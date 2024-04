Pressmeddelande

25 april, 2024

Göteborg Sverige

Hexatronic meddelar förändringar i koncernledningen

Hexatronic Group AB (publ) meddelar två förändringar i bolagets koncernledning. Jakob Skov, Head of focus area Harsh Environment, blir från och med april 2024 en del av bolagets koncernledning och i juni 2024 tillträder Pernilla Grennfelt i en ny roll som Head of Investor Relations och kommer då också att ingå i bolagets koncernledning.

Jakob Skov rekryterades till Hexatronic 2022 och har sedan dess framgångsrikt lett Hexatronics fokusområde Harsh Environment som under det senaste året vuxit till en signifikant del av koncernens totala försäljning. Jakob Skov har lång erfarenhet från ledande roller på flera globala bolag inom avancerad fiberoptik. Han har en MSc in International Business Administration and Finance från Aarhus School of Economics.

”Harsh Environment har under 2023 vuxit till en signifikant del av gruppens totala försäljning och det är också ett viktigt tillväxtområde för Hexatronic framgent. Jag ser därför mycket fram emot att välkomna Jakob till vår koncernledning,” säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Pernilla Grennfelt kommer att tillträda rollen som Head of Investor Relations i juni 2024. Pernilla kommer närmast från rollen som partner på Cord Communications. Hon var dessförinnan interim Head of Investor Relations på Tele2 och har tidigare varit med och byggt upp och ansvarat för Investor Relations på Gränges och ICA Gruppen. Hon har en MSc in Business Administration från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

”Det gläder mig att välkomna Pernilla Grennfelt till Hexatronic och vår koncernledning. Förstärkningen är ett led i att utveckla vår företagsövergripande kommunikation och i synnerhet vår kommunikation med våra aktieägare, investerare och övriga aktörer på kapitalmarknaden. Med sin kompetens och långa erfarenhet inom finansiell kommunikation och Investor Relations kommer Pernilla att spela en avgörande roll i att leda denna utveckling,” säger Henrik Larsson Lyon, VD för Hexatronic Group.

Efter dessa förändringar kommer Hexatronics ledningsgrupp att bestå av:

Henrik Larsson Lyon – VD och koncernchef

Pernilla Lindén – CFO

Martin Åberg – Vice VD

Jakob Skov – Head of focus area Harsh Environment

Christian Priess – Head of Central Europe

Magnus Angermund – Head of Northern Europe

Anna Bailey – Sourcing and Supply Chain Director

Lise-Lott Schönbeck – CMO

Tomas Jendel – CTO

Pernilla Grennfelt – Head of Investor Relations

Göteborg 25 april, 2024

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

För eventuella frågor kontakta:

Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Pernilla Lindén, CFO Hexatronic Group, +46 708 77 58 32

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2024 kl. 18:00 CEST.

Om Hexatronic

Hexatronic skapar hållbara nätverk över hela världen. Vi samarbetar med kunder på fyra kontinenter – från teleoperatörer till nätverksägare – och erbjuder ledande, högklassig fiberteknik för alla tänkbara användningsområden. Hexatronic Group (publ.) grundades i Sverige 1993 och koncernen är listad på Nasdaq OMX Stockholm. Våra globala varumärken omfattar Viper, Stingray, Raptor, InOne, and Wistom®.

