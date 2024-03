Havila Shipping ASA: Forlengelse av kontrakter for Havila Borg og Havila Fanø

Selskapet har inngått avtale med Peterson Den Helder BV for PSV fartøyet Havila Borg med inntil 150 dager med oppstart 5. april 2024 i direkte fortsettelse av eksisterende kontrakt.

Selskapet har inngått avtale med TotalEnergies EP Denmark AS om å forlenge kontraktsperioden for PSV fartøyet Havila Fanø ut juni 2024.

Dagratene er i overenstemmelse med dagens marked.

Kontakter:

Administrerende direktør Njål Sævik, +47 909 35 722

Finansdirektør Arne Johan Dale, +47 909 87 706

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12