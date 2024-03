RA 2023 : Confirmation de la solidité du modèle de croissance rentable de Sidetrade

Résultats annuels 2023

Confirmation de la solidité du modèle de croissance rentable

Forte croissance du chiffre d’affaires (+20%) et des abonnements SaaS (+23%) à taux de change constant

CreditPoint Software, une acquisition relutive en ordre de marche

Un résultat d’exploitation à 5,8 M€ contre 3,7 M€ en 2022 (+58%)

Forte hausse du taux de marge opérationnelle 13% (vs 10% en 2022)

Progression du résultat net à 5,6 M€ contre 3,4 M€ en 2022 (+67%)

Une génération de cashflow d’exploitation de 8,7 M€

Un engagement RSE doublement distingué : médaille d’or par EthiFinance et médaille d’argent par Ecovadis

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd’hui une croissance de 20% de son chiffre d’affaires 2023 à taux de change constant (19% en données publiées), de son résultat d’exploitation à 5,8 M€ (+58%), de son taux de marge opérationnelle à 13% et de son résultat net à 5,6M€ (+67%).

En commentant cette publication, Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré :

« Cet exercice 2023 confirme une fois de plus la solidité du modèle de développement de Sidetrade. D’une part, notre avance technologique en matière d’intelligence artificielle nous a permis de réussir l’année la plus prolifique en valeur annuelle de nouveaux contrats signés (11,2 M€). Sur le plan des revenus, Sidetrade affiche une croissance remarquable de 20% à taux de change constant dont 23% pour les seuls revenus d’abonnements SaaS de nos activités Order-to-Cash. Cette performance s’appuie sur deux moteurs principaux : le succès de notre expansion aux Etats-Unis avec plus de 40% de croissance des revenus, conjugué à une stratégie commerciale ciblée sur les grands groupes multinationaux, conduisant à une augmentation de 48% des revenus d’abonnement sur ce segment. Tenant compte du décalage inhérent au modèle SaaS entre les prises de commandes et le revenu généré, les succès commerciaux engrangés en 2023 nous amènent à anticiper avec sérénité une nouvelle année de croissance à deux chiffres de nos revenus pour l’ensemble de l’exercice 2024.

D’autre part, 2023 aura été marquée à la fois par une poursuite soutenue de nos investissements, notamment aux Etats-Unis, et par une recherche constante de productivité et d’efficacité dans tous les domaines de l’entreprise. A ce titre, ces efforts de rationalisation conjugués à un niveau de marge brute élevé (81%), nous ont permis de faire un bond significatif sur notre résultat d’exploitation à 5,8 M€ (+57%) et à améliorer de près de 3 points notre taux de marge opérationnelle, s’établissant désormais à 13% de notre chiffre d’affaires contre 10% en 2022. Notre niveau de génération de cashflow d’exploitation à 8,7 M€ en 2023, niveau jamais atteint au cours d’un exercice, est certainement la meilleure illustration de cette année réussie.

Au-delà de ces chiffres, le modèle de Sidetrade, basé sur un équilibre solide entre croissance et rentabilité, fait une nouvelle fois la preuve de sa pertinence dans un environnement économique incertain. »

Sidetrade



(en millions d’euros) 2023 2022 Variation Valeur Annuelle des nouveaux Contrats (ACV) 11,2 10,3 +9% Chiffre d’affaires 43,7 36,8 +19% dont abonnements SaaS ‘Order-to-Cash’ 36,6 30,1 +22% Marge brute 35,3 29,0 +22% en % du chiffre d’affaires 81% 79% Dépenses d'exploitation (OPEX) (29,4) (25,3) +16% Résultat d’exploitation 5,8 3,7 +58% en % du chiffre d’affaires 13% 10% Résultat net 5,6 3,4 +67%

Les procédures d’audit sur les comptes consolidés 2023 ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis après finalisation des procédures requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

Nouveau sommet avec 11,2 M€ de commandes en 2023

Au cours de l'année 2023, malgré les défis économiques, Sidetrade a fait preuve de sa résilience en surpassant son précédent record de valeur annuelle des nouveaux contrats signés (ACV), avec une augmentation de 9% pour atteindre 11,2 M€. Cette performance a été particulièrement portée par le dynamisme du marché américain, lequel a enregistré une hausse de 22% de ses commandes, représentant 37% du total des prises de commandes.

