Concentrix + Webhelp change de nom pour devenir Concentrix

NEWARK, Californie, 23 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC), l’un des plus leaders mondiaux en matière de technologies et de services, qui opérait jusqu’à présent sous le nom commercial de Concentrix + Webhelp, a annoncé aujourd’hui sa transition vers le nom, Concentrix et la poursuite de l’évolution de sa marque.



Le nom Concentrix est basé sur le concept des cercles concentriques, reflétant la volonté de la société de toujours placer ses collaborateurs et ses clients au cœur de ses préoccupation, un principe qui est toujours aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était à l’époque où le nom a été créé. La nouvelle identité visuelle représente la technologie et les solutions transformatrices que Concentrix fournit pour soutenir les marques du futur.

Ce changement d’identité renforce l’engagement continu de la société à réunir un portefeuille complet et inégalé de compétences. Avec une gamme élargie de solutions d’IA générative, de capacités numériques et de services à forte valeur ajoutée, la société estime qu’elle n’a jamais été aussi bien positionnée pour fournir des solutions entièrement intégrées, à la vitesse et à l’échelle de l’ensemble de la société.

« Avec ce changement de nom, nous renforçons notre position en tant que société leader dans le domaine des technologies et des services centrés sur l’humain et alimentés par la technologie et l’intelligence », a déclaré Chris Caldwell, PDG de Concentrix. « Qu’il s’agisse de concevoir des expériences de marque qui changent la donne, de construire et d’étendre des technologies d’IA sécurisées, ou de gérer des opérations numériques, nous rassemblons des solutions entièrement intégrées qui résolvent les défis commerciaux les plus difficiles de nos clients. »

Aujourd’hui, les plus de 2 000 clients de Concentrix bénéficient d’une présence solide et équilibrée, soutenue par une cohérence mondiale, une expertise du marché local et un portefeuille de compétences de classe internationale alignées sur la conception, la construction et l’exploitation des solutions de pointe fournies par la société.

Pour en savoir plus sur Concentrix, veuillez consulter le site concentrix.com .

À propos de nous : Découvrez la puissance de Concentrix

Concentrix Corporation (NASDAQ : CNXC) est un leaders mondial en matière de technologies et de services qui contribue à l’essor des plus grandes marques du monde, tant aujourd’hui qu’à l’avenir. Nous sommes centrés sur l’humain et alimentés par la technologie et l’intelligence. Chaque jour, nous concevons, construisons et mettons en œuvre des solutions de bout en bout entièrement intégrées, à la vitesse et à l’échelle de l’ensemble de la société, aidant ainsi plus de 2 000 clients à relever leurs défis commerciaux les plus difficiles. Qu’il s’agisse de concevoir des expériences de marque qui changent la donne, de construire et d’étendre des technologies d’IA sécurisées ou de gérer des opérations numériques qui offrent une cohérence mondiale avec une touche locale, nous avons tout ce qu’il faut. Au cœur de tout ce que nous faisons se trouve un engagement à transformer la façon dont les sociétés se connectent, interagissent et se développent. Nous sommes là pour redéfinir ce que signifie la réussite, en obtenant des résultats sans précédent dans tous les grands secteurs verticaux et sur plus de 70 marchés. Nous sommes quasiment partout. Consultez le site concentrix.com pour en savoir plus.

