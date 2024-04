Résultats de l’exercice 2023

La progression des marges se confirme

EBITDA ajusté en forte augmentation (+59,6 %)



Forte croissance du chiffre d’affaires, dépassant le cap du milliard d’euros

Chiffre d’affaires de 1 057 M€ en 2023, en ligne avec les objectifs

Forte croissance de +16,8 % sur l’ensemble de l’exercice, dont +16,5 % en organique

Excellente dynamique observée au Benelux, démontrant la pertinence du positionnement géographique du Groupe

Rebond de la marge opérationnelle, avec une nette amélioration au second semestre, comme annoncé

EBITDA ajusté de 74,6 M€ en 2023, en forte progression de +59,6 % par rapport à 2022 et près du triple par rapport au 2nd semestre 2022

Marge d’EBITDA ajusté de 7,1 % sur l’ensemble de l’exercice, en amélioration de 190 points de base, avec une marge à deux chiffres au Benelux

Marge d’EBITDA ajusté de 8,8 % au 2nd semestre 2023, en forte amélioration séquentielle par rapport au 1er semestre 2023 (5,3 %) et au 2nd semestre 2022 (3,7 %)

Résultat net part du groupe négatif à hauteur de -22,7 M€, mais en net redressement par rapport à 2022 (-50,1 M€), témoignant de la nette amélioration de l’ensemble des indicateurs d’activité du Groupe

Un bilan solide pour accompagner la croissance

Trésorerie nette de dettes bancaires : 5,7 M€

Free cash-flow de 13,4 M€ sur l’exercice, y compris une hausse du besoin en fonds de roulements de 26,2 M€ intégrant des impacts exceptionnels

De solides perspectives de long terme sur des marchés porteurs

De puissants leviers de croissance structurels : la transformation numérique et la transition énergétique

Focus sur l’efficacité opérationnelle et la maîtrise des coûts, en privilégiant les marges sur les volumes

2024: nouvelle année de croissance du chiffre d’affaires, avec une poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA ajusté vers l’objectif à moyen terme d’un niveau à deux chiffres

Solutions30 SE publie ce jour ses résultats consolidés pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, préparés conformément aux normes IFRS. Les états financiers consolidés du Groupe Solutions30 pour l’exercice 2023, tels qu’approuvés par le Directoire, ont été examinés par le Conseil de Surveillance le 3 avril 2024. Le réviseur d’entreprises, PKF Audit & Conseil, a substantiellement effectué les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le rapport d’audit relatif à la certification de ces comptes consolidés sera émis après vérification du rapport de gestion, du rapport de gouvernance et de la finalisation des procédures requises pour les besoins du rapport annuel. Les états financiers consolidés du Groupe au titre de l’exercice 2023 sont disponibles sur son site Internet www.solutions30.com.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire de Solutions30 a déclaré : « En 2023, pour notre vingtième anniversaire, nous avons franchi comme annoncé le cap symbolique du milliard d’euros de chiffre d’affaires, et l’ensemble de nos indicateurs d’activité ont affiché une nette progression. Après une période charnière dont il est sorti renforcé, le Groupe a repris en 2023 une trajectoire de croissance soutenue et d’amélioration des marges. Le Benelux est devenu au dernier trimestre notre première zone géographique en termes de chiffre d’affaires et de marge, s’imposant comme un puissant relais de création de valeur. En France, la situation est restée contrastée, entre le marché de la fibre, à maturité, et celui de l’énergie en plein développement, particulièrement dans le solaire. Nous y poursuivons l’adaptation de notre modèle d’affaires en priorisant la flexibilité des ressources, l’optimisation des process et la réduction des coûts. Dans les autres pays, l’Allemagne, où nous avons amorcé notre croissance et enregistré des succès commerciaux majeurs dans le domaine de la fibre, et constituera dès 2024 un moteur important pour le Groupe. Après un premier semestre au cours duquel nos marges avaient été impactées par des coûts induits par la montée en charge de certains contrats, le second semestre a confirmé l’amélioration marquée de notre profitabilité, avec notamment le retour à une marge d’EBITDA à deux chiffres au Benelux, et une amélioration substantielle en France, où nos efforts d’optimisation opérationnelle portent leurs fruits.