Les prises de commandes pour les nouveaux abonnements SaaS ont généré 6,18 M€, restant stables malgré un léger recul de 4% par rapport à 2022. Sidetrade a mis l'accent sur la pérennité de ses revenus, ce qui s'est traduit par un allongement de la durée moyenne des nouveaux contrats à 45,5 mois en 2023. La valeur totale des nouveaux contrats d’abonnement signés sur leur durée d’engagement (Total Contract Value - TCV) a légèrement augmenté, s'établissant à 21,1 M€. Les prestations de services ont vu leurs commandes croître de 31%, grâce notamment à une multiplication des projets de déploiements à l'échelle mondiale.

La stratégie commerciale ciblée de Sidetrade, visant les grandes entreprises avec plus d'un milliard de dollars de chiffre d'affaires, ainsi que la reconnaissance de son avance technologique en intelligence artificielle, particulièrement aux États-Unis, ont été des facteurs clés de cette réussite. La complétude de l'offre de Sidetrade, couvrant tout le cycle Order-to-Cash, est le fruit d'une politique d'innovation soutenue.

Les nouveaux clients (« New Business ») ont constitué 58% du total des commandes, tandis que les extensions de contrats (« Cross-Sell ») et les ventes additionnelles (« UpSell ») ont respectivement représenté 20% et 22% des prises de commandes.

Forte croissance du chiffre d’affaires (+20%) et des abonnements SaaS (+23%) à taux de change constant

En 2023, Sidetrade a affiché une croissance soutenue de son activité, illustrée par l'augmentation de 23% de son revenu lié aux abonnements SaaS 'Order-to-Cash' à taux de change constant, une performance qui se traduit par une hausse de 22% en données publiées. Le chiffre d'affaires global de l'entreprise pour l’année s'est élevé à 43,7 M€, témoignant d'une progression robuste de 20% à taux de change constant et de 19% en données publiées.

Cette évolution favorable s'explique principalement par trois facteurs :

Expansion réussie aux États-Unis : le marché américain a continué de stimuler la croissance de Sidetrade, avec une augmentation remarquable de 40% de ses revenus en 2023, atteignant 12,1 M€. L'Amérique du Nord, contribuant à hauteur de 28% au chiffre d'affaires global, est devenue un pilier majeur de la société.

: le marché américain a continué de stimuler la croissance de Sidetrade, avec une augmentation remarquable de 40% de ses revenus en 2023, atteignant 12,1 M€. L'Amérique du Nord, contribuant à hauteur de 28% au chiffre d'affaires global, est devenue un pilier majeur de la société. Attractivité accrue des entreprises multinationales : Sidetrade a nettement étoffé son portefeuille clients sur les solutions 'Order-to-Cash', avec une croissance en 2023 de 48% des abonnements issus d'entreprises multinationales avec des contrats annuels (ARR) excédant 250 000 €. Ces engagements constituent à présent 43% du total des abonnements.

: Sidetrade a nettement étoffé son portefeuille clients sur les solutions 'Order-to-Cash', avec une croissance en 2023 de 48% des abonnements issus d'entreprises multinationales avec des contrats annuels (ARR) excédant 250 000 €. Ces engagements constituent à présent 43% du total des abonnements. Contribution de l'intégration de CreditPoint Software : Avec un chiffre d'affaires de 0,9 M€ au second semestre 2023, les activités de CreditPoint Software ont influencé la croissance annuelle de la société de 2%.

Il est rappelé que tous les contrats pluriannuels de Sidetrade sont systématiquement indexés sur l'inflation (le Syntec pour l’Europe du Sud, le UK CPI pour l’Europe du Nord, et le US CPI pour les États-Unis). Cette mesure assure la répercussion annuelle de l’évolution des prix sur le montant total des abonnements SaaS, sans nécessiter d'attendre le renouvellement des contrats.

