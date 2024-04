„Telia Lietuva“ 2024 m. 3 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 3 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2024 m. kovo 31 dieną.

2024 m. pirmasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

Pajamos padidėjo 1,3 proc. – iki 119 mln. eurų (117,4 mln. eurų).

EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 6,2 proc. – iki 43,9 mln. eurų (41,4 mln. eurų).

EBITDA padidėjo 7,1 proc. – iki 43,4 mln. eurų (40,5 mln. eurų).

Laikotarpio pelnas padidėjo 11,8 proc. – iki 18,2 mln. eurų (16,2 mln. eurų).

Laisvųjų pinigų srautas padidėjo 57,4 proc. ir sudarė 25,7 mln. eurų (16,3 mln. eurų).

„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:

Pirmąjį 2024 metų ketvirtį mes sėkmingai ir tvariai judėjome savo strateginių tikslų link – įkvėpti savo klientus, suteikiant jiems kokybišką ryšį ir skaitmeninę patirtį.

Naujausi Ryšių reguliavimo tarnybos duomenys aiškiai patvirtina „Telia Lietuvos“ lyderystę diegiant naujos kartos 5G ryšį: 93-95 proc. mūsų šalies teritorijos dengia „Telia“ 5G tinklas, o svertinis vidutinis duomenų atsisiuntimo greitis mūsų mobiliajame tinkle pirmąjį 2024 m. ketvirtį pasiekė 263,6 Mb/s. Nuo praėjusių metų vidurio mūsų klientai yra didžiausi mobiliųjų duomenų vartotojai Lietuvoje.

Reaguodami į nuolat didėjantį duomenų srautą, daiktų interneto ir kitų didelės spartos reikalaujančių technologijų plėtrą, metų pradžioje atnaujinome savo šviesolaidinį stuburinį tinklą (DWDM) ir pasiekėme 800 Gb/s duomenų perdavimo spartą tarp Vilniaus ir Kauno.

Toliau plėtėme ir IT paslaugų krepšelį. „Telia Lietuva“ pirmoji Baltijos šalyse pradėjo teikti „Oracle Database as a Service“ paslaugą verslo klientams.

Nuo vasario mūsų išankstinio mokėjimo mobiliojo ryšio paslaugos „Ežys“ abonentai, o nuo kovo – reguliaraus mokėjimo paslaugos abonentai gali mėgautis naujomis programėlėmis.

Mobiliojo ryšio ir IT paslaugos yra mūsų nuolatinio augimo pagrindas. Per 2024 m. sausį–kovą paslaugų pajamos išaugo 4,6 proc., nors fiksuotosios ir mobiliosios įrangos pardavimas sumažėjo 9,6 procento. EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, per metus padidėjo 1,6 procentinio punkto iki 36,9 proc., tai lėmė bendras pajamų augimas ir sąnaudų kontrolė.

2024 m. balandį Bendrovės valdyba, vadovaudamasi atnaujinta dividendų politika, kuri numato, jog dividendų mokėjimui skirti ne daugiau kaip 80 proc. Bendrovės laisvųjų pinigų srautų ir ne daugiau kaip 100 proc. praėjusių metų grynojo pelno, pasiūlė eiliniam visuotiniam akcininkų susirinkimui patvirtinti 0,09 euro dividendų vienai akcijai mokėjimą už 2023 metus.

Siekdami Bendrovės tikslo iki 2030 m. perpus sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas visoje vertės grandinėje ir 90 proc. savo veikloje, pakeitėme didelę dalį savo automobilių parko elektromobiliais ir visoje Lietuvoje įrengėme nuosavą įkrovimo stotelių tinklą.

Bendradarbiaudami su Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“, „Nematomos negalios saulėgrąžos“ juostelės pagalba tapsime dar labiau pasiekiami visiems savo klientams. Asmenys su nematoma negalia saulėgrąžomis pažymėtą juostelę gali pasiimti „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimo parduotuvėse, o mūsų apmokyti darbuotojai galės jiems padėti.

Mūsų tvarumo veiklas pastebėjo visuomenė. Lietuvos gyventojai „Telia Lietuva“ laiko tvariausia telekomunikacijų rinkos įmone šalyje, o bendrame Lietuvos įmonių reitinge užėmėme 10-tą vietą, skelbia tvariausių Europos prekių ženklų tyrimą atliekančios „Sustainable Brand Index“ (SBI) kūrėjai.

Esant įtemptai geopolitinei situacijai, „Telia Lietuva“ prisijungė prie pirmaujančių Lietuvos verslų ir organizacijų iniciatyvos „4 procentai“, kuria raginame politikus didinti Lietuvos gynybai skiriamas išlaidas iki 4 proc. BVP ir aiškiai išreiškėme savo norą prie iniciatyvos prisidėti didesniais mokesčiais.



- Telia Lietuva, AB 2024 m. sausio–kovo tarpinė ataskaita.

- Telia Lietuva, AB 2024 m. 3 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas.



Darius Džiaugys,

Ryšių su investuotojais vadovas,

tel. +370 5 236 7878,

el.p. darius.dziaugys @telia.lt