Alors que Solutions30 aborde une nouvelle phase de croissance rentable, nous sommes confiants dans la capacité du Groupe à atteindre notre niveau normatif de marge d’EBITDA à deux chiffres et à saisir les nombreuses opportunités qu’offrent la transformation numérique et la transition énergétique.»





Chiffres clés - données consolidées

Chiffres clés du compte de résultats (M€) 2023 2022 Variation Chiffre d'affaires 1 057,0 904,6 16,8 % Coûts opérationnels 887,9 774,3 14,7 % En % de chiffre d'affaires 84,0 % 85,6 % Coûts d’org. centrale 94,8 83,6 13,4 % En % de chiffre d'affaires 9,0 % 9,2 % EBITDA ajusté 74,6 46,7 59,6 % En % de chiffre d'affaires 7,1 % 5,2 % EBIT Ajusté 22,6 (0,3) -8097,2 % En % de chiffre d'affaires 2,1 % — % Résultat net part du Groupe (22,7) (50,1) -54,6 % En % de chiffre d'affaires (2,2 %) (5,5 %) Données de structure financière (M€) 31.12.2023 31.12.2022 Variation Capitaux propres 124,6 145,3 (20,7) Dette nette 78,4 38,9 +39,6 Dette bancaire nette (5,7) (54,0) +48,3 Free cash-flow 13,4 37,2 (23,8)

En 2023, le chiffre d’affaires consolidé de Solutions30 s’élève à 1 057,0 M€, en progression de +16,8 % par rapport à 2022 (+16,5 % en organique). Tout au long de l’exercice, la croissance a été portée par l’excellente dynamique observée au Benelux où le Groupe est devenu l’un des principaux acteurs dans le développement de réseaux Internet très haut débit (FTTH), tout en prenant des positions importantes dans le secteur de l’énergie. Sur le segment Autres pays, le chiffre d’affaires est en légère progression, tandis qu’il est en léger recul en France, compte tenu de l’arrivée à maturité du marché de la fibre et de la fin du déploiement des compteurs Linky.

L’EBITDA ajusté s’élève à 74,6 M€, en fort rebond de +59,6 % par rapport à 2022. L’exercice 2023 confirme ainsi le net redressement de la marge d’EBITDA ajusté, à 7,1 % contre 5,2 % en 2022 (+190 points de base). Comme annoncé, cette amélioration résulte de la forte progression enregistrée au 2nd semestre, dans chacune des trois zones géographiques, avec une marge d’EBITDA ajusté consolidée de 8,8 %, contre 3,7 % au 2nd semestre 2022 (+510 points de base), et qui dépasse le niveau du 2nd semestre 2021 (7,6 %). Cette marge d’EBITDA ajusté se situe également au dessus de la marge du 1er semestre 2023 (5,3 %), confirmant le redressement séquentiel observé tout au long de l’exercice.

La structure financière du Groupe reste très solide, avec une situation de trésorerie nette de dette bancaire de 5,7 M€ à fin 2023.

Analyse par zone géographique

2023 2022 Variations France Chiffre d'affaires 403,3 425,9 (5,3 %) EBITDA ajusté 35,5 20,8 +70,7 % Marge EBITDA ajusté % 8,8 % 4,9 % Benelux Chiffre d'affaires 381,6 221,9 +72,0 % EBITDA ajusté 43,6 28,4 +53,5 % Marge EBITDA ajusté % 11,4 % 12,8 % Autres pays Chiffre d'affaires 272,1 256,8 +6,0 % EBITDA ajusté 5,5 7,1 (22,5 %) Marge EBITDA ajusté % 2,0 % 2,8 % HQ* (10,0) (9,7) +3,1 % Chiffre d'affaires 1 057,0 904,6 +16,8 % EBITDA ajusté 74,6 46,7 +59,7 % Marge EBITDA ajusté % 7,1 % 5,2 %

*Frais liés aux fonctions centrales du Groupe

En France, le chiffre d’affaires s’établit à 403,3 M€ en retrait de -5,3 % (-6,0 % en organique).

L’activité “Connectivity”, principalement liée à la fibre, est en retrait de -6,3 %, dans un marché à maturité où les opérateurs, les prestataires et leurs sous-traitants adaptent leurs modes de coopération afin de pérenniser leurs modèles d’affaires sur le long-terme.

