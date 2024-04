11:30 Lontoo, 13:30 Helsinki, 22.4.2024 – Afarak Group SE (”Afarak” tai ”Yhtiö) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)



AFARAK GROUP SE: YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS

Pörssitiedote

Afarakin ylimääräinen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 22. huhtikuuta 2024.

KHT Jussi Savio esitti ylimääräiselle yhtiökokoukselle erityisen tarkastuksen 18.3.2024 päivätyn tarkastuslausunnon. Tarkastuslausunto on julkaistu jo aikaisemmin yhtiökokouskutsun yhteydessä 25.3.2024.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa ei tehty päätöksiä.

Helsingissä 22.4.2024

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla www.afarak.com.