CreditPoint Software, une acquisition relutive en ordre de marche

Le 30 juin 2023, Sidetrade a renforcé la complétude de son offre en faisant l’acquisition des activités de CreditPoint Software, société américaine spécialisée dans la gestion du risque de crédit (cf. communiqué du 3/07/2023 ). Ces activités, consolidées dans les comptes du Groupe au 1er juillet 2023, ont contribué à un revenu additionnel de 0,9 M€ au second semestre 2023.

Tous les collaborateurs de CreditPoint Software ont été rapidement intégrés, favorisant une synergie efficace au sein des différents départements du Groupe. Le déploiement de la solution de CreditPoint Software dans la version unique de la plateforme de Sidetrade sera ainsi achevé dès la fin du premier semestre 2024, rendant les nouvelles fonctionnalités de gestion du risque de crédit immédiatement accessibles pour les premiers clients.

L'accord d’acquisition prévoyait un paiement initial (0,5 M€ à la signature) suivi d’un versement conditionnel après le renouvellement en octobre 2023 du principal client de CreditPoint Software (représentant environ 50% de ses revenus). Ce client du secteur de l’agro-alimentaire générait plus de 0,6 M€ d’abonnement annuel. Début octobre 2023, Sidetrade a non seulement renouvelé le contrat pour un montant identique (hors prises de commandes déjà indiquées ci-dessus) mais a également étendu la durée initiale d’engagement de 36 à 60 mois, augmentant ainsi la valeur totale du contrat sur la durée d’engagement à 3 M€. Sidetrade s’est alors acquitté d’un complément de prix d’acquisition de 2 M€. Quelques semaines plus tard, Sidetrade réussissait à convaincre ce leader nord-américain d’adopter d’autres solutions de Sidetrade aux Etats-Unis et en Australie, aboutissant à un contrat supplémentaire d’une valeur et durée identiques. Ce nouveau contrat positionne ce client parmi les cinq plus importants clients Sidetrade avec un ARR dépassant 1 M€. Il est à noter que ce deuxième contrat, étant hors du cadre de l'acquisition, n'a pas entraîné de paiement complémentaire. Après le règlement final, le montant total de l'acquisition s'élèvera à 2,7 M€, incluant le prix d’acquisition sur les prestations de services (0,2 M€).

Forte progression du taux de marge opérationnelle à 13% tout en investissant 4 M€ supplémentaires

Progression significative de la marge brute à 81% du chiffre d’affaires, au-dessus de la moyenne de l’industrie du SaaS

Le taux de marge brute s’est encore amélioré, culminant à 81% du chiffre d’affaires 2023 (contre 79% en 2022) et à 93% (+1 point vs 2022) pour les seul abonnements SaaS. Sur l’exercice, Sidetrade enregistre une augmentation incrémentale de 6,3 M€ de sa marge brute par rapport à l’année précédente.

Cette très bonne performance est marquée par : la contribution des abonnements SaaS laquelle représente désormais 98% de la marge brute globale de la société, une politique commerciale valorisant l’avance technologique de la société en intelligence artificielle ainsi qu’une bonne maîtrise des coûts, réalisée malgré un contexte inflationniste. Sidetrade continue de démontrer la rentabilité de son modèle SaaS lequel génère une marge brute incrémentale significative, année après année.

Un taux de marge opérationnelle en très forte progression à 13% du chiffre d’affaires malgré 4 M€ d’investissements supplémentaires

Le résultat d’exploitation s’établit à 5,8 M€ en 2023, en hausse de 58% comparé à l’exercice 2022 (3,7 M€). En 2023, la marge brute, avec l’augmentation de 6,3 M€ par rapport à 2022, s’élève à 35,3 M€. Cette progression significative a largement permis de soutenir la politique d’investissements de Sidetrade (+4,0 M€ vs 2022) tout en faisant bondir le résultat d’exploitation au plus haut niveau jamais atteint dans l'histoire de la société.