L’activité “Energy” est stable, combinaison de l’impact positif de l’intégration d’ELEC ENR et d’un repli organique de -6,7 %. Passé le pic d’activité d’installation des compteurs intelligents, le segment se réoriente vers l’installation de panneaux solaires, dynamisé par la loi ENR de mars 2023. Au 4ème trimestre, le chiffre d’affaires de cette activité a progressé de 49% (+31% en organique) traduisant la nouvelle dynamique qui se met en place.

L’activité “Technology” est en retrait de -4,2 % dans un contexte marqué par la réduction des dépenses informatiques des principaux clients français dans la période post COVID.

L’EBITDA ajusté de la France s’établit à 35,5 M€, en très forte progression de +70,7 %, soit une marge de 8,8 %, comparée à 4,9 % en 2022. Au second semestre, la marge ressort à 9,6 %, en amélioration, comme annoncé, par rapport au 1er semestre 7,9 % et en fort rebond par rapport au 2nd semestre 2022. Cette amélioration séquentielle traduit le succès des mesures de réorganisation et d’efficacité mises en place en 2022.

Au Benelux, le chiffre d’affaires atteint 381,6 M€, en croissance purement organique de +72,0 %.

L’activité “Connectivity” progresse de +86,1 %, tiré par un niveau d’activité très soutenu dans le domaine du déploiement et du raccordement de la fibre optique.

L’activité “Energy” progresse de +39,0 % avec le déploiement des compteurs intelligents en Flandre tandis que les activités liées à la transition énergétique , en particulier dans la mobilité électrique, les énergies renouvelables et les smart grids, se développent.

L’activité “Technology” progresse de +15,7 % porté par de nouvelles offres, notamment en matière de sécurité.

L’EBITDA ajusté du Benelux s’élève à 43,6 M€, en forte progression de +53,5 %. La marge correspondante s’établit à 11,4 % en 2023, en retrait de 140 points de base par rapport à 12,8 % en 2022. Après un 1er semestre impacté par les coûts induits de la montée en puissance des nouveaux contrats (marge de 9,7 %), le Benelux a renoué au 2nd semestre avec un niveau de marge à deux chiffres à 12,9 %, confirmant la force du modèle économique du Groupe qui repose sur l’atteinte de la taille critique et les effets d’échelle dans ses activités.

Dans les autres pays, le Groupe enregistre un chiffre d’affaires de 272,1 M€ en 2023, soit une croissance de +6,0 %, principalement tirée par la Pologne +47,3 % et l’Angleterre +8,1 %. L’Allemagne amorce sa croissance (+2,2 % sur l’ensemble de l’exercice) ; forte de succès commerciaux majeurs dans le domaine de la fibre en 2023, cette zone devrait constituer un relais de croissance important pour le Groupe dès 2024. L’Espagne et l’Italie sont en retrait respectivement de -5,0 % et de -3,1 %, le Groupe ayant décidé de se concentrer sur les activités les plus rentables et en Italie d’attendre les nouvelles orientations stratégiques de l’un des opérateurs leader du marché.

L’EBITDA ajusté s’élève à 5,5 M€, en retrait de -22,5 %. Cette baisse traduit une évolution contrastée entre un 1er semestre très légèrement négatif et une contribution de 6,3 M€ au 2nd semestre, en progression de +33,6 % par rapport au 2nd semestre 2022. En Italie spécifiquement, la marge d’EBITDA ajustée s’est matériellement améliorée au second semestre. Le groupe est entré en négociation avec son principal client dans le but de remédier à des difficultés dans le processus d’émission des factures et bénéficie de mesures temporaires de protection juridique vis-à-vis de ses fournisseurs. Selon l’issue de ces négociations, le Groupe examinera toutes les options qui s’offriront à lui en ayant pour objectif d’améliorer sa performance ou, le cas échéant, de réduire son exposition à ce pays. Dans ce dernier scenario, l’impact sur les comptes de la société serait de l’ordre de -5 M€.

Résultats consolidés

L’EBITDA ajusté du Groupe au titre de l’exercice 2023 s’élève à 74,6 M€, en forte hausse par rapport à son niveau de 2022 46,7 M€. Comme détaillé ci-dessus, cette performance s’explique par une forte amélioration séquentielle de l’EBITDA ajusté au 2nd semestre 2023, à 47,1 M€, comparé à 27,5 M€ au 1er semestre, et 17,1 M€ au 2nd semestre 2022. Cette amélioration marquée au 2nd semestre 2023 concerne l’ensemble des zones géographiques du Groupe.

