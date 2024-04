Communiqué de Presse

Vantiva : Nomination de Katleen Vandeweyer en tant que nouvelle Administratrice référente du Conseil d’administration

et présentation de la nouvelle composition de ses Comités.

Paris – Le 25 avril 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), a annoncé ce jour avoir nommé Katleen Vandeweyer, Administratrice indépendante, en qualité d’Administratrice référente de l’entreprise, lors du Conseil d’administration réuni le 24 avril 2024, et sur recommandation du Comité gouvernance & responsabilité sociétale. Elle remplace Dominique D’Hinnin, démissionnaire le 5 avril 2024 de son mandat d’Administrateur référent, en application des règles relatives au cumul de mandats d’administrateur. Le Conseil d’administration a également nommé Katleen Vandeweyer en qualité de Vice-Présidente du Conseil, en remplacement de Dominique D’Hinnin.

« Je tiens à remercier sincèrement Dominique D’Hinnin pour sa contribution significative au Conseil d'administration de Vantiva et je lui souhaite le meilleur dans tous ses projets futurs », a déclaré Brian Shearer, Président du Conseil d'administration de Vantiva. « Katleen Vandeweyer est une dirigeante et une administratrice très accomplie et compétente, et nous nous réjouissons de son leadership en tant qu'Administratrice référente de Vantiva ».

Avec l’arrivée récente de nouveaux administrateurs suite à l’acquisition de CommScope en janvier 2024, et le départ de Dominique D’Hinnin, le Conseil d’administration de Vantiva a présenté la nouvelle composition de ses Comités.

Le Comité d’audit est présidé par Katleen Vandeweyer, Administratrice référente, et comprend également deux membres indépendants, Karine Brunet et Thierry Sommelet et deux membres non indépendants, Krista Bowen (CommScope Holding Company) et Marc Vogeleisen.

Le Comité gouvernance et responsabilité sociétale est présidé par Thierry Sommelet, Administrateur indépendant, et comprend également deux membres indépendants, Katleen Vandeweyer, Administratrice référente et Laurence Lafont, ainsi qu’un membre non indépendant, Brian Shearer.

Le Comité rémunérations et talents est présidé par Laurence Lafont, Administratrice indépendante, et comprend également un membre indépendant, Karine Brunet, et un membre non indépendant, Loïc Desmouceaux.





À propos de Vantiva

Repoussons les limites

Les actions Vantiva sont admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris (VANTI).

Vantiva, auparavant connue sous le nom de Technicolor, a son siège à Paris, en France. Société indépendante, elle est un leader technologique mondial dans la conception, le développement et la fourniture de produits et solutions innovants qui connectent les consommateurs du monde entier aux contenus et aux services qu'ils aiment – que ce soit à la maison, au travail ou dans d'autres espaces intelligents. Vantiva s'est également forgé une solide réputation dans l'optimisation des performances de la supply chain en tirant parti de son expertise de plusieurs décennies dans la fabrication de haute précision, la logistique, l'exécution de commandes et la distribution. Présente sur le continent américain, en Asie-Pacifique et dans la région EMEA, Vantiva est reconnue comme un partenaire stratégique par des entreprises de premier plan dans diverses industries, notamment celles des opérateurs télécoms, des éditeurs de logiciels et des créateurs de jeux vidéo, et ce depuis plus de 25 ans. Les relations du groupe avec l'industrie du film et du divertissement remontent elles à plus de 100 ans, grâce à la fourniture de solutions globales à ses clients.

Avec l'acquisition des réseaux domestiques de CommScope en janvier 2024, Vantiva poursuit son héritage de 130 ans comme un leader mondial du marché de la maison connectée.

Vantiva s'engage à respecter les normes les plus strictes en matière de responsabilité sociale des entreprises et de développement durable dans tous les aspects de ses activités.

Pour plus d'informations, consultez vantiva.com et suivez Vantiva sur LinkedIn et Twitter.

