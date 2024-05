KH Group Oyj

Sisäpiiritieto 14.5.2024 klo 11.15

Sisäpiiritieto: Lauri Veijalainen jättää tehtävänsä KH Group Oyj:n toimitusjohtajana; jatkaa Indoorin toimitusjohtajana

Lauri Veijalainen ja KH Group Oyj ovat sopineet, että Lauri Veijalainen jättää tehtävänsä KH Group Oyj:n toimitusjohtajana. Veijalainen jatkaa edelleen KH Groupin konserniyhtiö Indoor Groupin toimitusjohtajana. KH Group Oyj aloittaa välittömästi prosessin uuden toimitusjohtajan löytämiseksi. Veijalainen toimii KH Group Oyj:n toimitusjohtajana enintään kuuden kuukauden ajan ennen kuin hänen seuraajansa aloittaa tehtävässään.

”Kiitän Lauria koko hallituksen puolesta hänen aktiivisesta työstään KH Group Oyj:n toimitusjohtajana yhtiön strategian määrätietoiseksi toteuttamiseksi. Tämä muutos Laurin tehtävänkuvassa mahdollistaa hallintomallin selkeyttämisen konsernissa ja hänen ajankäyttönsä keskittämisen täysimääräisesti Indoor Groupin toimitusjohtajan tehtävään”, sanoo KH Groupin hallituksen puheenjohtaja Juha Karttunen.

KH GROUP OYJ

KH Group Oyj on monialakonserni, jolla on neljä liiketoiminta-aluetta: KH-Koneet, Indoor Group, Nordic Rescue Group ja HTJ.