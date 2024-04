Virtune AB (Publ) lanserar Virtune Staked Solana ETP och Virtune Staked Polygon ETP på Nasdaq Stockholm

Stockholm, 10 april 2024 - Virtune, en svensk reglerad kapitalförvaltare av digitala tillgångar, meddelar idag lanseringen av två nya innovativa och efterfrågade krypto-ETP:er, Virtune Staked Solana ETP och Virtune Staked Polygon ETP, på Nasdaq Stockholm, den största börsen i Norden.



Om Virtune Staked Solana ETP

Virtune Staked Solana ETP erbjuder exponering mot Solana kombinerat med fördelarna av staking. Tack vare staking erbjuder ETP:n en extra årlig avkastning på 3% utöver Solanas egen värdeutveckling samtidigt som ETP:n erbjuder en attraktiv årlig avgift på 0,95%. Precis som alla Virtunes ETP:er är Virtune Staked Solana ETP 100% fysiskt backad och handlas i SEK för den nordiska marknaden samt finns tillgänglig på Avanza och Nordnet.



Viktig information om Virtune Staked Solana ETP:



1:1 exponering mot Solana med 3% extra årlig avkastning genom staking

0,95% årlig förvaltningsavgift

100% fysiskt backad av Solana



Virtune Staked Solana ETP



Fullständigt namn: Virtune Staked Solana ETP

Kortnamn: Virtune Staked Solana

Ticker: VIRSOL

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Onsdagen den 10 april 2024

ISIN: SE0021309754



Om Solana

Solana är en högpresterande blockkedjeplattform utvecklad för att erbjuda snabb och skalbar decentraliserad applikationsdrift och kryptotransaktioner. Genom att använda en unik konsensusmekanism känd som Proof of History (PoH) tillsammans med Proof of Stake (PoS), kan Solana hantera tusentals transaktioner per sekund med låga transaktionskostnader, vilket är en markant förbättring jämfört med äldre blockkedjor som Bitcoin och Ethereum. Denna kombination av teknologier möjliggör inte bara omedelbar transaktionsverifiering utan också en betydande ökning av nätverkets genomströmning utan att kompromissa med säkerheten eller decentraliseringen.



Om Virtune Staked Polygon ETP

Virtune Staked Polygon ETP erbjuder exponering mot Polygon kombinerat med fördelarna av staking. Med staking inkluderat erbjuder ETP:n en extra årlig avkastning på 2% utöver Polygons egen värdeutveckling. Virtune Staked Polygon ETP är 100% fysiskt backad, handlas i SEK för den nordiska marknaden och finns tillgänglig på Avanza och Nordnet.



Viktig information om Virtune Staked Polygon ETP:



1:1 exponering mot Polygon med 2% extra årlig avkastning genom staking

100% fysiskt backad av Polygon

1,95% årlig förvaltningsavgift



Virtune Staked Polygon ETP

Fullständigt namn: Virtune Staked Polygon ETP

Kortnamn: Virtune Staked Polygon

Ticker: VIRPOLY

Handelsvaluta: SEK

Första handelsdag: Onsdagen den 10 april 2024

ISIN: SE0021630217



Om Polygon

Polygon (tidigare känd som Matic Network) syftar till att lösa några av de vanligaste problemen med traditionella blockkedjor som Ethereum, inklusive skalbarhet, transaktionshastighet och kostnad. Genom att tillhandahålla en flerskiktad arkitektur som stödjer utvecklingen av diverse decentraliserade applikationer så möjliggör Polygon för utvecklare att skapa skalbara och användarvänliga applikationer utan att kompromissa på säkerheten. Kärnan i Polygons lösning är dess sidokedjor, som kör parallellt med Ethereum-huvudkedjan, vilket möjliggör högpresterande och kostnadseffektiva transaktioner.



Christopher Kock, vd för Virtune:

"Efter en intensiv och framgångsrik 10-månaders period sedan vår initiala notering där vi har hunnit lansera 7 krypto-ETP:er före idag på Nasdaq Stockholm och Börse Stuttgart, har vi ägnat oss åt att utveckla dessa innovativa ETP:er som många har väntat på. Vi är glada över att kunna introducera dessa ETP:er som är efterlängtade av den nordiska marknaden där vi kan allokera stakingbelöningar till investerare genom vår fysiskt backade struktur. Genom att staka Solana och Polygon direkt från cold-storage hos vårt förvaringsinstitut Coinbase så kan vi dela med oss av stakingbelöningarna till ETP:erna och dess investerare. Denna lansering markerar en betydande milstolpe i expansionen av vårt krypto-ETP erbjudande och som svar på den växande efterfrågan från den nordiska marknaden. Investerare kan sömlöst hantera och förvara dessa investeringar tillsammans med övriga värdepapper i sin vanliga värdepappersdepå/ISK/Kapitalförsäkring.



Virtune Staked Solana ETP och Virtune Staked Polygon ETP erbjuder investerare ett enkelt, transparent och säkert sätt att få exponering mot staked Solana och staked Polygon genom en reglerad struktur noterad på Nasdaq Stockholm, stöttad av branschledande tjänsteleverantörer."



Dessa ETP:er riktar sig till institutionella investerare såväl som privata investerare och tillgodoser den växande efterfrågan från investerare i Norden som har väntat på ett sömlöst sätt att få exponering mot Solana och Polygon kombinerat med fördelarna av staking.



Om du är en institutionell investerare som är intresserad av att utforska potentialen med våra nuvarande och kommande ETP:er för din diskretionära tillgångsförvaltning eller vill lära dig mer om Virtune och vårt produktutbud, är du välkommen att kontakta oss. Besök www.virtune.com för mer information och registrera din e-postadress på vår hemsida för att få uppdateringar om kommande ETP-lanseringar och andra nyheter relaterade till digitala tillgångar.



Presskontakt:



Christopher Kock, vd Virtune AB (Publ)

christopher@virtune.com

+46 70 073 45 64

Virtune with its headquarters in Stockholm is a fully regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges.

With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.