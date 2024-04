Solutions30, à travers sa filiale Unit-T, remporte un contrat de 5 ans renouvelable 3 ans, pour accompagner Fluvius dans son programme de modernisation du réseau énergétique en Flandre

23 avril 2024

Fluvius, entreprise de réseau d'énergie en Flandre, a attribué à Solutions30, à travers sa filiale Unit-T, un contrat pour la modernisation du réseau électrique destiné à répondre aux besoins énergétiques croissants de la région. Ce contrat, d'une durée de cinq ans, pourra être prolongé par trois années supplémentaires en fonction des performances.

Au cours des cinq premières années, les équipes de Solutions30 transformeront plus de 1000 kilomètres de réseau électrique et connecteront de multiples habitations au nouveau réseau énergétique développé avec les villes et les communautés locales.

"Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été choisis par notre client de longue date, Fluvius, pour renforcer les réseaux électriques en Flandre, en Belgique, et pour préparer les infrastructures à la demande électrique croissante liée au déploiement des pompes à chaleur, des panneaux solaires des chargeurs de véhicules électriques," a répondu Gianbeppi Fortis, PDG de Solutions30, lors de l'annonce de ce contrat.

Ton Bosters, PDG de Unit-T, a ajouté : "Ce contrat est une belle reconnaissance de la collaboration solide que nous entretenons avec Fluvius dans la gestion des compteurs électriques et gaziers numériques, et les connexions clients. Il témoigne également de l'expertise et de l'expérience que nous avons démontrées dans des travaux similaires pour des opérateurs de réseau en France et aux Pays-Bas."

La demande croissante en énergie électrique, stimulée par le déploiement des véhicules électriques, les pompes à chaleur et les panneaux solaires, nécessite un vaste programme de modernisation pour éviter la congestion du réseau dans le pays. D'ici 2032, 40 % de ces réseaux de basse tension et un tiers des armoires moyenne tension en Flandre seront renforcés et modernisés.

"En Flandre, nous sommes confrontés à de grands défis pour accompagner la transition énergétique et renforcer nos réseaux aussi efficacement que possible," déclare Frank Vanbrabant, PDG de Fluvius. "Des entrepreneurs expérimentés comme Solutions30 nous aideront à transformer rapidement nos réseaux basse tension. Son expérience et la capacité de Unit-T à collaborer avec les nombreux acteurs de la transition énergétique, résidents et villes et municipalités qui travaillent avec nous, sont des atouts cruciaux pour réussir. Ensemble, nous construirons les réseaux de demain."

