168 XCSE 20240223 16:23:02.283000 1 1168 XCSE 20240223 16:23:02.283000 14 1168 XCSE 20240223 16:23:02.283000 15 1168 XCSE 20240223 16:23:02.283000 10 1168 XCSE 20240223 16:23:02.284000 44 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 18 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 3 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 16 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 3 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 10 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 6 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 6 1169 XCSE 20240223 16:24:43.519000 9 1168 XCSE 20240223 16:24:43.548000 7 1168 XCSE 20240223 16:24:43.548000 37 1168 XCSE 20240223 16:27:20.352450 50 1168 XCSE 20240223 16:27:20.381370 46 1168 XCSE 20240223 16:27:20.381387

