Sidetrade : Documentation relative à l'offre publique d'achat sur SHS Viveon AG

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, publie aujourd’hui la documentation relative à l’offre publique d’achat pour l’acquisition de SHS Viveon AG.

Comme annoncé dans le communiqué de presse du 2 mai 2024 , l’offre publique d’achat de Sidetrade sur SHS Viveon AG a été publiée aujourd’hui dans la Gazette Fédérale, organe officiel de promulgation et d'annonces de la République fédérale d'Allemagne. Le prix de cette offre amicale est de 3,00 euros par action SHS Viveon en cash.





Etapes de l’acquisition de SHS Viveon AG par Sidetrade

7 mai 2024 Ouverture de l’offre publique d’achat sur SHS Viveon AG

9 mai 2024 Proposition de la sortie de cote de SHS Viveon AG à la Bourse de Munich

17 juin 2024 Clôture de l’offre publique d’achat





L'offre publique d'achat n'est pas soumise à l'atteinte d'un seuil minimum d'acceptation.

La documentation relative à l’offre publique d’achat est disponible sur www.sidetrade.com en allemand ( https://www.sidetrade.com/wp-content/uploads/2024/05/public-tender-offer-shs-viveon-de.pdf ) et en anglais ( https://www.sidetrade.com/wp-content/uploads/2024/05/public-tender-offer-shs-viveon.pdf ).

Des copies du document en allemand peuvent être obtenues auprès de uebernahmeangebot@oddo-bhf.com .

Sidetrade soutiendra le retrait des actions de SHS Viveon AG du marché libre m:access de la Bourse de Munich. Après le retrait de la cote, les actions de SHS Viveon AG ne seront plus négociées en Allemagne (ni à Francfort, ni à Munich).

Sidetrade est assisté par King & Spalding LLP en tant que conseiller juridique pour la transaction et par ODDO BHF SE en tant que conseiller boursier.





A propos de Sidetrade

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.









