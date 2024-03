Tonner Drones devient actionnaire majoritaire d’Aero41

Cannes, 4 mars 2024 - 18h

Tonner Drones (FR001400H2X4 - ALTD) a le plaisir d'annoncer qu’elle détient désormais 91% du capital d’Aero41.

Aero41 est un développeur et vendeur Suisse de drones de protection agricole qui peuvent pulvériser efficacement les cultures même lorsqu'elles sont situées sur des terrains complexes et difficiles d'accès. Au fil des ans, Aero41 s'est constitué une solide clientèle, mais a récemment rencontré des difficultés financières.

En conséquence, le 19 février 2024, une AGE a été organisée. Lors de celle-ci, Tonner Drones a proposé au Conseil d’administration d’Aero41 de procéder à une augmentation de capital par compensation de sa créance de 400 000 CHF (424 461,60 €) pour devenir l'actionnaire de contrôle d’Aero41 avec 91% des actions. A également été décidé lors de cette même AGE le changement du Conseil d'administration comme suit :

Monsieur Jean-François Ott en qualité de Président

Monsieur Bradley Taylor en qualité d’administrateur

Monsieur Frédéric Hemmeler en qualité d’administrateur





Toutes les résolutions ont été adoptées et le procès-verbal est disponible sur le site web de la société dans la section Finance.

Cette étape intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Tonner Drones visant à devenir un consolidateur de l'industrie des drones et des technologies liées aux drones. Tonner Drones se réjouit de cette opportunité de travailler en étroite collaboration avec les clients actuels d'Aero41, poursuivre le développement des produits et de la technologie d'Aero41, mais aussi étendre les opérations d'Aero41 grâce aux relations internationales et ressources de Tonner Drones.

A propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ses participations dans ces entreprises par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine ; cependant, elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com

Si vous souhaitez en savoir plus, ou si vous êtes intéressé par un partenariat : contact@tonnerdrones.com

