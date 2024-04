AKTIETILBAGEKØBSHANDLER

SELSKABSMEDDELELSE nr. 22 - 02. april 2024

Den 9. februar 2024 meddelte DFDS A/S (“DFDS”) iværksættelsen af et aktietilbage-købsprogram til gennemførsel i henhold til EUs markedsmisbrugsforordning, EU forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014, samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052 af 8. marts 2016 (”Safe Harbour-reglerne”).



Under programmet vil DFDS tilbagekøbe egne aktier for op til DKK 431 mio. i perioden fra 12. februar 2024 til 31. december 2024. Der vil maksimalt blive tilbagekøbt 3.400.000 aktier. Disse begrænsninger omfatter såvel aktier købt under Safe Harbour-reglerne som aktier købt fra Lauritzen Fonden Holding ApS på en pro rata basis i forhold til aktier købt under programmet i henhold til en separat aftale med DFDS udenfor Safe Harbour-reglerne.

Handler i perioden 25.-27. marts

De følgende handler er gennemført under aktietilbagekøbsprogrammet i perioden mandag 25. marts 2024 til onsdag 27. marts 2024:





Antal aktier Gns. Købspris (DKK) Handelsværdi (DKK) Akkumuleret, sidste meddelelse 350.640 - 72.183.373 25. marts 2024 6.000 202 1.209.665 26. marts 2024 5.912 201 1.188.524 27. marts 2024 6.000 200 1.201.811 Akkumuleret 25.-27. marts 2024* 17.912 201 3.600.000 Købt fra Lauritzen Fonden Holding ApS den 27. marts 2024 12.732 201 2.558.911 Akkumuleret under programmet 381.284 205 78.342.284 *Købt under Safe Harbour-reglerne





Efter ovenstående handler ejer DFDS nu i alt 2.774.155 egne aktier svarende til 4.7% af den totale aktiekapital i DFDS.

Ugens handelsdetaljer er vedlagt.





