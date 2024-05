Afarak Group: Tuotantoraportti Q1 2024

15:30 Lontoo, 17:30 Helsinki, toukokuu 06 2024 - Afarak Group SE (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2024

Afarak-konsernin tuotanto vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä oli 9,7 % korkeampi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Q1/2024 Q1/2023 Muutos 2023 Erikoismetalliseostuotanto mt 23 411 24 359 -3,9% 86 834 Jalostustoiminta mt 6 901 7 581 -9,0% 21 179 Kaivostoiminta mt 16 510 16 778 -1,6% 65 655 Etelä-Afrikan kaivokset mt 70 278 61 045 15,1% 270 946 Kaivostoiminta mt 70 278 61 045 15,1% 270 946

Jalostustoiminta

Tuotantomäärät laskivat vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä 9,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Lasku johtui pienen teknisen vian vuoksi suoritetuista huoltotoimenpiteistä.





Kaivostoiminta

Kaivostoiminta kasvoi merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna pääasiassa Etelä-Afrikan kaivostoiminnan kasvun ansiosta. Tuotanto Etelä-Afrikassa kasvoi suotuisina pysyneiden malmin markkinahintojen takia.

Turkin kaivosten kaivostoiminta säilyi samalla tasolla, laskua edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon kertyi marginaaliset 1,6 %.

Helsinki, toukokuu 06, 2024

AFARAK GROUP SE

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Afarak Group SE

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee kestävää kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa.