Attestant de la bonne maîtrise des charges opérationnelles du Groupe, les coûts opérationnels représentent 84,0 % du chiffre d’affaires en 2023, contre 85,6 % un an plus tôt, tandis que les coûts de structure représentent 9,0 % du chiffre d’affaires en 2023, contre 9,2 % un an plus tôt.

Après comptabilisation des dépréciations et provisions opérationnelles pour un montant de 22,8 M€ (contre 18,9 M€ en 2022, et après amortissement du droit d’utilisation des actifs loués (IFRS16) pour un montant de 29,2 M€, quasi stable par rapport à 2022, l’EBIT ajusté s’établit à 22,6 M€, contre un niveau proche de zéro en 2022.

Le résultat opérationnel, malgré toujours légèrement négatif à -2,7 M€ en 2023, est lui aussi en forte amélioration par rapport à 2022 (-26,5 M€). Il est notamment repassé en territoire positif au 2nd semestre 2023, pour la première fois en 5 semestres consécutifs, à 3,7 M€, grâce à la nette amélioration des marges opérationnelles du Groupe.



Le résultat opérationnel au titre de l’exercice 2023 intègre notamment :

11,4 M€ de charges opérationnelles non courantes, quasi stables par rapport à 2022. Elles se composent principalement de charges de restructuration pour 8,3 M€, relatives aux dernières étapes du plan de transformation initié en 2022 en France, à des mesures de transformation organisationnelle en Allemagne pour préparer le démarrage de l’activité fibre, ainsi qu’à la sortie d’un ancien consortium non profitable en Belgique. Ce poste inclut également la charge relative au plan d’intéressement long terme aujourd’hui sans valeur (1,3 M€ sans impact sur la trésorerie).

14,4 M€ d’amortissements des relations clientèles, stables par rapport à 2022.

Le résultat financier est négatif à hauteur de -13,1 M€, en nette amélioration par rapport à la charge nette de -17,1 M€ constaté en 2022. Il intègre 7,2 M€ de charges intérêts, en hausse par rapport à 2022 (2,7 M€) compte tenu de la hausse des taux et du tirage de nouvelles lignes de crédit. Il inclut également -0,8 M€ d’éléments non-cash relatifs à l’ajustement de la valeur des compléments de prix (earn-out) sur acquisitions passées, contre -11,0 M€ en 2022.

Après comptabilisation d’une charge d’impôt nette de -1,8 M€ lié à l’activation de reports fiscaux déficitaires au niveau du Groupe, et déduction faite d’intérêts minoritaires de 5,2 M€, le résultat net part du Groupe est négatif à hauteur de -22,7 M€, reflétant une division par plus que deux de la perte constatée en 2022 (-50,1 M€ ).

Flux de trésorerie

En 2023, la capacité d'autofinancement s’élève à 60,3 M€, contre 31,1 M€ en 2022. Cette amélioration résulte directement du rebond marqué de l’EBITDA ajusté.

Retraité des éléments non monétaires, la variation du BFR ressort à +26,2 M€ contre une diminution de -27,1 M€ en 2022. En sus de la hausse naturelle du BFR résultant de la croissance du chiffre d’affaires, cette évolution traduit principalement le timing d’obtention et de consommation d’avances clients. Les avances reçues de plusieurs clients fin 2022 pour participer à l’effort nécessaire au lancement de nouveaux contrats, en particulier dans le déploiement de la fibre, ont été progressivement consommées en 2023 au fur et à mesure de la montée en puissance de ces contrats. A contrario, des avances de même type négociées avec des clients allemands n’ont été perçues que début 2024. Rappelons que, selon leur forme, ces avances étaient comptabilisées en augmentation du poste « fournisseurs et autres créditeurs » ou en diminution du poste « clients et comptes rattachés ». Enfin, l’évolution du BFR en 2023 intègre une légère augmentation des actifs sur contrats liée à la forte montée en charge des activités de déploiement de la fibre au Benelux qui, contractuellement, font l’objet d’une facturation moins fréquente que les activités de raccordement.

En conséquence de ce qui précède, le flux de trésorerie généré par l’activité en 2023 ressort à 34,1 M€, contre 58,2 M€ en 2022.

