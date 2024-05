Sidetrade : Leader dans le Magic Quadrant™ de Gartner® pour la troisième année consécutive

Sidetrade , plateforme d’intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce aujourd'hui que pour la troisième année consécutive, avoir été reconnu comme Leader dans le 2024 Gartner® Magic Quadrant™ pour les applications Invoice-to-Cash et inclut dans les capacités critiques pour les applications Invoice-to-Cash.

Selon Gartner (source : Magic Quadrant Research Methodology | Gartner ), « les Leaders exécutent bien leur vision actuelle et sont bien positionnés pour demain ».

Rob Harvey, Chief Product Officer de Sidetrade, a déclaré : « Être nommé Leader par Gartner au cours des trois dernières années est une reconnaissance remarquable. Nous sommes fiers de notre engagement en faveur de l'innovation et nous pensons que cette reconnaissance reflète nos avancées en matière d’IA et la valeur que nous créons pour nos clients.

À une époque où l'IA tend à être considérée comme une marchandise, le facteur de différenciation est la qualité des données. La raison en est simple : il n'y a pas d'IA performante sans données. L'IA de Sidetrade - surnommée Aimie - se distingue par son accès exclusif au Data Lake de Sidetrade , qui lui permet d'exploiter une vaste source de données financières et commerciales. Cette capacité unique confère à Aimie une précision exceptionnelle dans l'analyse des comportements de paiement et la prédiction de la dynamique de génération de flux de trésorerie. Aimie est continuellement enrichie de millions de points de données, tirant parti des dernières avancées en matière d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel et, plus récemment, d'IA générative. La puissance de notre IA, alimentée par notre Data Lake, démontre notre expertise avancée en matière d'algorithmes. »

Sidetrade considère que sa position de Leader dans le Magic Quadrant 2024 de Gartner est une reconnaissance de son avance en matière d'IA, de stratégie produit et de relation clients.

Olivier Novasque, président-directeur général de Sidetrade, a déclaré : « Pour la troisième année consécutive, être désigné Leader dans le Magic Quadrant de Gartner est pour nous une marque de reconnaissance significative C'est véritablement valorisant d'être salué pour notre capacité d'exécution et la profondeur de notre vision. Cette distinction renforce notre crédibilité et accroît notre visibilité sur le marché, tout en solidifiant la confiance que nous accordent les grandes organisations à l'échelle mondiale. Elle confirme la fiabilité et l'efficacité de Sidetrade. Convaincus de l'impact positif de cette reconnaissance, nous voyons en elle un levier d'expansion, fortifiant notre présence et nous permettant de saisir de nouvelles opportunités commerciales, notamment en Amérique du Nord. »

Téléchargez une copie de ce rapport 2024 Gartner Magic Quadrant, ici .

Source Gartner, “Magic Quadrant for Invoice-to-Cash Applications”, Tamara Shipley, Valeria Di Maso et Miles Onafowora, 6 mai 2024.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, et MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.





Relations investisseurs & Relations médias

Christelle Dhrif +33 6 10 46 72 00 cdhrif@sidetrade.com

A propos de Sidetrade ( www.sidetrade.com )

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA) propose une plateforme Order-to-Cash spécialisée dans la génération et la sécurisation du cashflow. « Aimie », prochaine génération d’intelligence artificielle de Sidetrade, analyse quotidiennement plus de 6 100 Mrd$ de transactions inter-entreprises dans le cloud de la société pour prédire les comportements de paiement de plus de 38 millions de sociétés dans le monde. Aimie recommande les meilleures stratégies opérationnelles, automatise intelligemment les actions sur le cycle Order-to-Cash et dématérialise les transactions clients, ce qui améliore productivité, performance et fonds de roulement.

Sidetrade a une portée mondiale, avec plus de 315 employés à Paris, Londres, Birmingham, Dublin, Houston et Calgary, au service d’entreprises internationales dans plus de 85 pays. Parmi eux : Bidcorp, Biffa, Bunzl, Contentsquare, Engie, Expedia, Inmarsat, KPMG, Lafarge, Manpower, Opentext, Page, Randstad, Saint-Gobain, Securitas, Sodexo, Tech Data, UGI, Veolia.

Sidetrade est membre du Pacte Mondial des Nations Unies et adhère à ses principes d’entreprise responsable.

Pour plus d’information, visitez www.sidetrade.com et suivez-nous sur Twitter @Sidetrade.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version anglaise est à prendre en compte.





Pièce jointe