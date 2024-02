Draper vill förbättra ECMO-behandling med CHS™-coatad produkt

Draper (The Charles Stark Draper Laboratory Inc.) meddelar att man ingått i partnerskap med US Department of Health and Human Services för att utveckla en innovativ produkt för behandling av akut andnödssyndrom (Acute Respiratory Distress Syndrome - ARDS) vilket drabbar mer än 200 000 amerikaner varje år. Produkten under utveckling är CHS™-coatad.

ASRD orsakas vanligen av infektion/lunginflammation, toxisk exponering eller trauma och är en livshotande diagnos där patientens normala lungfunktion nedsatts så pass att syresättning utan assistans omöjliggörs. Behandlingsrekommendationer innefattar oftast någon form av mekanisk ventilation, företrädesvis ECMO (extracorporeal membrane oxygenation). Trots adekvat behandling är sannolikheten att överleva reducerad till 60-75%

ECMO syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Nuvarande teknik med hollow-fiber-membran fungerar väl för att syresätta blodet, men ger allvarliga problem med blodklottning, blödning och inflammationspåslag. Bland annat härrör problemen från att ECMO många gånger förutsätter att patienten erhåller stora mängder heparin intravenöst. Draper utvecklar därför produkten BLOx, där blodet på ett kontrollerat sätt förs genom mikrokanaler för syresättning, med ingen eller minimal tillförsel av intravenöst heparin. För att undvika blodproppar i produktens mikrokanaler under dessa premisser, så använder man Corlines antitrombotiska coatning CHS™. Med BLOx minskas också storleken på enheten dramatiskt vilket möjliggör portabla lösningar.

Henrik Nittmar, VD i Corline, kommenterar:

“BLOx är ett mycket bra exempel på en innovativ produkt som kan lösa ett verkligt medicinskt behov och där vår unika CHS™-yta är en grundläggande förutsättning för funktionen. Vi ser med tillförsikt fram emot att arbeta med Draper i kommande utvecklingsfaser. Projektet är i tidig fas men Draper är en fantastisk organisation. De har hjälpt till att sätta människor på månen, så det finns all anledning att tro att de kan fortsätta bidra till mänsklighetens utveckling.”

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.