Le montant des investissements nets atteint 20,9 M€, soit 2,0 % du chiffre d’affaires contre 2,3 % un an plus tôt. Ils sont sur les niveaux normatifs du Groupe, aux alentours de 2%, et sont essentiellement liés aux systèmes d’information et aux équipements techniques. Le Groupe s’appuie en particulier sur une plateforme informatique propriétaire, stratégique pour pour piloter ses opérations, et qui capte l’essentiel des investissements.

Cela conduit globalement à un free cash-flow, de 13,4 M€, en réduction de près de 24 M€ par rapport à 2022, avec néanmoins une forte amélioration au 2nd semestre 2023 (flux positif de 45,8 M€) par rapport au 1er semestre 2023 (flux négatif de -32,4 M€).

En incluant les loyers payés pour -30,4 M€, les compléments de prix payés sur des acquisitions passées dont le niveau a été exceptionnellement élevé en 2023, à -18,5 M€, les acquisitions de l’exercice pour -2,3 M€, les intérêts payés pour -5,1 M€ et les autres éléments pour -5,4 M€, la varition de trésorerie nette bancaire ressort à -48,3 M€.



Structure financière

Au 31 décembre 2023, les capitaux propres du Groupe s’élèvent à 124,6 M€ contre 145,3 M€ au 31 décembre 2022.

La trésorerie brute du Groupe atteint 118,2 M€, contre 124,4 M€ à fin décembre 2022, tandis que la dette bancaire brute s’élève à 112,6 M€ contre 70,4 M€. Le Groupe affiche ainsi une trésorerie nette de dette bancaire positive de 5,7 M€ à fin décembre 2023 contre 54,0 millions d'euros à fin décembre 2022.

Après prise en compte de 76,4 M€ de dette locative (IFRS16) et de 7,7 M€ de dette financière potentielle liée aux compléments de prix et options de vente, le Groupe affiche une dette nette totale de 78,4 M€, contre 38,9 M€ un an plus tôt. Le Groupe conserve une structure financière très solide, avec un ratio dette nette/EBITDA de 1,05 et un ratio de dette nette net sur fonds propres de 62,9 %.

L’encours des créances cédées dans le cadre du programme d’affacturage sans recours du Groupe s’élève à 109 M€ au 31 décembre 2023 contre 77 M€ au 31 décembre 2022. La hausse des créances mobilisées reflète la mise en place de nouveaux programmes d’affacturage sur les montées en charge des nouveaux contrats. L’affacturage permet de financer le besoin en fonds de roulement provenant des activités récurrentes qui ont atteint leur rythme de croisière, pour un coût très modéré. Ce programme, associé à une structure financière solide, permet à Solutions30 de disposer des moyens nécessaires au financement de sa stratégie de croissance.

Responsabilité Sociétale de l’Entreprise

En 2023, le groupe a continué la mise en œuvre de sa politique RSE, structurée autour des Objectifs de Développement Durable, atteignant ou dépassant les principaux objectifs quantifiables qu’il s’était fixés, repris ci-après.

Environnement : les émissions de CO2 du Groupe (scope 1 et 2) n’ont progressé que de 4,9% en 2023, soit une croissance inférieure de 11,9 points à celle du chiffre d’affaires, là où le Groupe s’était fixé un objectif de croissance inférieure de 2 points. Les émissions du Groupe (scope 1 et 2) proviennent à hauteur d’environ 90% de la flotte de véhicules professionnels, dont le passage à des versions hybrides ou électriques est cependant retardé par des délais de livraisons et des déficits de bornes de recharge sur les lieux de vie des techniciens. Le groupe s’est par ailleurs engagé dans une démarche de définition de son objectif 2030, compatible avec les accords de Paris, et qui devrait être validée par le SBTi d’ici la fin de l’année 2024.

Social : le Groupe porte une attention particulière au recrutement et à la formation de jeunes. En 2023, les jeunes de moins de 30 ans ont représenté 37,1 % des recrutements, en ligne avec l’objectif du Groupe d’être au-dessus de 35 %. La formation a représenté 27,2 heures par employé par an, (contre 25,1 heures en 2022), en ligne avec l’objectif d’être au-dessus de 23 heures. Enfin les femmes représentent désormais 25,9% du management, contre 22,3 % en 2022, soit une hausse de 16%, en ligne avec l’objectif d’une progression supérieure ou égale à 10%. En termes de sécurité au travail, le taux de gravité des accidents du travail a été réduit de 8,5% en 2023 par rapport à 2022.

