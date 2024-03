Gereglementeerde informatie

Nazareth (België)/Rotterdam (Nederland), 19 maart 2024 – 18u CET

Openbaarmaking kennisgeving van Mawer Investment Management Ltd.

Op 18 maart 2024 heeft Fagron een kennisgeving ontvangen van Mawer Investment Management Ltd., overeenkomstig de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde vennootschappen, dat haar aandeelhouderschap op 15 maart 2024 de kennisgevingsdrempel van 5% heeft overschreden door verwerving van stemrecht verlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving Mawer Investment Management Ltd.

De kennisgeving is gedaan door een persoon die alleen kennisgeeft.

Op 15 maart 2024 had Mawer Investment Management Ltd. in totaal 3.678.690 stemrechten. Op basis van de noemer van 73.228.904 (totaal aantal stemrechten) vertegenwoordigd dat 5,02% van het totaal aantal stemrechten.

Mawer Investment Management Ltd. Is een beleggingsadviseur die fondsen en rekeningen beheert die de genotificeerde aandelen houden. Mawer Investment Management Ltd. kan de stemrechten naar eigen goeddunken uitoefenen zonder instructies van haar klanten.

De (Engelstalige) kennisgeving van Mawer Investment Management Ltd. kan worden geraadpleegd via deze link.