Le résultat d’exploitation 2023 intègre un crédit d’impôt recherche de 2,4 M€ (vs 2,3 M€ en 2022) ainsi qu’une activation très marginale des frais de R&D à 0,2 M€, soit 2% des coûts de R&D de l’exercice.

Le taux de marge opérationnelle progresse ainsi à 13% contre 10% en 2022, soit un gain de 3 points en un an.

Forte progression du résultat net à 5,6 M€ contre 3,4 M€ en 2022 (+67%)

Le résultat financier 2023 s'inscrit à 0,4 M€ en forte progression comparé à 2022, lié en grande partie aux intérêts des placements à court terme réalisés au cours de l'année.

En ce qui concerne l’impôt sur les sociétés, la charge est estimée à 0,6 M€ en 2023 contre 0,4 M€ en 2022.

En définitive, le résultat net de Sidetrade en 2023 ressort à 5,6 M€, en progression de 67%, démontrant un bon équilibre entre croissance et rentabilité.

Une structure financière renforcée

L’exercice 2023 a permis à la société de générer un cashflow d’exploitation en très forte croissance à 8,7M€ (contre 4,0 M€ en 2022) niveau jamais atteint au cours d’un exercice.

Au 31 décembre 2023, Sidetrade a enregistré une trésorerie brute de 23,9 M€, en augmentation de 3,6 M€ vs 2022. De plus, la société détenait 86 697 de ses propres actions, évaluées à 14,0 M€ à cette date.

Avec une dette financière s'élevant à 10,3 M€ (en diminution de 1,7 M€), Sidetrade accroit sa capacité d'investissement lui permettant d’accélérer son expansion.

Un engagement RSE distingué : médaille d‘or par EthiFinance, médaille d’argent par Ecovadis

En 2023, l'engagement de Sidetrade envers la responsabilité sociale d'entreprise (RSE) a été formalisé par la publication de son premier rapport RSE. La société a concentré ses efforts sur quatre axes :

La durabilité, en mettant en œuvre des actions visant à réduire son empreinte carbone ;

L'excellence collaborative, en valorisant la diversité et l'innovation au sein de ses équipes ;

La sécurité des données, en garantissant la protection des informations ;

Les pratiques commerciales éthiques, en adoptant une conduite transparente et intègre.

Le Bilan Carbone 2023 de Sidetrade (scopes 1, 2 et 3) résulte, comme le précédent, de l'application rigoureuse de la méthodologie Bilan Carbone® et couvre l'ensemble de ses opérations mondiales. Il marque une nouvelle étape dans le processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre et renforce le positionnement de Sidetrade comme leader responsable dans le secteur technologique.

La stratégie RSE de Sidetrade a été distinguée sur l’exercice par Ethifinance et EcoVadis, qui lui ont décerné respectivement une médaille d'or, avec un score de 76/100, et une médaille d'argent, avec un score de 68/100. Cette dernière performance classe Sidetrade parmi les 25% d'entreprises les plus performantes, tous secteurs confondus. Ces distinctions viennent souligner l'efficacité de la stratégie RSE de Sidetrade, reflétant son engagement en tant qu'entreprise citoyenne, prête à relever les défis actuels et futurs.

Poursuite de la croissance en 2024 après une performance inédite en 2023

Au fil des trimestres, Sidetrade a affirmé sa position de leader avec l’ambition de devenir la référence mondiale sur un marché de l'Order-to-Cash en croissance et de plus en plus globalisé.

Sidetrade aborde l'exercice 2024 avec confiance, porté par une vision ambitieuse et les ressources nécessaires pour réaliser ses objectifs. Sidetrade confirme que la croissance de son chiffre d’affaires en 2024 sera également à deux chiffres. Cette dynamique positive reflète l’engagement continu de la société à innover et à offrir des solutions toujours plus performantes, contribuant ainsi à générer une croissance durable pour ses employés, clients et partenaires.