Gouvernance: Le Groupe a redéfini son Comité exécutif en le recentrant sur les fonctions supports (juridique, finance, RSE, communication), avec une composition homme-femme à parité. L’objectif du Comité exécutif est de fournir aux business units le support nécessaire pour atteindre leurs objectifs opérationnels.

Par ailleurs, le Conseil de surveillance est composé de 7 membres, tous indépendants.

Perspectives

En 2024, Solutions30 anticipe :

la poursuite de la croissance de son chiffre d’affaires: en France, les activités liées à la transition énergétique devraient progresser tandis que dans l’activité Connectivity, plus mature, le Groupe entend continuer à privilégier les marges aux volumes. Le Benelux devrait progresser légèrement par rapport au niveau élevé de chiffre d’affaires enregistré en 2023, dans un contexte marqué par le cycle électoral en Belgique au second semestre, qui ralentira ponctuellement le déploiement de la fibre. Dans les autres pays, la croissance sera tirée par la montée en puissance des activités en Allemagne, grâce aux importants contrats signés en 2023 dans le domaine de la fibre;

la poursuite de l’amélioration de ses marges: pour atteindre cet objectif, le Groupe entend optimiser à la fois ses coûts directs et ses coûts fixes en menant des actions ciblées dans chaque Pays. En France et au Benelux, le Groupe consolide ses process pour accroître sa productivité et poursuit la diversification de ses activités. En Allemagne, en Pologne et au Royaume-Uni, marchés en forte croissance, l’atteinte de la taille critique est prioritaire en s’appuyant sur le cœur du modèle Solutions30, à savoir le développement des capacités des techniciens, l’automatisation des processus et le contrôle des coûts centraux. En Italie et en Espagne, le Groupe se recentre sur les contrats les plus rentables, tout en maintenant une structure de coûts flexible.

La stratégie de financement de Solutions30 repose sur l'autofinancement et une gestion prudente de son endettement financier, permettant de garantir flexibilité financière et autonomie.

Engagé dans une nouvelle phase de croissance rentable, le Groupe est confiant dans sa capacité à atteindre à terme son niveau normatif de marge d’EBITDA ajusté à deux chiffres et à saisir les opportunités qu’offrent la transformation numérique et la transition énergétique.

Le groupe utilise des indicateurs financiers non définis par les normes IFRS :



-Les indicateurs de profitabilité et leurs composants sont des indicateurs de performance opérationnelle clés utilisés par le Groupe pour piloter et évaluer ses résultats opérationnels au global et par pays.

-Les indicateurs de trésorerie sont utilisés par le Groupe pour mettre en œuvre sa stratégie d’investissements et d’allocation des ressources.

Les indicateurs financiers non définis par les normes IFRS utilisés sont calculés de la façon suivante :

La croissance organique intègre la croissance organique réalisée par les sociétés acquises après leur rachat, car Solutions30 estime qu’elle n’aurait pas pu être réalisée par ces sociétés si elles étaient restées indépendantes. En 2023, la croissance organique du Groupe intègre uniquement la croissance interne des filiales historiques.

EBITDA ajusté correspond à la « marge opérationnelle (EBITDA ajusté) » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Free cash-flow correspond au flux net de trésorerie généré par l’activité dont sont déduits les acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles nettes des cessions.

Calcul du cash-flow disponible (free cash-flow)

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 Flux net de trésorerie généré par l’activité 34,1 58,2 Acquisition d’immobilisations (21,4) (21,1) Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 0,7 0,2 Free cash flow 13,4 37,2

Trésorerie nette de dette bancaire correspond à la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe de laquelle est déduit les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et les « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du groupe (voir “Dette bancaire nette”).

EBIT Ajusté correspond au résultat opérationnel telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe dont sont ajouté les « Amortissements des relations clientèles », les « Autres charges opérationnelles non courantes » et dont sont déduits les « Autres produits opérationnels non courants ».

Réconciliation entre le résultat Opérationnel et l’EBIT ajusté

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 Résultat opérationnel (2,7) (26,5) Amortissements des relations clientèles 14,4 14,4 Autres produits opérationnels non courants (0,4) (1,9) Autres charges opérationnelles non courantes 11,4 13,6 EBIT ajusté 22,6 (0,3) % du chiffre d’ affaires 2,1 % — %

Opérations non récurrentes sont les charges et produits présentant les caractéristiques d’être significatifs de par leur montant, inhabituels de par leur nature et peu fréquents.

