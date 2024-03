Crosslake Fibre étend ses services réseau avec un nouveau point de présence au centre de données MTL3 de Cologix à Montréal

DENVER et LONDRES, 12 mars 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix, le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données hyperscale edge, a annoncé aujourd’hui avoir élargi son partenariat avec Crosslake Fibre, un fournisseur de services réseau (NSP) international et développeur de routes de fibre optique longue distance. La dernière avancée comprend le lancement d'un nouveau point de présence (PoP) au centre de données de périphérie numérique MTL3 de Cologix situé à Montréal, au Canada, motivé par la demande croissante des clients pour les services de Crosslake.

Ce développement important s'appuie sur le partenariat actuel entre Crosslake Fibre et Cologix à Toronto, au Canada, où la société exploite un câble sous-marin unique reliant les marchés financiers et technologiques essentiels de Toronto, New York et Chicago. L'ajout du site de Montréal étend maintenant l'accès au réseau financier mondial, Velocity, de Crosslake et aux services de réseau généraux, améliorant ainsi les options de connectivité pour les clients de Cologix et renforçant la position de Crosslake en tant que chef de file des services de réseau internationaux. Pour en savoir plus.

« Ce nouveau PoP au centre de données MTL3 de Cologix constitue une progression naturelle de notre partenariat actuel », a déclaré Mike Cunningham, PDG de Crosslake Fibre. « Notre infrastructure de fibre optique terrestre et sous-marine étend notre portée et permet aux clients, nouveaux et actuels, d'accéder à notre réseau haute performance, améliorant ainsi la connectivité et la résilience à l’échelle mondiale. »

Cologix dispose d'un solide écosystème d'interconnexion canadien composé de 350 réseaux, de plus de 200 fournisseurs de services en nuage, de 15 passerelles d'accès au nuage public et de trois échanges Internet. Actuellement, Cologix fournit 75 % de toutes les passerelles d'accès au nuage public au Canada, notamment, Amazon Web Services® Direct Connect, Google Cloud Interconnect, IBM Cloud, Microsoft® Azure ExpressRoute et Oracle FastConnect.

« Nous comprenons le besoin croissant, au sein de notre écosystème, de solutions de connectivité qui répondent aux exigences changeantes des entreprises en matière de données, en particulier celles qui adoptent des applications d'IA », a déclaré Sean Maskell, président et directeur général de Cologix Canada. « Cette expansion nous donne les moyens de fournir une capacité évolutive, sécurisée et ininterrompue aux clients, en offrant les itinéraires les plus rapides et les plus efficaces à travers divers emplacements géographiques. »

Qui est Cologix inc.?

Cologix vous propose des centres de données à travers l’Amérique du Nord offrant des environnements à la fois hyperscale et près de vos clients. Cologix est le point névralgique pour les fournisseurs infonuagiques, les transporteurs et une panoplie de partenaires qui veulent déployer leurs applications tout près des usagers à travers le Canada et les É.-U. Exploitant un nombre croissant de centres dernier cri qui répondent à vos besoins de croissance chez les fournisseurs infonuagiques et offrant un écosystème hautement branché, Cologix propose des solutions de centre de données à grande échelle et sur mesure pour accélérer la transformation numérique des clients. Pour une connectivité sur demande, pour l’évolutivité et le contrôle, Cologix Access Marketplace fournit un provisionnement rapide, fiable et en libre-service. Pour une visite de l’un de nos centres de données à Ashburn, Columbus, Dallas, Jacksonville, Lakeland, Minneapolis, Montréal, New Jersey, Silicon Valley, Toronto ou Vancouver, visitez Cologix ou envoyez un courriel. Suivez Cologix sur LinkedIn et X/Twitter.

Qui est Crosslake Fibre?

Crosslake Fibre est un fournisseur international de services réseau (NSP) et développeur de projets de fibre optique en Amérique du Nord et en Europe. L'approche innovante de Crosslake en matière d'exploitation et de développement de réseaux de nouvelle génération offre une gamme de services de connectivité sur de nouvelles routes dorsales pour les services financiers, les transporteurs et les clients centrés sur le Web. Pour plus d’informations, visitez www.crosslakefibre.ca.

Contact média pour Cologix:

Shifali Erasmus, Crackle PR

Cologix@cracklepr.com

Contact média pour Crosslake Fibre:

Carey Copeling, Chef du Marketing

carey@crosslakefibre.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/509b1978-e388-40c9-a022-9b50fea6fc26/fr