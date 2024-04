Gyldendal får ny CFO

SELSKABSMEDDELELSE nr. 4/2024

Gyldendal ansætter Henriette Schütze (55 år) som ny finansdirektør (CFO). Hun afløser finansdirektør Peter Normann, som forlader Gyldendal.

Henriette Schütze har senest været CFO i designvirksomheden GUBI og har arbejdet for virksomheder som Georg Jensen og DFDS. Hun sidder i dag i bestyrelsen i det svenske børsnoterede selskab Inwido AB og har tidligere siddet i bestyrelsen i blandt andet Det Kongelige Teater og H+H International.

Bestyrelsesformand Gregers Wedell-Wedellsborg udtaler:

”Gyldendal står i dag et solidt og stabilt sted i en omskiftelig branche, og vi arbejder ud fra en klar strategi om at videreudvikle forlagets ledende position inden for litteratur og læremidler. Vi har i bestyrelsen sat stor pris på at kunne trække på Peter Normanns mange talenter i en intens omstillingsperiode. Peter Normann har som finansdirektør løst den omstruktureringsopgave, han blev ansat til, hurtigt, sikkert og energisk i tæt samarbejde med Hanne Salomonsen og husets øvrige ledelse. Nu er Gyldendal gået ind en ny fase, og derfor er vi glade for at kunne præsentere Henriette Schütze som ny CFO for Gyldendal. Hanne Salomonsen, bestyrelsen og jeg er enige om, at Henriette Schütze med sin erfaring og sine kompetencer er den helt rette til at træde ind som ny CFO og være en drivende kraft i husets videre udvikling sammen med den øvrige ledelse.”

Peter Normann udtaler:

”Min mission er tilendebragt, og jeg har besluttet at forlade Gyldendal. Det har været et privilegie at arbejde sammen med Hanne Salomonsen, bestyrelsen og hele Gyldendal-organisationen gennem de seneste 2,5 år. Gyldendal spiller en vigtig rolle i det danske samfund, og det er tilfredsstillende at have medvirket til at stabilisere virksomheden via strategiske tilpasninger samt optimering af processer og resultater. Gyldendal har en særlig plads i mit hjerte, og jeg vil altid være en ambassadør for virksomheden.”

Administrerende direktør Hanne Salomonsen udtaler:

”Først og fremmest vil jeg sige en stor tak til Peter Normann for vores samarbejde de seneste år. Han har spillet en central rolle i den strategiske tilpasning af Gyldendal, som jeg på virksomhedens vegne er ham meget taknemmelig for. Nu er opgaven for os i ledelsen med afsæt i strategien at videreudvikle Gyldendal, og jeg er meget tilfreds med at kunne byde Henriette Schütze velkommen som ny CFO. Hun har de helt rigtige kompetencer til at kunne drive virksomheden fremad i samspil med den øvrige ledelse.”

Henriette Schütze udtaler:

”Gyldendal er en ikonisk virksomhed, som spiller en vigtig rolle i det danske samfund, og jeg er stolt over at få mulighed for at videreudvikle virksomheden sammen med den øvrige ledelse. Virksomheder med stolte traditioner i omskiftelige brancher har altid haft min særlige interesse, og jeg glæder meget til at starte hos Gyldendal.”

Henriette Schütze tiltræder som CFO i Gyldendal den 1. juni 2024, samme dag som Peter Normann fratræder.

Direktionen i Gyldendal udgøres herefter af adm. dir. Hanne Salomonsen og CFO Henriette Schütze.

København, den 12. april 2024

GYLDENDAL A/S