Dette nette correspond à « Endettement, part à long terme », « Endettement, part à court terme » et aux « Dettes liées aux contrats de location » long et court terme telle qu’ils apparaissent dans les états financiers du Groupe desquels sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Ratio dette nette/EBITDA correspond à la « dette nette » divisée par l’ « EBITDA » annualisé.

Ratio d’endettement net sur fonds propres correspond à la « dette nette » divisée par les « fonds propres ».

Dette nette

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 Dettes bancaires 112,5 70,4 Dettes liées aux contrats de location 76,4 67,4 Dettes futures sur compléments de prix et options de vente 7,7 25,5 Trésorerie et équivalents de trésorerie (118,2) (124,4) Dette nette 78,4 38,9 Marge opérationnelle (EBITDA ajusté) 74,6 46,7 Ratio de dette nette 1,05 0,83 Fonds Propres 124,6 145,3 % de dette nette 62,9 % 26,7 %

Dette bancaire nette correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels du groupe dont sont déduits la « Trésorerie et équivalents de trésorerie » telle qu’elle apparaît dans les états financiers du Groupe.

Dette bancaire nette

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme 75,6 56,8 Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme et lignes de crédit 37,0 13,6 Dette bancaire brut 112,6 70,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie (118,2) (124,4) Dette bancaire nette (5,7) (54,0) Trésorerie nette de dette bancaire 5,7 54,0

Dette bancaire brute correspond aux « Emprunts auprès des établissements de crédit, part à long terme » et « Emprunts auprès des établissements de crédit, part court terme, lignes de crédit et concours Bancaires » telle qu’ils apparaissent à la note 10.2 des états financiers annuels.

Besoin en fonds de roulement correspond à l’« actifs courants » telle qu’il apparaît dans les états financiers du Groupe (hors « Trésorerie et équivalents de trésorerie » et « Instruments dérivés actif courants») moins les « passifs courants » (hors « Endettement, part à court terme », « Provisions courantes » et « Dettes liées aux contrats de location ».

Besoin en fonds de roulement (“BFR”):

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 Stocks et travaux en cours 25,7 25,4 Clients et comptes rattachés 211,6 193,0 Actifs sur contrats courants 1,0 1,0 Autres créances 66,5 58,5 Charges constatées d'avance 3,1 1,5 Fournisseurs (213,0) (210,8) Dettes fiscales et sociales (120,8) (112,3) Autres passifs courants (15,0) (13,4) Produits constatés d'avance (6,0) (7,5) BFR (46,9) (64,6) Variation du BFR 17,7 (39,7) Eléments non monétaires 8,5 12,6 Variation du BFR retraitée des éléments non monétaires 26,2 (27,1)

Investissements nets correspondent à la somme des lignes « Acquisition d'immobilisations courantes »,

« Acquisition d'actifs financiers non courants » et « Cession d'immobilisations, nettes d'impôt » telle qu’elles apparaissent dans le tableau consolidé des flux de trésorerie.

Investissements nets:

En millions d’euros 31.12.2023 31.12.2022 Acquisition d’immobilisations courantes (21,6) (21,6) Acquisition d’actifs financiers non courants 0,2 0,4 Cession d’immobilisations, nettes d’impôt 0,7 0,2 Investissements opérationnels (20,7) (21,0)

Les coûts opérationnels correspondent aux coûts engagés pour la conduite des activités opérationnelles du Groupe, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les coûts de structure).

Les coûts de structure correspondent aux coûts engagés par les fonctions sièges du Groupe au sein des différents pays, inclus dans la « marge opérationnelle » (Excluant les Coûts opérationnels).

Avertissement

Ce document peut contenir certaines prévisions, projections et déclarations prospectives c'est-à-dire des déclarations liées à des événements futurs et non passés en relation avec ou à l'égard de la situation financière, des opérations ou des activités de Solutions 30 SE. De telles déclarations impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et des circonstances futurs. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats ou les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, des questions de nature politique, économique, commerciale, concurrentielle ou de réputation. Rien dans ce document ne doit être interprété comme une estimation ou une prévision de bénéfice. Solutions 30 SE ne s'engage aucunement à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective pour refléter tout changement de circonstances ou d'attentes.

