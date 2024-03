KH Group Oyj

Lehdistötiedote 7.3.2024 klo 9.30

Indoor Group on uusinut rahoitussopimuksen

KH Groupin tytäryhtiö Indoor Group Holding on allekirjoittanut päivitetyn rahoitussopimuksen.

Sopimuksessa päivitetään lainojen takaisinmaksuaikataulua sekä kovenanttiehtoja. Vuonna 2024 erääntyvän 9,25 miljoonan euron bullet-lainan takaisinmaksu siirtyy vuoteen 2026. Kovenanteissa on huomioitu nykyinen taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät.

