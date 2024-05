Bekaert: Rapport d’activités sur les trois mois jusqu’à mars 2024

Rapport d’activités sur les trois mois jusqu’à mars 2024

Début d'année solide, avec des performances commerciales conformes aux prévisions pour l'ensemble de l'année 2024

Bekaert a bien entamé l'année, conformément aux attentes. Alors que le premier trimestre 2023 se prête à une comparaison difficile, bénéficiant du restockage des clients en Chine, des effets de change favorables et de la transmission de la hausse des coûts de matières premières et d'énergie, Bekaert a réalisé au cours des trois premiers mois de 2024 un chiffre d'affaires consolidé de € 1 025 millions (-14% par rapport à la même période en 2023) et un chiffre d'affaires global de € 1 245 millions (-15%).

Sur le plan stratégique, Bekaert continue de développer ses plateformes de croissance, de tirer parti d'une amélioration du mix de produits à marge plus élevée et de réaliser des économies structurelles sur son empreinte opérationnelle. Par conséquent, la direction reste confiante dans les attentes financières pour l'exercice 2024 et ses objectifs à moyen terme en matière de croissance du chiffre d'affaires, de progression des marges et de réalisation du ROCE.

Faits marquants financiers

Chiffre d'affaires consolidé au T1 2024 de € 1 025 millions (-14% par rapport au T1 2023) et chiffre d'affaires global de € 1 245 millions (-15%) sous l'effet de l'inversion des coûts des matières premières, de la baisse des volumes (en baisse de -5%) et d'un impact défavorable des taux de change

Le chiffre d'affaires consolidé au T1 2024 a augmenté de 5,3 % par rapport au T4 2023, principalement grâce aux volumes plus élevés

Maintien de la forte focalisation sur l'efficacité des coûts et la gestion efficace du fonds de roulement

Rubber Reinforcement - poursuite de la gestion des marges grâce à des câbles de pneu plus performants et à l'optimisation des coûts de production; intérêt accru des clients pour les applications d'acier recyclé

Steel Wire Solutions - maintien d'une demande forte sur les marchés de l'énergie et des services publics, avec une demande plus faible sur la plupart des autres marchés finaux; amélioration du mix et poursuite de l'optimisation de l'empreinte opérationnelle

Specialty Businesses - des volumes élevés dans les sous-segments de la décarbonisation de la construction et de l'hydrogène atténués par une demande faible dans ceux des technologies de combustion et des tuyaux et bandes transporteuses

BBRG - baisse des volumes en raison du report de projets et de certains problèmes de production

Perspectives





Les performances réalisées à ce jour en 2024 et la position financière robuste de l'entreprise rendent Bekaert confiant quant à sa capacité à poursuivre la réalisation de ses priorités stratégiques. Alors que les incertitudes économiques persistent et qu'un certain nombre de marchés finaux restent difficiles, l'activité commerciale en 2024 a démarré conformément aux attentes et la direction continue de prévoir une croissance modeste du chiffre d'affaires et des marges à tout le moins stables en 2024.

Au-delà de 2024, Bekaert reste confiant dans ses objectifs de croissance du chiffre d'affaires de plus de 5% par an à moyen terme et, à partir de 2026, d'une marge EBITu de plus de 10%, d'un ROCEu de plus de 20% et de plus de 50% du chiffre d'affaires généré par des solutions durables.

