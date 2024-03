Exterro stellt Rick Valentine als neuen Chief Customer Officer ein

PORTLAND, Oregon, March 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, der führende Anbieter von Softwarelösungen für das Datenrisikomanagement, hat heute die Ernennung von Rick Valentine, einem Experten für die Bereitstellung von erstklassigen Kundenerlebnissen in globalen Unternehmen, zum neuen Chief Customer Officer bekanntgegeben. Die Ernennung spiegelt das langfristige Engagement von Exterro wider, allen Kunden, die die Plattform des Unternehmens für das Datenrisikomanagement nutzen, eine herausragende Erfahrung und Investitionsrendite zu bieten. Herr Valentine wird dem CEO von Exterro, Bobby Balachandran, direkt unterstellt sein.



Herr Valentine bringt mehr als drei Jahrzehnte Führungserfahrung in die Position als CCO ein, zuletzt als Chief Customer Officer beim Datenmanagementunternehmen Quantum. Seine früheren Erfahrungen als Führungskraft umfassen sowohl große öffentliche Unternehmen als auch wachstumsstarke Startups im High-Tech-Bereich, darunter Silver Peak Systems/HPE, Veritas/Symantec und Intuit. Herr Valentine bringt bei Exterro einzigartige Fachkenntnisse in der Nutzung von Data Mining und Analytik ein, um erstklassige Ergebnisse im Bereich Kundenservice und Kundenbindung zu erzielen und Praktiken zur Kostensenkung zu vermitteln.

Als CCO bei Exterro wird Herr Valentine sich darauf konzentrieren, eine kundenorientierte Kultur im gesamten Unternehmen zu etablieren und das gesamte Spektrum der Kundenerfahrungen zu steuern, von der Implementierung und Bereitstellung professioneller Dienstleistungen über Onboarding, Schulungen, Partnerbefähigung und Erneuerungen. Er wird funktionsübergreifend daran arbeiten, alle Aspekte des Unternehmens auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden abzustimmen, um ein höchstmögliches Maß an Kundenzufriedenheit, Loyalität und Geschäftswachstum zu erreichen, während das Unternehmen weiterhin schnell wächst und innovativ ist.

„Wir freuen uns sehr, Rick Valentine bei Exterro willkommen zu heißen, während wir unsere nächste Wachstumsphase einleiten“, so Bobby Balachandran, CEO von Exterro. „Herr Valentine teilt unser Engagement für Innovation, Kreativität und herausragende Leistungen, und seine Vision für die Funktion des CCO fügt sich nahtlos in die Mission und Werte unseres Unternehmens ein. Ich bin zuversichtlich, dass er neue Perspektiven und strategische Erkenntnisse in unser Team einbringen und uns zu neuen Erfolgen führen wird. Noch wichtiger ist, dass er dafür sorgen wird, dass unsere Kunden ihre Geschäftsziele erreichen und eine hervorragende Rendite aus ihrer Partnerschaft mit Exterro erzielen.“

„Ich fühle mich geehrt, zu einem so spannenden und entscheidenden Zeitpunkt zu Exterro zu stoßen“, so Valentine. „Als Verfechter guter Kundenerlebnisse freue ich mich, zu einem Unternehmen wie Exterro zu stoßen, das eine starke Vision für die Zukunft hat und mein Engagement teilt, den Kunden einen echten Mehrwert zu bieten. Ich freue mich darauf, mit unseren Kunden zu sprechen, sowohl persönlich als auch in Telefonaten, ihre Herausforderungen in Bezug auf Datenrisiken zu verstehen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, um langfristig positive Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

Exterro versucht, das Datenrisikomanagement neu zu definieren, indem es vertrauenswürdige und vertretbare Ansätze im Umgang mit kontextbasierten Geschäftsdaten anbietet. Dieses Engagement befähigt Unternehmen zu effektiven Strategien zur Datenminimierung, die sich nahtlos an strenge Datenschutzgesetze und solide Governance-Praktiken anlehnen und den Beteiligten eine verbesserte Kontrolle bieten, um den vertretbaren Umgang mit sensiblen Daten zu gewährleisten, Risiken zu mindern und Compliance-Maßnahmen zu verstärken. Das Engagement von Exterro, seinen Kunden zu einem besseren Verständnis ihrer Daten und der damit verbundenen Risiken zu verhelfen, stand bei den bisherigen vier strategischen Übernahmen des Unternehmens im Vordergrund, darunter Zapproved, Divebell, AccessData und Jordan Lawrence.

Über Exterro, Inc.

Exterro befähigt Unternehmen und Strafverfolgungsbehörden, bessere rechtliche, regulatorische und ermittlungstechnische Ergebnisse zu erzielen, während sie dabei Geld sparen und die Auswirkungen von Datenrisiken minimieren. Die Software des Unternehmens für das Datenrisikomanagement ist die einzige umfassende Plattform, die Datenermittlung, Automatisierung und Workflow-Optimierung nutzt und eine der ersten, die verantwortungsvolle KI einsetzt, um Anwendern Einblick in und Kontrolle über die komplexen Zusammenhänge von Datenschutz, Rechtsgeschäften, digitalen Ermittlungen, Cybersicherheitsmaßnahmen, Compliance und Data Governance zu geben. Tausende von Unternehmen, Anwaltskanzleien, Anbietern von Managed Services sowie Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden vertrauen Exterro, um ihre Risiken zu verwalten und erfolgreiche Ergebnisse zu geringeren Kosten zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.exterro.com .

