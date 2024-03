Déclaration des transactions sur actions propres 2024/02

Information réglementée

Paris, 18 mars 2024

DECLARATION N° 2024/02

DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES

Période du : 11 mars au 15 mars 2024

Emetteur : Pluxee N.V.

Catégorie de titres : Actions ordinaires (ISIN : NL0015001W49)

Présentation agrégée par jour et par marché

Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code ISIN Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition (en euros) Marché

(Code MIC) 213800RQNIQT48SEEO85 11-Mar-24 NL0015001W49 16,104 27.3971 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 11-Mar-24 NL0015001W49 9,896 27.3779 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 11-Mar-24 NL0015001W49 3,500 27.3773 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Mar-24 NL0015001W49 10,101 27.7667 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 12-Mar-24 NL0015001W49 1,453 27.4941 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 12-Mar-24 NL0015001W49 446 27.4955 TQE 213800RQNIQT48SEEO85 13-Mar-24 NL0015001W49 13,000 28.0157 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 13-Mar-24 NL0015001W49 7,000 28.0247 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 14-Mar-24 NL0015001W49 13,002 27.7001 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 14-Mar-24 NL0015001W49 6,998 27.7096 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Mar-24 NL0015001W49 46,800 27.0759 XPAR 213800RQNIQT48SEEO85 15-Mar-24 NL0015001W49 20,500 27.0957 DXE 213800RQNIQT48SEEO85 15-Mar-24 NL0015001W49 2,700 27.1247 TQE

À propos de Pluxee

Présent dans 31 pays, Pluxee est un acteur international majeur du marché des avantages et de l’engagement des salariés. Pluxee accompagne les entreprises dans les enjeux d’attractivité, d’engagement et de fidélisation de leurs collaborateurs grâce à une offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant par des solutions de motivation et de reconnaissance des salariés, ou de programmes d’aide publique.

S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions de consommateurs.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties prenantes. Pour y parvenir, Pluxee accompagne le bien-être au travail des employés, en déployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, et en contribuant à la préservation de la planète.

Pour plus d’information : www.pluxeegroup.com/fr

Pièce jointe